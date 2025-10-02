FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAF

Best College Football Games Week 6: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Best College Football Games Week 6: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Top-25 teams will hit the field across 15 games on the Week 6 college football schedule. That includes the No. 3 Miami (FL) Hurricanes taking on the No. 18 Florida State Seminoles at Bobby Bowden Field at Doak Campbell Stadium.

Here is the betting info to dissect ahead of Week 6 in college football.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

BYU vs. West Virginia

Bet on BYU vs. West Virginia with FanDuel Sportsbook.

Georgia vs. Kentucky

Bet on Georgia vs. Kentucky with FanDuel Sportsbook.

Purdue vs. Illinois

Bet on Purdue vs. Illinois with FanDuel Sportsbook.

Michigan vs. Wisconsin

Bet on Michigan vs. Wisconsin with FanDuel Sportsbook.

Cincinnati vs. Iowa State

Bet on Cincinnati vs. Iowa State with FanDuel Sportsbook.

Louisville vs. Virginia

Bet on Louisville vs. Virginia with FanDuel Sportsbook.

Alabama vs. Vanderbilt

Bet on Alabama vs. Vanderbilt with FanDuel Sportsbook.

UCLA vs. Penn State

Bet on UCLA vs. Penn State with FanDuel Sportsbook.

Notre Dame vs. Boise State

Bet on Notre Dame vs. Boise State with FanDuel Sportsbook.

Florida vs. Texas

Bet on Florida vs. Texas with FanDuel Sportsbook.

Oklahoma vs. Kent State

Bet on Oklahoma vs. Kent State with FanDuel Sportsbook.

Houston vs. Texas Tech

Bet on Houston vs. Texas Tech with FanDuel Sportsbook.

Florida State vs. Miami (FL)

Bet on Florida State vs. Miami (FL) with FanDuel Sportsbook.

Texas A&M vs. Mississippi State

Bet on Texas A&M vs. Mississippi State with FanDuel Sportsbook.

Ohio State vs. Minnesota

Bet on Ohio State vs. Minnesota with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup