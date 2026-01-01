Comprehensive Horse Racing Track List
Arkansas
California
Colorado
Illinois
Kentucky
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Nebraska
New Jersey
New York
Ohio
Oregon
Virginia
Washington
West Virginia
Wyoming
AUS
- AU - Albany
- AU - Albury
- AU - Alice Springs
- AU - Ararat
- AU - Armidale
- AU - Ascot
- AU - Atherton
- AU - Avoca
- AU - Bairnsdale
- AU - Balaklava
- AU - Ballarat
- AU - Ballina
- AU - Balranald
- AU - Barcaldine
- AU - Bathurst
- AU - Beaudesert
- AU - Beaumont (Newcastle)
- AU - Belmont Park
- AU - Benalla
- AU - Bendigo
- AU - Berrigan
- AU - Birdsville
- AU - Blackall
- AU - Bordertown
- AU - Bowen
- AU - Bowraville
- AU - Broken Hill
- AU - Broome
- AU - Bunbury
- AU - Bundaberg
- AU - Cairns
- AU - Camperdown
- AU - Canberra
- AU - Canterbury
- AU - Carnarvon
- AU - Casino
- AU - Casterton
- AU - Caulfield
- AU - Caulfield (World Pool)
- AU - Caulfield Heath
- AU - Cessnock
- AU - Charleville
- AU - Chinchilla
- AU - Clare
- AU - Cloncurry
- AU - Coffs Harbour
- AU - Colac
- AU - Coleraine
- AU - Collie
- AU - Coonabarabran
- AU - Coonamble
- AU - Cootamundra
- AU - Corowa
- AU - Cowra
- AU - Cranbourne
- AU - Dalby
- AU - Darwin
- AU - Deagon
- AU - Deloraine
- AU - Deniliquin
- AU - Derby
- AU - Devonport
- AU - Donald
- AU - Dongara
- AU - Doomben
- AU - Dubbo
- AU - Dunkeld
- AU - Eagle Farm
- AU - Echuca
- AU - Edenhope
- AU - Emerald
- AU - Esk
- AU - Esperance
- AU - Ewan
- AU - Flemington
- AU - Flemington MCC
- AU - Forbes
- AU - Gatton
- AU - Gawler
- AU - Geelong
- AU - Geraldton
- AU - Gilgandra
- AU - Glen Innes
- AU - Gold Coast
- AU - Goondiwindi
- AU - Gosford
- AU - Goulburn
- AU - Grafton
- AU - Great Western
- AU - Grenfell
- AU - Griffith
- AU - Gulgong
- AU - Gundagai
- AU - Gunnedah
- AU - Gympie
- AU - Hamilton
- AU - Hanging Rock
- AU - Hawkesbury
- AU - Hobart
- AU - Home Hill
- AU - Horsham
- AU - Innisfail
- AU - Inverell
- AU - Ipswich
- AU - Kalgoorlie
- AU - Katherine
- AU - Kembla Grange
- AU - Kempsey
- AU - Kerang
- AU - Kilcoy
- AU - Kilmore
- AU - Kingscote
- AU - Kununurra
- AU - Kyneton
- AU - Launceston
- AU - Laverton
- AU - Leeton
- AU - Leinster
- AU - Leonora
- AU - Lismore
- AU - Longford
- AU - Longreach
- AU - Mackay
- AU - Marble Bar
- AU - Meekatharra
- AU - Mildura
- AU - Mindarie-Halidon
- AU - Mingenew
- AU - Moe
- AU - Moonee Valley
- AU - Moora
- AU - Moree
- AU - Mornington
- AU - Morphettville
- AU - Morphettville Parks
- AU - Mortlake
- AU - Moruya
- AU - Mount Barker
- AU - Mount Gambier
- AU - Mount Magnet
- AU - Mowbray
- AU - Mt Isa
- AU - Mudgee
- AU - Murray Bridge
- AU - Murtoa
- AU - Murwillumbah
- AU - Muswellbrook
- AU - Nanango
- AU - Naracoorte
- AU - Narrandera
- AU - Narrogin
- AU - Narromine
- AU - Newcastle
- AU - Newman
- AU - Nhill
- AU - Norseman
- AU - Northam
- AU - Nowra
- AU - Nth Territory
- AU - Oakbank
- AU - Orange
- AU - Pakenham
- AU - Parkes
- AU - Penola
- AU - Pingrup
- AU - Pinjarra
- AU - Port Augusta
- AU - Port Hedland
- AU - Port Lincoln
- AU - Port Macquarie
- AU - Queanbeyan
- AU - Quirindi
- AU - Randwick
- AU - Randwick Kensington
- AU - Rockhampton
