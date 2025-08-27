FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAF

Best College Football Games Week 1: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Best College Football Games Week 1: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Ranked squads are on the Week 1 college football schedule for 22 games, including the No. 1 Texas Longhorns playing the No. 3 Ohio State Buckeyes.

Read through our betting breakdown for college football's Week 1.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

South Florida vs. Boise State

Bet on South Florida vs. Boise State with FanDuel Sportsbook.

Illinois vs. Western Illinois

  • Matchup: Western Illinois Leathernecks at No. 12 Illinois Fighting Illini
  • Projected Favorite: Illinois
  • Spread: Illinois (-48.5)
  • Total: 64.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Aug. 29
  • TV Channel: Peacock

Bet on Illinois vs. Western Illinois with FanDuel Sportsbook.

Ohio State vs. Texas

Bet on Ohio State vs. Texas with FanDuel Sportsbook.

Tennessee vs. Syracuse

Bet on Tennessee vs. Syracuse with FanDuel Sportsbook.

Indiana vs. Old Dominion

Bet on Indiana vs. Old Dominion with FanDuel Sportsbook.

Georgia vs. Marshall

Bet on Georgia vs. Marshall with FanDuel Sportsbook.

Iowa State vs. South Dakota

  • Matchup: South Dakota Coyotes at No. 22 Iowa State Cyclones
  • Projected Favorite: Iowa State
  • Spread: Iowa State (-16.5)
  • Total: 47.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Aug. 30
  • TV Channel: FOX

Bet on Iowa State vs. South Dakota with FanDuel Sportsbook.

Florida State vs. Alabama

Bet on Florida State vs. Alabama with FanDuel Sportsbook.

Penn State vs. Nevada

Bet on Penn State vs. Nevada with FanDuel Sportsbook.

Oregon vs. Montana State

  • Matchup: Montana State Bobcats at No. 7 Oregon Ducks
  • Projected Favorite: Oregon
  • Time: 4 p.m. ET
  • Date: Aug. 30
  • TV Channel: BTN

Bet on Oregon vs. Montana State with FanDuel Sportsbook.

Oklahoma vs. Illinois State

  • Matchup: Illinois State Redbirds at No. 18 Oklahoma Sooners
  • Projected Favorite: Oklahoma
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: Aug. 30
  • TV Channel: SEC Network+

Bet on Oklahoma vs. Illinois State with FanDuel Sportsbook.

Florida vs. LIU

  • Matchup: LIU Sharks at No. 15 Florida Gators
  • Projected Favorite: Florida
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Aug. 30
  • TV Channel: SEC Network+

Bet on Florida vs. LIU with FanDuel Sportsbook.

Texas A&M vs. UTSA

Bet on Texas A&M vs. UTSA with FanDuel Sportsbook.

Kansas State vs. North Dakota

  • Matchup: North Dakota Fighting Hawks at No. 17 Kansas State Wildcats
  • Projected Favorite: Kansas State
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Aug. 30
  • TV Channel: ESPN+

Bet on Kansas State vs. North Dakota with FanDuel Sportsbook.

Michigan vs. New Mexico

Bet on Michigan vs. New Mexico with FanDuel Sportsbook.

Clemson vs. LSU

Bet on Clemson vs. LSU with FanDuel Sportsbook.

Texas Tech vs. Arkansas-Pine Bluff

  • Matchup: Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at No. 23 Texas Tech Red Raiders
  • Projected Favorite: Texas Tech
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Aug. 30
  • TV Channel: ESPN+

Bet on Texas Tech vs. Arkansas-Pine Bluff with FanDuel Sportsbook.

Ole Miss vs. Georgia State

Bet on Ole Miss vs. Georgia State with FanDuel Sportsbook.

SMU vs. East Texas A&M

  • Matchup: East Texas A&M Lions at No. 16 SMU Mustangs
  • Projected Favorite: SMU
  • Time: 9 p.m. ET
  • Date: Aug. 30
  • TV Channel: ACC Network

Bet on SMU vs. East Texas A&M with FanDuel Sportsbook.

Arizona State vs. Northern Arizona

  • Matchup: Northern Arizona Lumberjacks at No. 11 Arizona State Sun Devils
  • Projected Favorite: Arizona State
  • Time: 10 p.m. ET
  • Date: Aug. 30
  • TV Channel: ESPN+

Bet on Arizona State vs. Northern Arizona with FanDuel Sportsbook.

South Carolina vs. Virginia Tech

Bet on South Carolina vs. Virginia Tech with FanDuel Sportsbook.

Miami (FL) vs. Notre Dame

Bet on Miami (FL) vs. Notre Dame with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup