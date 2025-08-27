Best College Football Games Week 1: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
Ranked squads are on the Week 1 college football schedule for 22 games, including the No. 1 Texas Longhorns playing the No. 3 Ohio State Buckeyes.
Read through our betting breakdown for college football's Week 1.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
South Florida vs. Boise State
- Matchup: No. 25 Boise State Broncos at South Florida Bulls
- Projected Favorite: Boise State (77.76% win probability)
- Spread: Boise State (-5.5)
- Total: 61.5
- Time: 5:30 p.m. ET
- Date: Aug. 28
- TV Channel: ESPN
Bet on South Florida vs. Boise State with FanDuel Sportsbook.
Illinois vs. Western Illinois
- Matchup: Western Illinois Leathernecks at No. 12 Illinois Fighting Illini
- Projected Favorite: Illinois
- Spread: Illinois (-48.5)
- Total: 64.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Aug. 29
- TV Channel: Peacock
Bet on Illinois vs. Western Illinois with FanDuel Sportsbook.
Ohio State vs. Texas
- Matchup: No. 1 Texas Longhorns at No. 3 Ohio State Buckeyes
- Projected Favorite: Ohio State (64.91% win probability)
- Spread: Texas (-1.5)
- Total: 46.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: FOX
Bet on Ohio State vs. Texas with FanDuel Sportsbook.
Tennessee vs. Syracuse
- Matchup: Syracuse Orange vs. No. 24 Tennessee Volunteers
- Projected Favorite: Tennessee (85.33% win probability)
- Spread: Tennessee (-13.5)
- Total: 51.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: ABC
Bet on Tennessee vs. Syracuse with FanDuel Sportsbook.
Indiana vs. Old Dominion
- Matchup: Old Dominion Monarchs at No. 20 Indiana Hoosiers
- Projected Favorite: Indiana (95.77% win probability)
- Spread: Indiana (-23.5)
- Total: 52.5
- Time: 2:30 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: Fox Sports 1
Bet on Indiana vs. Old Dominion with FanDuel Sportsbook.
Georgia vs. Marshall
- Matchup: Marshall Thundering Herd at No. 5 Georgia Bulldogs
- Projected Favorite: Georgia (89.75% win probability)
- Spread: Georgia (-38.5)
- Total: 52.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: ESPN
Bet on Georgia vs. Marshall with FanDuel Sportsbook.
Iowa State vs. South Dakota
- Matchup: South Dakota Coyotes at No. 22 Iowa State Cyclones
- Projected Favorite: Iowa State
- Spread: Iowa State (-16.5)
- Total: 47.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: FOX
Bet on Iowa State vs. South Dakota with FanDuel Sportsbook.
Florida State vs. Alabama
- Matchup: No. 8 Alabama Crimson Tide at Florida State Seminoles
- Projected Favorite: Alabama (94.98% win probability)
- Spread: Alabama (-13.5)
- Total: 48.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: ABC
Bet on Florida State vs. Alabama with FanDuel Sportsbook.
Penn State vs. Nevada
- Matchup: Nevada Wolf Pack at No. 2 Penn State Nittany Lions
- Projected Favorite: Penn State (98.64% win probability)
- Spread: Penn State (-43.5)
- Total: 55.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: CBS
Bet on Penn State vs. Nevada with FanDuel Sportsbook.
Oregon vs. Montana State
- Matchup: Montana State Bobcats at No. 7 Oregon Ducks
- Projected Favorite: Oregon
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: BTN
Bet on Oregon vs. Montana State with FanDuel Sportsbook.
Oklahoma vs. Illinois State
- Matchup: Illinois State Redbirds at No. 18 Oklahoma Sooners
- Projected Favorite: Oklahoma
- Time: 6 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: SEC Network+
Bet on Oklahoma vs. Illinois State with FanDuel Sportsbook.
Florida vs. LIU
- Matchup: LIU Sharks at No. 15 Florida Gators
- Projected Favorite: Florida
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: SEC Network+
Bet on Florida vs. LIU with FanDuel Sportsbook.
Texas A&M vs. UTSA
- Matchup: UTSA Roadrunners at No. 19 Texas A&M Aggies
- Projected Favorite: Texas A&M (93.97% win probability)
- Spread: Texas A&M (-22.5)
- Total: 57.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: ESPN
Bet on Texas A&M vs. UTSA with FanDuel Sportsbook.
Kansas State vs. North Dakota
- Matchup: North Dakota Fighting Hawks at No. 17 Kansas State Wildcats
- Projected Favorite: Kansas State
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: ESPN+
Bet on Kansas State vs. North Dakota with FanDuel Sportsbook.
Michigan vs. New Mexico
- Matchup: New Mexico Lobos at No. 14 Michigan Wolverines
- Projected Favorite: Michigan (95.58% win probability)
- Spread: Michigan (-34.5)
- Total: 49.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: NBC
Bet on Michigan vs. New Mexico with FanDuel Sportsbook.
Clemson vs. LSU
- Matchup: No. 9 LSU Tigers at No. 4 Clemson Tigers
- Projected Favorite: Clemson (63.66% win probability)
- Spread: Clemson (-4.5)
- Total: 57.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: ABC
Bet on Clemson vs. LSU with FanDuel Sportsbook.
Texas Tech vs. Arkansas-Pine Bluff
- Matchup: Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at No. 23 Texas Tech Red Raiders
- Projected Favorite: Texas Tech
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: ESPN+
Bet on Texas Tech vs. Arkansas-Pine Bluff with FanDuel Sportsbook.
Ole Miss vs. Georgia State
- Matchup: Georgia State Panthers at No. 21 Ole Miss Rebels
- Projected Favorite: Ole Miss (98.95% win probability)
- Spread: Ole Miss (-34.5)
- Total: 60.5
- Time: 7:45 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: SEC Network
Bet on Ole Miss vs. Georgia State with FanDuel Sportsbook.
SMU vs. East Texas A&M
- Matchup: East Texas A&M Lions at No. 16 SMU Mustangs
- Projected Favorite: SMU
- Time: 9 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: ACC Network
Bet on SMU vs. East Texas A&M with FanDuel Sportsbook.
Arizona State vs. Northern Arizona
- Matchup: Northern Arizona Lumberjacks at No. 11 Arizona State Sun Devils
- Projected Favorite: Arizona State
- Time: 10 p.m. ET
- Date: Aug. 30
- TV Channel: ESPN+
Bet on Arizona State vs. Northern Arizona with FanDuel Sportsbook.
South Carolina vs. Virginia Tech
- Matchup: Virginia Tech Hokies vs. No. 13 South Carolina Gamecocks
- Projected Favorite: South Carolina (76.95% win probability)
- Spread: South Carolina (-7.5)
- Total: 51.5
- Time: 3 p.m. ET
- Date: Aug. 31
- TV Channel: ESPN
Bet on South Carolina vs. Virginia Tech with FanDuel Sportsbook.
Miami (FL) vs. Notre Dame
- Matchup: No. 6 Notre Dame Fighting Irish at No. 10 Miami (FL) Hurricanes
- Projected Favorite: Notre Dame (57.90% win probability)
- Spread: Notre Dame (-2.5)
- Total: 50.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Aug. 31
- TV Channel: ABC
Bet on Miami (FL) vs. Notre Dame with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!