- AU - Roebourne
- AU - Roma
- AU - Rosehill
- AU - Sale
- AU - Sandown Hillside
- AU - Sandown Lakeside
- AU - Sapphire Coast
- AU - Scone
- AU - Seymour
- AU - Stawell
- AU - Stony Creek
- AU - Strathalbyn
- AU - Sunshine Coast
- AU - Swan Hill
- AU - Tamworth
- AU - Taree
- AU - Tatura
- AU - Tennant Creek
- AU - Terang
- AU - Thangool
- AU - The Valley
- AU - Toodyay
- AU - Toowoomba
- AU - Townsville
- AU - Traralgon
- AU - Tumut
- AU - Tuncurry
- AU - Wagga
- AU - Wagga Riverside
- AU - Walcha
- AU - Wangaratta
- AU - Warracknabeal
- AU - Warren
- AU - Warrnambool
- AU - Warwick
- AU - Warwick Farm
- AU - Wauchope
- AU - Wellington
- AU - Werribee
- AU - Wodonga
- AU - Wyong
- AU - Yalgoo
- AU - Yarra Valley
- AU - Yeppoon
- AU - York
- Australian Harness 1
- Australian Harness 2
CAN
DEU
- DE - Bad Doberan
- DE - Bad Harzburg
- DE - Baden-Baden
- DE - Bedburg-Hau
- DE - Berlin
- DE - Berlin Mariendorf
- DE - Berlin-Karlshorst
- DE - Billigheim
- DE - Bremen
- DE - Cologne
- DE - Cuxhaven
- DE - Dinslaken
- DE - Dortmund
- DE - Drensteinfurt
- DE - Dresden
- DE - Dusseldorf
- DE - Erbach
- DE - Gelsenkirchen
- DE - Halle
- DE - Hamburg
- DE - Hamburg Bahrenfeld
- DE - Hamburg-Horn
- DE - Hannover
- DE - Hassloch
- DE - Honzrath
- DE - Hooksiel
- DE - Hoppegarten
- DE - Karlsruhe
- DE - Krefeld
- DE - Lebach
- DE - Leipzig
- DE - Magdeburg
- DE - Mannheim
- DE - Meissenheim
- DE - Miesau
- DE - Moenchengladbach
- DE - Muelheim
- DE - Munich
- DE - Munich-Daglfing
- DE - Neuss
- DE - Pfarrkirchen
- DE - Quakenbrueck
- DE - Rastede
- DE - Saarbruecken
- DE - Sonsbeck
- DE - Stove
- DE - Straubing
- DE - Verden
- DE - Zweibrucken
DNK
FIN
FRA
- FR - Agen Le Garenne
- FR - Aix Les Bains
- FR - Amiens
- FR - Angers
- FR - Argentan
- FR - Auteuil
- FR - Beaumont De Lomagne
- FR - Bordeaux
- FR - Cabourg
- FR - Caen
- FR - Cagnes-Sur-Mer
- FR - Cavaillon
- FR - Chantilly
- FR - Chartres
- FR - Chateaubriant
- FR - Chatelaillon
- FR - Cherbourg
- FR - Cholet
- FR - Clairefontaine
- FR - Compiegne
- FR - Cordemais
- FR - Craon
- FR - Dax
- FR - Deauville
- FR - Dieppe
- FR - Divonne
- FR - Enghien
- FR - Evreux
- FR - Feurs
- FR - Fontainebleau
- FR - Graignes
- FR - Hyeres
- FR - La Capelle
- FR - La Teste
- FR - Langon-Libourne
- FR - Laval
- FR - Le Croise Laroche
- FR - Le Lion DAngers
- FR - Le Mans
- FR - Le Mont Saint Michel
- FR - Le Touquet
- FR - Les Sables DOlonne
- FR - Lignieres
- FR - Lisieux
- FR - Lyon La Soie
- FR - Lyon-Parilly
- FR - Machecoul
- FR - Maisons-Laffitte
- FR - Marseille Vivaux
- FR - Marseille-Borely
- FR - Martinique
- FR - Mauquenchy
- FR - Maure De Bretagne
- FR - Meslay Du Maine
- FR - Mont De Marsan
- FR - Moulins
- FR - Nancy-Brabois
- FR - Nantes
- FR - ParisLongchamp
- FR - Pau
- FR - Pontchateau
- FR - Pornichet
- FR - Rambouillet
- FR - Reims
- FR - Saint Brieuc
- FR - Saint Galmier
- FR - Saint Malo
- FR - Saint-Cloud
- FR - Salon De Provence
- FR - Senonnes
- FR - Strasbourg
- FR - Tarbes
- FR - Toulouse
- FR - Vichy
- FR - Vincennes
- FR - Vire
- FR - Vittel
- FR - Wissembourg
GBR
- GB - Aintree
- GB - Ascot
- GB - Ayr
- GB - Bangor-on-Dee
- GB - Bath
- GB - Beverley
- GB - Brighton
- GB - Carlisle
- GB - Cartmel
- GB - Catterick Bridge
- GB - Chelmsford City
