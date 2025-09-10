Best College Football Games Week 3: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
The No. 6 Georgia Bulldogs versus the No. 15 Tennessee Volunteers is one of 21 games on the Week 3 college football slate that feature a ranked team in action.
To pick up an edge prior to Week 3 in college football, check out our betting preview below.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
Indiana vs. Indiana State
- Matchup: Indiana State Sycamores at No. 22 Indiana Hoosiers
- Projected Favorite: Indiana
- Spread: Indiana (-48.5)
- Total: 59.5
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: Sept. 12
- TV Channel: BTN
Temple vs. Oklahoma
- Matchup: No. 13 Oklahoma Sooners at Temple Owls
- Projected Favorite: Oklahoma (95.10% win probability)
- Spread: Oklahoma (-21.5)
- Total: 51.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: ESPN2
Georgia Tech vs. Clemson
- Matchup: No. 12 Clemson Tigers at Georgia Tech Yellow Jackets
- Projected Favorite: Clemson (59.76% win probability)
- Spread: Clemson (-3.5)
- Total: 52.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: ESPN
Northwestern vs. Oregon
- Matchup: No. 4 Oregon Ducks at Northwestern Wildcats
- Projected Favorite: Oregon (95.86% win probability)
- Spread: Oregon (-28.5)
- Total: 48.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: FOX
Alabama vs. Wisconsin
- Matchup: Wisconsin Badgers at No. 19 Alabama Crimson Tide
- Projected Favorite: Alabama (91.13% win probability)
- Spread: Alabama (-20.5)
- Total: 46.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: ABC
Michigan vs. Central Michigan
- Matchup: Central Michigan Chippewas at No. 23 Michigan Wolverines
- Projected Favorite: Michigan (96.67% win probability)
- Spread: Michigan (-27.5)
- Total: 42.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: BTN
Auburn vs. South Alabama
- Matchup: South Alabama Jaguars at No. 24 Auburn Tigers
- Projected Favorite: Auburn (87.55% win probability)
- Spread: Auburn (-24.5)
- Total: 54.5
- Time: 12:45 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: SEC Network
Tennessee vs. Georgia
- Matchup: No. 6 Georgia Bulldogs at No. 15 Tennessee Volunteers
- Projected Favorite: Georgia (54.76% win probability)
- Spread: Georgia (-4.5)
- Total: 49.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: ABC
Texas Tech vs. Oregon State
- Matchup: Oregon State Beavers at No. 21 Texas Tech Red Raiders
- Projected Favorite: Texas Tech (95.95% win probability)
- Spread: Texas Tech (-24.5)
- Total: 61.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: FOX
Penn State vs. Villanova
- Matchup: Villanova Wildcats at No. 2 Penn State Nittany Lions
- Projected Favorite: Penn State
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: Fox Sports 1
Missouri vs. Louisiana
- Matchup: Louisiana Ragin' Cajuns at No. 25 Missouri Tigers
- Projected Favorite: Missouri (88.93% win probability)
- Spread: Missouri (-27.5)
- Total: 47.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: SEC Network+
Arkansas State vs. Iowa State
- Matchup: No. 14 Iowa State Cyclones at Arkansas State Red Wolves
- Projected Favorite: Iowa State (93.68% win probability)
- Spread: Iowa State (-20.5)
- Total: 55.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: ESPN2
Texas vs. UTEP
- Matchup: UTEP Miners at No. 7 Texas Longhorns
- Projected Favorite: Texas (99.34% win probability)
- Spread: Texas (-41.5)
- Total: 51.5
- Time: 4:15 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: SEC Network
Miami (FL) vs. South Florida
- Matchup: No. 18 South Florida Bulls at No. 5 Miami (FL) Hurricanes
- Projected Favorite: Miami (FL) (95.22% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-17.5)
- Total: 56.5
- Time: 4:30 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: The CW
Illinois vs. Western Michigan
- Matchup: Western Michigan Broncos at No. 9 Illinois Fighting Illini
- Projected Favorite: Illinois (95.79% win probability)
- Spread: Illinois (-27.5)
- Total: 50.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: Fox Sports 1
Ole Miss vs. Arkansas
- Matchup: Arkansas Razorbacks at No. 17 Ole Miss Rebels
- Projected Favorite: Ole Miss (81.12% win probability)
- Spread: Ole Miss (-7.5)
- Total: 61.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: ESPN
Ohio State vs. Ohio
- Matchup: Ohio Bobcats at No. 1 Ohio State Buckeyes
- Projected Favorite: Ohio State (92.42% win probability)
- Spread: Ohio State (-31.5)
- Total: 51.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: Peacock
Notre Dame vs. Texas A&M
- Matchup: No. 16 Texas A&M Aggies at No. 8 Notre Dame Fighting Irish
- Projected Favorite: Notre Dame (76.08% win probability)
- Spread: Notre Dame (-6.5)
- Total: 49.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: NBC
LSU vs. Florida
- Matchup: Florida Gators at No. 3 LSU Tigers
- Projected Favorite: LSU (60.29% win probability)
- Spread: LSU (-7.5)
- Total: 47.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: ABC
South Carolina vs. Vanderbilt
- Matchup: Vanderbilt Commodores at No. 11 South Carolina Gamecocks
- Projected Favorite: South Carolina (73.64% win probability)
- Spread: South Carolina (-4.5)
- Total: 48.5
- Time: 7:45 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: SEC Network
Wyoming vs. Utah
- Matchup: No. 20 Utah Utes at Wyoming Cowboys
- Projected Favorite: Utah (89.41% win probability)
- Spread: Utah (-23.5)
- Total: 48.5
- Time: 8 p.m. ET
- Date: Sept. 13
- TV Channel: CBS Sports Network
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
