NCAAF

Data Skrive
Data Skrive

Best College Football Games Week 8: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Ranked squads are on the Week 8 college football schedule for 20 games, including the No. 5 Ole Miss Rebels playing the No. 9 Georgia Bulldogs.

Here is everything you need to know in terms of the betting odds for Week 8 in college football.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

Miami (FL) vs. Louisville

  • Matchup: Louisville Cardinals at No. 2 Miami (FL) Hurricanes
  • Projected Favorite: Miami (FL) (85.09% win probability)
  • Spread: Miami (FL) (-13.5)
  • Total: 52.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Oct. 17
  • TV Channel: ESPN

Minnesota vs. Nebraska

  • Matchup: No. 25 Nebraska Cornhuskers at Minnesota Golden Gophers
  • Projected Favorite: Nebraska (62.56% win probability)
  • Spread: Nebraska (-9.5)
  • Total: 46.5
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: Oct. 17
  • TV Channel: FOX

Duke vs. Georgia Tech

  • Matchup: No. 12 Georgia Tech Yellow Jackets at Duke Blue Devils
  • Projected Favorite: Duke (54.57% win probability)
  • Spread: Duke (-1.5)
  • Total: 61.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: ESPN

Vanderbilt vs. LSU

  • Matchup: No. 10 LSU Tigers at No. 17 Vanderbilt Commodores
  • Projected Favorite: Vanderbilt (58.94% win probability)
  • Spread: Vanderbilt (-2.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: ABC

South Carolina vs. Oklahoma

  • Matchup: No. 14 Oklahoma Sooners at South Carolina Gamecocks
  • Projected Favorite: South Carolina (50.29% win probability)
  • Spread: Oklahoma (-4.5)
  • Total: 42.5
  • Time: 12:45 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: SEC Network

Indiana vs. Michigan State

  • Matchup: Michigan State Spartans at No. 3 Indiana Hoosiers
  • Projected Favorite: Indiana (96.88% win probability)
  • Spread: Indiana (-26.5)
  • Total: 52.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: Peacock

Georgia vs. Ole Miss

  • Matchup: No. 5 Ole Miss Rebels at No. 9 Georgia Bulldogs
  • Projected Favorite: Georgia (65.22% win probability)
  • Spread: Georgia (-7.5)
  • Total: 53.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: ABC

Wisconsin vs. Ohio State

  • Matchup: No. 1 Ohio State Buckeyes at Wisconsin Badgers
  • Projected Favorite: Ohio State (91.15% win probability)
  • Spread: Ohio State (-25.5)
  • Total: 40.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: CBS

Arkansas vs. Texas A&M

  • Matchup: No. 4 Texas A&M Aggies at Arkansas Razorbacks
  • Projected Favorite: Texas A&M (61.51% win probability)
  • Spread: Texas A&M (-7.5)
  • Total: 61.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: ESPN

UAB vs. Memphis

  • Matchup: No. 22 Memphis Tigers at UAB Blazers
  • Projected Favorite: Memphis (88.75% win probability)
  • Spread: Memphis (-21.5)
  • Total: 64.5
  • Time: 4 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: ESPN2

Arizona State vs. Texas Tech

  • Matchup: No. 7 Texas Tech Red Raiders at Arizona State Sun Devils
  • Projected Favorite: Texas Tech (66.48% win probability)
  • Spread: Texas Tech (-11.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 4 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: FOX

Rutgers vs. Oregon

  • Matchup: No. 8 Oregon Ducks at Rutgers Scarlet Knights
  • Projected Favorite: Oregon (91.22% win probability)
  • Spread: Oregon (-17.5)
  • Total: 59.5
  • Time: 6:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: BTN

Virginia vs. Washington State

  • Matchup: Washington State Cougars at No. 18 Virginia Cavaliers
  • Projected Favorite: Virginia (78.78% win probability)
  • Spread: Virginia (-17.5)
  • Total: 56.5
  • Time: 6:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: The CW

Kentucky vs. Texas

  • Matchup: No. 21 Texas Longhorns at Kentucky Wildcats
  • Projected Favorite: Texas (81.89% win probability)
  • Spread: Texas (-12.5)
  • Total: 42.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: ESPN

Notre Dame vs. USC

  • Matchup: No. 20 USC Trojans at No. 13 Notre Dame Fighting Irish
  • Projected Favorite: Notre Dame (77.98% win probability)
  • Spread: Notre Dame (-9.5)
  • Total: 61.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: NBC

Alabama vs. Tennessee

  • Matchup: No. 11 Tennessee Volunteers at No. 6 Alabama Crimson Tide
  • Projected Favorite: Alabama (74.85% win probability)
  • Spread: Alabama (-9.5)
  • Total: 58.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: ABC

South Florida vs. Florida Atlantic

  • Matchup: Florida Atlantic Owls at No. 19 South Florida Bulls
  • Projected Favorite: South Florida (93.83% win probability)
  • Spread: South Florida (-21.5)
  • Total: 73.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: ESPNU

Auburn vs. Missouri

  • Matchup: No. 16 Missouri Tigers at Auburn Tigers
  • Projected Favorite: Missouri (53.15% win probability)
  • Spread: Missouri (-1.5)
  • Total: 43.5
  • Time: 7:45 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: SEC Network

Oklahoma State vs. Cincinnati

  • Matchup: No. 24 Cincinnati Bearcats at Oklahoma State Cowboys
  • Projected Favorite: Cincinnati (88.34% win probability)
  • Spread: Cincinnati (-22.5)
  • Total: 57.5
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: ESPN2

BYU vs. Utah

  • Matchup: No. 23 Utah Utes at No. 15 BYU Cougars
  • Projected Favorite: Utah (51.78% win probability)
  • Spread: Utah (-3.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: Oct. 18
  • TV Channel: FOX

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