- GB - Cheltenham
- GB - Chepstow
- GB - Chester
- GB - Doncaster
- GB - Epsom Downs
- GB - Exeter
- GB - Fakenham
- GB - FFos Las
- GB - Fontwell Park
- GB - Goodwood
- GB - Hamilton Park
- GB - Haydock Park
- GB - Hereford
- GB - Hexham
- GB - Huntingdon
- GB - Kelso
- GB - Kempton Park
- GB - Leicester
- GB - Lingfield
- GB - Ludlow
- GB - Market Rasen
- GB - Musselburgh
- GB - Newbury
- GB - Newcastle
- GB - Newmarket
- GB - Newton Abbot
- GB - Nottingham
- GB - Perth
- GB - Plumpton
- GB - Pontefract
- GB - Redcar
- GB - Ripon
- GB - Salisbury
- GB - Sandown Park
- GB - Sedgefield
- GB - Southwell
- GB - Stratford-on-Avon
- GB - Taunton
- GB - Thirsk
- GB - Towcester
- GB - Uttoxeter
- GB - Warwick
- GB - Wetherby
- GB - Wincanton
- GB - Windsor
- GB - Wolverhampton
- GB - Worcester
- GB - Yarmouth
- GB - York
IRL
- IE - Ballinrobe
- IE - Bellewstown
- IE - Clonmel
- IE - Cork
- IE - Curragh
- IE - Down Royal
- IE - Downpatrick
- IE - Dundalk
- IE - Fairyhouse
- IE - Galway
- IE - Gowran
- IE - Kilbeggan
- IE - Killarney
- IE - Laytown
- IE - Leopardstown
- IE - Limerick
- IE - Listowel
- IE - Naas
- IE - Navan
- IE - Punchestown
- IE - Roscommon
- IE - Sligo
- IE - Thurles
- IE - Tipperary
- IE - Tramore
- IE - Wexford
ITA
NOR
NZL
- NZ - Arawa
- NZ - Ascot
- NZ - Ashburton
- NZ - Avondale
- NZ - Awapuni
- NZ - Cambridge
- NZ - Cromwell
- NZ - Dargaville
- NZ - Ellerslie
- NZ - Gore
- NZ - Hastings
- NZ - Hawera
- NZ - Hokitika
- NZ - Kumara
- NZ - Kurow
- NZ - Makaraka
- NZ - Matamata
- NZ - Motukarara
- NZ - New Plymouth
- NZ - Oamaru
- NZ - Omakau
- NZ - Omoto
- NZ - Orari
- NZ - Otaki
- NZ - Phar Lap
- NZ - Pukekohe
- NZ - Reefton
- NZ - Riccarton
- NZ - Riverton
- NZ - Ruakaka
- NZ - Stratford
- NZ - Tauherenikau
- NZ - Taupo
- NZ - Tauranga
- NZ - Te Aroha
- NZ - Te Awamutu
- NZ - Te Rapa
- NZ - Te Teko
- NZ - Thames
- NZ - Trentham
- NZ - Waikouaiti
- NZ - Waimate
- NZ - Waipukurau
- NZ - Waipukurau
- NZ - Wairoa
- NZ - Wanganui
- NZ - Waterlea
- NZ - Waverley
- NZ - Wingatui
- NZ - Winton
- NZ - Woodville
- NZ - Wyndham
- NZH - Addington
- NZH - Alexandra Park
- NZH - Ascot Park
- NZH - Ashburton
- NZH - Cambridge
- NZH - Cromwell
- NZH - Forbury Park
- NZH - Geraldine
- NZH - Gore
- NZH - Hawera
- NZH - Kaikoura
- NZH - Manawatu
- NZH - Motukarara
- NZH - Mount Harding
- NZH - Oamaru
- NZH - Omakau
- NZH - Otaki
- NZH - Phar Lap Raceway
- NZH - Rangiora
- NZH - Reefton
- NZH - Richmond Park
- NZH - Riverton
- NZH - Roxburgh
- NZH - Tauherenikau
- NZH - Taupo
- NZH - Timaru
- NZH - Waterlea
- NZH - Westport
- NZH - Wingatui
- NZH - Winton
- NZH - Wyndham
SAU
SGP
SWE
- SE - Aby
- SE - Amal
- SE - Arjang
- SE - Arvika
- SE - Axevalla
- SE - Bergsaker
- SE - Boden
- SE - Bollnas
- SE - Bro Park
- SE - Dannero
- SE - Eskilstuna
- SE - Farjestad
- SE - Gardets Galopp
- SE - Gavle
- SE - Goteborg Galopp
- SE - Hagmyren
- SE - Halmstad
- SE - Hoting
- SE - Jagersro
- SE - Jagersro Galopp
- SE - Kalmar
- SE - Lindesberg
- SE - Lycksele
- SE - Mantorp
- SE - Mariehamn
- SE - Orebro
- SE - Ostersund
- SE - Oviken
- SE - Rattvik
- SE - Romme
- SE - Skelleftea
- SE - Solanget
- SE - Solvalla
- SE - Tingsryd
- SE - Umaker
- SE - Vaggeryd
- SE - Visby
- V86 - Express
URY
United States