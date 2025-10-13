Best College Football Games Week 8: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
Ranked squads are on the Week 8 college football schedule for 20 games, including the No. 5 Ole Miss Rebels playing the No. 9 Georgia Bulldogs.
Here is everything you need to know in terms of the betting odds for Week 8 in college football.
Miami (FL) vs. Louisville
- Matchup: Louisville Cardinals at No. 2 Miami (FL) Hurricanes
- Projected Favorite: Miami (FL) (85.09% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-13.5)
- Total: 52.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Oct. 17
- TV Channel: ESPN
Minnesota vs. Nebraska
- Matchup: No. 25 Nebraska Cornhuskers at Minnesota Golden Gophers
- Projected Favorite: Nebraska (62.56% win probability)
- Spread: Nebraska (-9.5)
- Total: 46.5
- Time: 8 p.m. ET
- Date: Oct. 17
- TV Channel: FOX
Duke vs. Georgia Tech
- Matchup: No. 12 Georgia Tech Yellow Jackets at Duke Blue Devils
- Projected Favorite: Duke (54.57% win probability)
- Spread: Duke (-1.5)
- Total: 61.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: ESPN
Vanderbilt vs. LSU
- Matchup: No. 10 LSU Tigers at No. 17 Vanderbilt Commodores
- Projected Favorite: Vanderbilt (58.94% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-2.5)
- Total: 48.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: ABC
South Carolina vs. Oklahoma
- Matchup: No. 14 Oklahoma Sooners at South Carolina Gamecocks
- Projected Favorite: South Carolina (50.29% win probability)
- Spread: Oklahoma (-4.5)
- Total: 42.5
- Time: 12:45 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: SEC Network
Indiana vs. Michigan State
- Matchup: Michigan State Spartans at No. 3 Indiana Hoosiers
- Projected Favorite: Indiana (96.88% win probability)
- Spread: Indiana (-26.5)
- Total: 52.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: Peacock
Georgia vs. Ole Miss
- Matchup: No. 5 Ole Miss Rebels at No. 9 Georgia Bulldogs
- Projected Favorite: Georgia (65.22% win probability)
- Spread: Georgia (-7.5)
- Total: 53.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: ABC
Wisconsin vs. Ohio State
- Matchup: No. 1 Ohio State Buckeyes at Wisconsin Badgers
- Projected Favorite: Ohio State (91.15% win probability)
- Spread: Ohio State (-25.5)
- Total: 40.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: CBS
Arkansas vs. Texas A&M
- Matchup: No. 4 Texas A&M Aggies at Arkansas Razorbacks
- Projected Favorite: Texas A&M (61.51% win probability)
- Spread: Texas A&M (-7.5)
- Total: 61.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: ESPN
UAB vs. Memphis
- Matchup: No. 22 Memphis Tigers at UAB Blazers
- Projected Favorite: Memphis (88.75% win probability)
- Spread: Memphis (-21.5)
- Total: 64.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: ESPN2
Arizona State vs. Texas Tech
- Matchup: No. 7 Texas Tech Red Raiders at Arizona State Sun Devils
- Projected Favorite: Texas Tech (66.48% win probability)
- Spread: Texas Tech (-11.5)
- Total: 48.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: FOX
Rutgers vs. Oregon
- Matchup: No. 8 Oregon Ducks at Rutgers Scarlet Knights
- Projected Favorite: Oregon (91.22% win probability)
- Spread: Oregon (-17.5)
- Total: 59.5
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: BTN
Virginia vs. Washington State
- Matchup: Washington State Cougars at No. 18 Virginia Cavaliers
- Projected Favorite: Virginia (78.78% win probability)
- Spread: Virginia (-17.5)
- Total: 56.5
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: The CW
Kentucky vs. Texas
- Matchup: No. 21 Texas Longhorns at Kentucky Wildcats
- Projected Favorite: Texas (81.89% win probability)
- Spread: Texas (-12.5)
- Total: 42.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: ESPN
Notre Dame vs. USC
- Matchup: No. 20 USC Trojans at No. 13 Notre Dame Fighting Irish
- Projected Favorite: Notre Dame (77.98% win probability)
- Spread: Notre Dame (-9.5)
- Total: 61.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: NBC
Alabama vs. Tennessee
- Matchup: No. 11 Tennessee Volunteers at No. 6 Alabama Crimson Tide
- Projected Favorite: Alabama (74.85% win probability)
- Spread: Alabama (-9.5)
- Total: 58.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: ABC
South Florida vs. Florida Atlantic
- Matchup: Florida Atlantic Owls at No. 19 South Florida Bulls
- Projected Favorite: South Florida (93.83% win probability)
- Spread: South Florida (-21.5)
- Total: 73.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: ESPNU
Auburn vs. Missouri
- Matchup: No. 16 Missouri Tigers at Auburn Tigers
- Projected Favorite: Missouri (53.15% win probability)
- Spread: Missouri (-1.5)
- Total: 43.5
- Time: 7:45 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: SEC Network
Oklahoma State vs. Cincinnati
- Matchup: No. 24 Cincinnati Bearcats at Oklahoma State Cowboys
- Projected Favorite: Cincinnati (88.34% win probability)
- Spread: Cincinnati (-22.5)
- Total: 57.5
- Time: 8 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: ESPN2
BYU vs. Utah
- Matchup: No. 23 Utah Utes at No. 15 BYU Cougars
- Projected Favorite: Utah (51.78% win probability)
- Spread: Utah (-3.5)
- Total: 48.5
- Time: 8 p.m. ET
- Date: Oct. 18
- TV Channel: FOX
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
