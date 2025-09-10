FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NCAAF

Data Skrive
Data Skrive

Best College Football Games Week 3: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

The No. 6 Georgia Bulldogs versus the No. 15 Tennessee Volunteers is one of 21 games on the Week 3 college football slate that feature a ranked team in action.

To pick up an edge prior to Week 3 in college football, check out our betting preview below.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

Indiana vs. Indiana State

  • Matchup: Indiana State Sycamores at No. 22 Indiana Hoosiers
  • Projected Favorite: Indiana
  • Spread: Indiana (-48.5)
  • Total: 59.5
  • Time: 6:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 12
  • TV Channel: BTN

Temple vs. Oklahoma

Georgia Tech vs. Clemson

Northwestern vs. Oregon

Alabama vs. Wisconsin

Michigan vs. Central Michigan

Auburn vs. South Alabama

Tennessee vs. Georgia

  • Matchup: No. 6 Georgia Bulldogs at No. 15 Tennessee Volunteers
  • Projected Favorite: Georgia (54.76% win probability)
  • Spread: Georgia (-4.5)
  • Total: 49.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: ABC

Texas Tech vs. Oregon State

  • Matchup: Oregon State Beavers at No. 21 Texas Tech Red Raiders
  • Projected Favorite: Texas Tech (95.95% win probability)
  • Spread: Texas Tech (-24.5)
  • Total: 61.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: FOX

Penn State vs. Villanova

  • Matchup: Villanova Wildcats at No. 2 Penn State Nittany Lions
  • Projected Favorite: Penn State
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: Fox Sports 1

Missouri vs. Louisiana

  • Matchup: Louisiana Ragin' Cajuns at No. 25 Missouri Tigers
  • Projected Favorite: Missouri (88.93% win probability)
  • Spread: Missouri (-27.5)
  • Total: 47.5
  • Time: 4 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: SEC Network+

Arkansas State vs. Iowa State

  • Matchup: No. 14 Iowa State Cyclones at Arkansas State Red Wolves
  • Projected Favorite: Iowa State (93.68% win probability)
  • Spread: Iowa State (-20.5)
  • Total: 55.5
  • Time: 4 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: ESPN2

Texas vs. UTEP

  • Matchup: UTEP Miners at No. 7 Texas Longhorns
  • Projected Favorite: Texas (99.34% win probability)
  • Spread: Texas (-41.5)
  • Total: 51.5
  • Time: 4:15 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: SEC Network

Miami (FL) vs. South Florida

  • Matchup: No. 18 South Florida Bulls at No. 5 Miami (FL) Hurricanes
  • Projected Favorite: Miami (FL) (95.22% win probability)
  • Spread: Miami (FL) (-17.5)
  • Total: 56.5
  • Time: 4:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: The CW

Illinois vs. Western Michigan

  • Matchup: Western Michigan Broncos at No. 9 Illinois Fighting Illini
  • Projected Favorite: Illinois (95.79% win probability)
  • Spread: Illinois (-27.5)
  • Total: 50.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: Fox Sports 1

Ole Miss vs. Arkansas

  • Matchup: Arkansas Razorbacks at No. 17 Ole Miss Rebels
  • Projected Favorite: Ole Miss (81.12% win probability)
  • Spread: Ole Miss (-7.5)
  • Total: 61.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: ESPN

Ohio State vs. Ohio

  • Matchup: Ohio Bobcats at No. 1 Ohio State Buckeyes
  • Projected Favorite: Ohio State (92.42% win probability)
  • Spread: Ohio State (-31.5)
  • Total: 51.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: Peacock

Notre Dame vs. Texas A&M

  • Matchup: No. 16 Texas A&M Aggies at No. 8 Notre Dame Fighting Irish
  • Projected Favorite: Notre Dame (76.08% win probability)
  • Spread: Notre Dame (-6.5)
  • Total: 49.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: NBC

LSU vs. Florida

  • Matchup: Florida Gators at No. 3 LSU Tigers
  • Projected Favorite: LSU (60.29% win probability)
  • Spread: LSU (-7.5)
  • Total: 47.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: ABC

South Carolina vs. Vanderbilt

  • Matchup: Vanderbilt Commodores at No. 11 South Carolina Gamecocks
  • Projected Favorite: South Carolina (73.64% win probability)
  • Spread: South Carolina (-4.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 7:45 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: SEC Network

Wyoming vs. Utah

  • Matchup: No. 20 Utah Utes at Wyoming Cowboys
  • Projected Favorite: Utah (89.41% win probability)
  • Spread: Utah (-23.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: Sept. 13
  • TV Channel: CBS Sports Network

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

