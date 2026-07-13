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Tennis News

Tennis

US Open Betting Odds for 2026 Women's Tournament

Betting odds for the 2026 US Open wommen's tournament, including odds for Coco Gauff, Aryna Sabalenka and Marta Kostyuk.

US Open Betting Odds for 2026 Women's Tournament
Tennis

US Open Betting Odds for 2026 Men's Tournament

Betting odds for the 2026 US Open men's tournament, including odds for Jannik Sinner, Novak Djokovic and Carlos Alcaraz.

US Open Betting Odds for 2026 Men's Tournament
Tennis

Wimbledon Men's Final: Prediction, Pick and Odds for Sinner vs. Zverev

Picks and odds for the Wimbledon men's final between Sinner and Zverev.

Wimbledon Men's Final: Prediction, Pick and Odds for Sinner vs. Zverev
Tennis

Wimbledon Women's Final: Prediction, Pick and Odds for Muchova vs. Noskova

Betting odds for the 2026 Wimbledon women’s final.

Wimbledon Women's Final: Prediction, Pick and Odds for Muchova vs. Noskova
Tennis

Wimbledon Predictions, Picks and Odds: Men's Semifinals (July 10)

Betting odds for the 2026 Wimbledon men's and women's tournaments, including odds for Jannik Sinner, Novak Djokovic and Iga Swiatek.

Wimbledon Predictions, Picks and Odds: Men's Semifinals (July 10)
Tennis

List of All-Time Wimbledon Men's Singles Champions

List of all time men's tournament winners at Wimbledon.

List of All-Time Wimbledon Men's Singles Champions
Tennis

List of All-Time Wimbledon Women's Singles Champions

List of all time women's tournament winners at Wimbledon.

List of All-Time Wimbledon Women's Singles Champions
Tennis

Wimbledon Betting Odds for 2026 Men's and Women's Tournaments

Betting odds for the 2026 Wimbledon men's and women's tournaments, including odds for Jannik Sinner, Novak Djokovic and Iga Swiatek.

Wimbledon Betting Odds for 2026 Men's and Women's Tournaments
Tennis

French Open Men's Final Odds: It's Zverev's Time -- Right?

Alexander Zverev and Flavio Cobolli are set to tangle on Sunday for the 2026 French Open men's crown. Will Zverev come away with his long-awaited first slam title?

French Open Men's Final Odds: It's Zverev's Time -- Right?
Tennis

Maja Chwalinska vs. Mirra Andreeva: French Open Women's Final Betting Odds for 2026

French Open betting odds for the women's final between Maja Chwalinska and Mirra Andreeva.

Maja Chwalinska vs. Mirra Andreeva: French Open Women's Final Betting Odds for 2026
Tennis

List of All-Time French Open Men's Singles Champions

List of all time men's tournament winners at the French Open.

List of All-Time French Open Men's Singles Champions
Tennis

List of All-Time French Open Women's Singles Champions

List of all time women's tournament winners at the French Open.

List of All-Time French Open Women's Singles Champions