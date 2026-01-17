Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 17
The men's college basketball schedule on Saturday features 21 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with No. 15 Texas Tech playing No. 11 BYU at 8 p.m. ET being one of the day's more notable matchups. Keep reading for picks and predictions for each contest.
Before today's college basketball action, here's an in-depth peek at the betting odds.
Seton Hall vs. Butler
- Matchup: Butler Bulldogs at No. 25 Seton Hall Pirates
- Projected Winner: Seton Hall (80.33% win probability)
- Spread: Seton Hall (-6.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: TNT
Bet on Seton Hall vs. Butler with FanDuel Sportsbook.
Tennessee vs. Kentucky
- Matchup: Kentucky Wildcats at No. 24 Tennessee Volunteers
- Projected Winner: Tennessee (76.34% win probability)
- Spread: Tennessee (-6.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: ESPN
Bet on Tennessee vs. Kentucky with FanDuel Sportsbook.
Illinois vs. Minnesota
- Matchup: Minnesota Golden Gophers at No. 13 Illinois Fighting Illini
- Projected Winner: Illinois (89.60% win probability)
- Spread: Illinois (-16.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: BTN
Bet on Illinois vs. Minnesota with FanDuel Sportsbook.
SMU vs. Virginia
- Matchup: No. 16 Virginia Cavaliers at SMU Mustangs
- Projected Winner: Virginia (51.35% win probability)
- Spread: Virginia (-1.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: ESPN2
Bet on SMU vs. Virginia with FanDuel Sportsbook.
Georgetown vs. UConn
- Matchup: No. 3 UConn Huskies at Georgetown Hoyas
- Projected Winner: UConn (79.08% win probability)
- Spread: UConn (-11.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: FOX
Bet on Georgetown vs. UConn with FanDuel Sportsbook.
Oklahoma vs. Alabama
- Matchup: No. 18 Alabama Crimson Tide at Oklahoma Sooners
- Projected Winner: Alabama (56.82% win probability)
- Spread: Alabama (-5.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: SEC Network
Bet on Oklahoma vs. Alabama with FanDuel Sportsbook.
Vanderbilt vs. Florida
- Matchup: No. 19 Florida Gators at No. 10 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (70.75% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-2.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: ESPN
Bet on Vanderbilt vs. Florida with FanDuel Sportsbook.
Cincinnati vs. Iowa State
- Matchup: No. 2 Iowa State Cyclones at Cincinnati Bearcats
- Projected Winner: Iowa State (67.51% win probability)
- Spread: Iowa State (-6.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: Peacock
Bet on Cincinnati vs. Iowa State with FanDuel Sportsbook.
Clemson vs. Miami (FL)
- Matchup: Miami Hurricanes at No. 22 Clemson Tigers
- Projected Winner: Clemson (68.98% win probability)
- Spread: Clemson (-4.5)
- Time: 2:15 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: The CW Network
Bet on Clemson vs. Miami (FL) with FanDuel Sportsbook.
Grand Canyon vs. Utah State
- Matchup: No. 23 Utah State Aggies at Grand Canyon Antelopes
- Projected Winner: Utah State (71.04% win probability)
- Spread: Utah State (-5.5)
- Time: 2:30 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: Fox Sports 1
Bet on Grand Canyon vs. Utah State with FanDuel Sportsbook.
Northwestern vs. Nebraska
- Matchup: No. 8 Nebraska Cornhuskers at Northwestern Wildcats
- Projected Winner: Nebraska (67.63% win probability)
- Spread: Nebraska (-5.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: BTN
Bet on Northwestern vs. Nebraska with FanDuel Sportsbook.
Oregon vs. Michigan
- Matchup: No. 4 Michigan Wolverines at Oregon Ducks
- Projected Winner: Michigan (85.61% win probability)
- Spread: Michigan (-18.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: NBC
Bet on Oregon vs. Michigan with FanDuel Sportsbook.
Georgia vs. Arkansas
- Matchup: No. 17 Arkansas Razorbacks at No. 21 Georgia Bulldogs
- Projected Winner: Georgia (69.19% win probability)
- Spread: Georgia (-2.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: ESPN2
Bet on Georgia vs. Arkansas with FanDuel Sportsbook.
UCF vs. Arizona
- Matchup: No. 1 Arizona Wildcats at UCF Knights
- Projected Winner: Arizona (63.09% win probability)
- Spread: Arizona (-9.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: ESPN
Bet on UCF vs. Arizona with FanDuel Sportsbook.
Cal vs. North Carolina
- Matchup: No. 14 North Carolina Tar Heels at California Golden Bears
- Projected Winner: North Carolina (59.97% win probability)
- Spread: North Carolina (-6.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: ACC Network
Bet on Cal vs. North Carolina with FanDuel Sportsbook.
Stanford vs. Duke
- Matchup: No. 6 Duke Blue Devils at Stanford Cardinal
- Projected Winner: Duke (68.22% win probability)
- Spread: Duke (-10.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: ACC Network
Bet on Stanford vs. Duke with FanDuel Sportsbook.
Washington vs. Michigan State
- Matchup: No. 12 Michigan State Spartans at Washington Huskies
- Projected Winner: Michigan State (57.10% win probability)
- Spread: Michigan State (-3.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: BTN
Bet on Washington vs. Michigan State with FanDuel Sportsbook.
USC vs. Purdue
- Matchup: No. 5 Purdue Boilermakers at USC Trojans
- Projected Winner: Purdue (68.31% win probability)
- Spread: Purdue (-9.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: January 17
- TV Channel: Peacock
Bet on USC vs. Purdue with FanDuel Sportsbook.
Texas Tech vs. BYU
- Matchup: No. 11 BYU Cougars at No. 15 Texas Tech Red Raiders
- Projected Winner: Texas Tech (53.10% win probability)
- Spread: Texas Tech (-2.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: January 18
- TV Channel: ESPN
Bet on Texas Tech vs. BYU with FanDuel Sportsbook.
Pittsburgh vs. Louisville
- Matchup: No. 20 Louisville Cardinals at Pittsburgh Panthers
- Projected Winner: Louisville (66.78% win probability)
- Spread: Louisville (-7.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: January 18
- TV Channel: ESPN2
Bet on Pittsburgh vs. Louisville with FanDuel Sportsbook.
Seattle U vs. Gonzaga
- Matchup: No. 9 Gonzaga Bulldogs at Seattle U Redhawks
- Projected Winner: Gonzaga (74.35% win probability)
- Spread: Gonzaga (-13.5)
- Time: 10 p.m. ET
- Date: January 18
- TV Channel: ESPN+
Bet on Seattle U vs. Gonzaga with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!