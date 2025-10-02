Best College Football Games Week 6: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
Top-25 teams will hit the field across 15 games on the Week 6 college football schedule. That includes the No. 3 Miami (FL) Hurricanes taking on the No. 18 Florida State Seminoles at Bobby Bowden Field at Doak Campbell Stadium.
Here is the betting info to dissect ahead of Week 6 in college football.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
BYU vs. West Virginia
- Matchup: West Virginia Mountaineers at No. 23 BYU Cougars
- Projected Favorite: BYU (85.53% win probability)
- Spread: BYU (-18.5)
- Total: 46.5
- Time: 10:30 p.m. ET
- Date: Oct. 3
- TV Channel: ESPN
Bet on BYU vs. West Virginia with FanDuel Sportsbook.
Georgia vs. Kentucky
- Matchup: Kentucky Wildcats at No. 12 Georgia Bulldogs
- Projected Favorite: Georgia (87.03% win probability)
- Spread: Georgia (-20.5)
- Total: 48.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: ABC
Bet on Georgia vs. Kentucky with FanDuel Sportsbook.
Purdue vs. Illinois
- Matchup: No. 22 Illinois Fighting Illini at Purdue Boilermakers
- Projected Favorite: Illinois (78.88% win probability)
- Spread: Illinois (-9.5)
- Total: 55.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: BTN
Bet on Purdue vs. Illinois with FanDuel Sportsbook.
Michigan vs. Wisconsin
- Matchup: Wisconsin Badgers at No. 20 Michigan Wolverines
- Projected Favorite: Michigan (87.23% win probability)
- Spread: Michigan (-17.5)
- Total: 43.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: FOX
Bet on Michigan vs. Wisconsin with FanDuel Sportsbook.
Cincinnati vs. Iowa State
- Matchup: No. 14 Iowa State Cyclones at Cincinnati Bearcats
- Projected Favorite: Iowa State (54.51% win probability)
- Spread: Cincinnati (-1.5)
- Total: 55.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: ESPN2
Bet on Cincinnati vs. Iowa State with FanDuel Sportsbook.
Louisville vs. Virginia
- Matchup: No. 24 Virginia Cavaliers at Louisville Cardinals
- Projected Favorite: Louisville (79.95% win probability)
- Spread: Louisville (-6.5)
- Total: 61.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: ESPN2
Bet on Louisville vs. Virginia with FanDuel Sportsbook.
Alabama vs. Vanderbilt
- Matchup: No. 16 Vanderbilt Commodores at No. 10 Alabama Crimson Tide
- Projected Favorite: Alabama (79.32% win probability)
- Spread: Alabama (-10.5)
- Total: 55.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: ABC
Bet on Alabama vs. Vanderbilt with FanDuel Sportsbook.
UCLA vs. Penn State
- Matchup: No. 7 Penn State Nittany Lions at UCLA Bruins
- Projected Favorite: Penn State (90.48% win probability)
- Spread: Penn State (-24.5)
- Total: 49.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: CBS
Bet on UCLA vs. Penn State with FanDuel Sportsbook.
Notre Dame vs. Boise State
- Matchup: Boise State Broncos at No. 21 Notre Dame Fighting Irish
- Projected Favorite: Notre Dame (77.27% win probability)
- Spread: Notre Dame (-20.5)
- Total: 62.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: NBC
Bet on Notre Dame vs. Boise State with FanDuel Sportsbook.
Florida vs. Texas
- Matchup: No. 9 Texas Longhorns at Florida Gators
- Projected Favorite: Texas (62.74% win probability)
- Spread: Texas (-6.5)
- Total: 42.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: ESPN
Bet on Florida vs. Texas with FanDuel Sportsbook.
Oklahoma vs. Kent State
- Matchup: Kent State Golden Flashes at No. 5 Oklahoma Sooners
- Projected Favorite: Oklahoma (97.13% win probability)
- Spread: Oklahoma (-45.5)
- Total: 52.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: SEC Network
Bet on Oklahoma vs. Kent State with FanDuel Sportsbook.
Houston vs. Texas Tech
- Matchup: No. 11 Texas Tech Red Raiders at Houston Cougars
- Projected Favorite: Texas Tech (72.13% win probability)
- Spread: Texas Tech (-11.5)
- Total: 51.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: ESPN
Bet on Houston vs. Texas Tech with FanDuel Sportsbook.
Florida State vs. Miami (FL)
- Matchup: No. 3 Miami (FL) Hurricanes at No. 18 Florida State Seminoles
- Projected Favorite: Miami (FL) (77.20% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-4.5)
- Total: 54.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: ABC
Bet on Florida State vs. Miami (FL) with FanDuel Sportsbook.
Texas A&M vs. Mississippi State
- Matchup: Mississippi State Bulldogs at No. 6 Texas A&M Aggies
- Projected Favorite: Texas A&M (80.04% win probability)
- Spread: Texas A&M (-14.5)
- Total: 55.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: SEC Network
Bet on Texas A&M vs. Mississippi State with FanDuel Sportsbook.
Ohio State vs. Minnesota
- Matchup: Minnesota Golden Gophers at No. 1 Ohio State Buckeyes
- Projected Favorite: Ohio State (87.40% win probability)
- Spread: Ohio State (-23.5)
- Total: 44.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 4
- TV Channel: NBC
Bet on Ohio State vs. Minnesota with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!