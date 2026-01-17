FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Explore NFL

Explore NBA

Explore NCAAF

Explore NCAAB

Explore NHL

Explore FanDuel Promos

Explore Email Sign-Up

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 17

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 17

The men's college basketball schedule on Saturday features 21 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with No. 15 Texas Tech playing No. 11 BYU at 8 p.m. ET being one of the day's more notable matchups. Keep reading for picks and predictions for each contest.

Before today's college basketball action, here's an in-depth peek at the betting odds.

Seton Hall vs. Butler

Bet on Seton Hall vs. Butler with FanDuel Sportsbook.

Tennessee vs. Kentucky

Bet on Tennessee vs. Kentucky with FanDuel Sportsbook.

Illinois vs. Minnesota

Bet on Illinois vs. Minnesota with FanDuel Sportsbook.

SMU vs. Virginia

Bet on SMU vs. Virginia with FanDuel Sportsbook.

Georgetown vs. UConn

Bet on Georgetown vs. UConn with FanDuel Sportsbook.

Oklahoma vs. Alabama

Bet on Oklahoma vs. Alabama with FanDuel Sportsbook.

Vanderbilt vs. Florida

Bet on Vanderbilt vs. Florida with FanDuel Sportsbook.

Cincinnati vs. Iowa State

Bet on Cincinnati vs. Iowa State with FanDuel Sportsbook.

Clemson vs. Miami (FL)

Bet on Clemson vs. Miami (FL) with FanDuel Sportsbook.

Grand Canyon vs. Utah State

Bet on Grand Canyon vs. Utah State with FanDuel Sportsbook.

Northwestern vs. Nebraska

Bet on Northwestern vs. Nebraska with FanDuel Sportsbook.

Oregon vs. Michigan

Bet on Oregon vs. Michigan with FanDuel Sportsbook.

Georgia vs. Arkansas

Bet on Georgia vs. Arkansas with FanDuel Sportsbook.

UCF vs. Arizona

Bet on UCF vs. Arizona with FanDuel Sportsbook.

Cal vs. North Carolina

Bet on Cal vs. North Carolina with FanDuel Sportsbook.

Stanford vs. Duke

  • Matchup: No. 6 Duke Blue Devils at Stanford Cardinal
  • Projected Winner: Duke (68.22% win probability)
  • Spread: Duke (-10.5)
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: January 17
  • TV Channel: ACC Network

Bet on Stanford vs. Duke with FanDuel Sportsbook.

Washington vs. Michigan State

  • Matchup: No. 12 Michigan State Spartans at Washington Huskies
  • Projected Winner: Michigan State (57.10% win probability)
  • Spread: Michigan State (-3.5)
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: January 17
  • TV Channel: BTN

Bet on Washington vs. Michigan State with FanDuel Sportsbook.

USC vs. Purdue

  • Matchup: No. 5 Purdue Boilermakers at USC Trojans
  • Projected Winner: Purdue (68.31% win probability)
  • Spread: Purdue (-9.5)
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: January 17
  • TV Channel: Peacock

Bet on USC vs. Purdue with FanDuel Sportsbook.

Texas Tech vs. BYU

  • Matchup: No. 11 BYU Cougars at No. 15 Texas Tech Red Raiders
  • Projected Winner: Texas Tech (53.10% win probability)
  • Spread: Texas Tech (-2.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: January 18
  • TV Channel: ESPN

Bet on Texas Tech vs. BYU with FanDuel Sportsbook.

Pittsburgh vs. Louisville

  • Matchup: No. 20 Louisville Cardinals at Pittsburgh Panthers
  • Projected Winner: Louisville (66.78% win probability)
  • Spread: Louisville (-7.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: January 18
  • TV Channel: ESPN2

Bet on Pittsburgh vs. Louisville with FanDuel Sportsbook.

Seattle U vs. Gonzaga

  • Matchup: No. 9 Gonzaga Bulldogs at Seattle U Redhawks
  • Projected Winner: Gonzaga (74.35% win probability)
  • Spread: Gonzaga (-13.5)
  • Time: 10 p.m. ET
  • Date: January 18
  • TV Channel: ESPN+

Bet on Seattle U vs. Gonzaga with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup