FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAF

Best College Football Games Week 2: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Best College Football Games Week 2: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

There are 23 games featuring a ranked team on the Week 2 college football schedule.

Check out our betting breakdown for college football's Week 2.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

Texas Tech vs. Kent State

Bet on Texas Tech vs. Kent State with FanDuel Sportsbook.

Penn State vs. Florida International

Bet on Penn State vs. Florida International with FanDuel Sportsbook.

Florida State vs. East Texas A&M

  • Matchup: East Texas A&M Lions at No. 14 Florida State Seminoles
  • Projected Favorite: Florida State
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Sept. 6
  • TV Channel: ACC Network

Bet on Florida State vs. East Texas A&M with FanDuel Sportsbook.

SMU vs. Baylor

Bet on SMU vs. Baylor with FanDuel Sportsbook.

Texas vs. San Jose State

Bet on Texas vs. San Jose State with FanDuel Sportsbook.

Duke vs. Illinois

Bet on Duke vs. Illinois with FanDuel Sportsbook.

Indiana vs. Kennesaw State

Bet on Indiana vs. Kennesaw State with FanDuel Sportsbook.

Iowa State vs. Iowa

Bet on Iowa State vs. Iowa with FanDuel Sportsbook.

Texas A&M vs. Utah State

Bet on Texas A&M vs. Utah State with FanDuel Sportsbook.

Ohio State vs. Grambling State

  • Matchup: Grambling State Tigers at No. 1 Ohio State Buckeyes
  • Projected Favorite: Ohio State
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 6
  • TV Channel: BTN

Bet on Ohio State vs. Grambling State with FanDuel Sportsbook.

Georgia vs. Austin Peay

  • Matchup: Austin Peay Governors at No. 4 Georgia Bulldogs
  • Projected Favorite: Georgia
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 6
  • TV Channel: SEC Network+

Bet on Georgia vs. Austin Peay with FanDuel Sportsbook.

Tennessee vs. East Tennessee State

  • Matchup: East Tennessee State Buccaneers at No. 22 Tennessee Volunteers
  • Projected Favorite: Tennessee
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 6
  • TV Channel: SEC Network+

Bet on Tennessee vs. East Tennessee State with FanDuel Sportsbook.

Clemson vs. Troy

  • Matchup: Troy Trojans at No. 8 Clemson Tigers
  • Projected Favorite: Clemson (96.15% win probability)
  • Spread: Clemson (-31.5)
  • Total: 51.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 6
  • TV Channel: ACC Network

Bet on Clemson vs. Troy with FanDuel Sportsbook.

Oregon vs. Oklahoma State

Bet on Oregon vs. Oklahoma State with FanDuel Sportsbook.

Kentucky vs. Ole Miss

Bet on Kentucky vs. Ole Miss with FanDuel Sportsbook.

Florida vs. South Florida

Bet on Florida vs. South Florida with FanDuel Sportsbook.

Utah vs. Cal Poly

  • Matchup: Cal Poly Mustangs at No. 25 Utah Utes
  • Projected Favorite: Utah
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: Sept. 6
  • TV Channel: ESPN+

Bet on Utah vs. Cal Poly with FanDuel Sportsbook.

Miami (FL) vs. Bethune-Cookman

  • Matchup: Bethune-Cookman Wildcats at No. 5 Miami (FL) Hurricanes
  • Projected Favorite: Miami (FL)
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Sept. 6
  • TV Channel: ACC Network Extra

Bet on Miami (FL) vs. Bethune-Cookman with FanDuel Sportsbook.

South Carolina vs. South Carolina State

  • Matchup: South Carolina State Bulldogs at No. 10 South Carolina Gamecocks
  • Projected Favorite: South Carolina
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Sept. 6
  • TV Channel: SEC Network+

Bet on South Carolina vs. South Carolina State with FanDuel Sportsbook.

Oklahoma vs. Michigan

Bet on Oklahoma vs. Michigan with FanDuel Sportsbook.

LSU vs. Louisiana Tech

Bet on LSU vs. Louisiana Tech with FanDuel Sportsbook.

Mississippi State vs. Arizona State

Bet on Mississippi State vs. Arizona State with FanDuel Sportsbook.

Alabama vs. Louisiana-Monroe

Bet on Alabama vs. Louisiana-Monroe with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup