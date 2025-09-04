Best College Football Games Week 2: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
There are 23 games featuring a ranked team on the Week 2 college football schedule.
Check out our betting breakdown for college football's Week 2.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
Texas Tech vs. Kent State
- Matchup: Kent State Golden Flashes at No. 24 Texas Tech Red Raiders
- Projected Favorite: Texas Tech (97.37% win probability)
- Spread: Texas Tech (-48.5)
- Total: 58.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: TNT
Penn State vs. Florida International
- Matchup: Florida International Panthers at No. 2 Penn State Nittany Lions
- Projected Favorite: Penn State (98.74% win probability)
- Spread: Penn State (-41.5)
- Total: 53.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: BTN
Florida State vs. East Texas A&M
- Matchup: East Texas A&M Lions at No. 14 Florida State Seminoles
- Projected Favorite: Florida State
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: ACC Network
SMU vs. Baylor
- Matchup: Baylor Bears at No. 17 SMU Mustangs
- Projected Favorite: SMU (76.15% win probability)
- Spread: SMU (-2.5)
- Total: 62.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: The CW
Texas vs. San Jose State
- Matchup: San Jose State Spartans at No. 7 Texas Longhorns
- Projected Favorite: Texas (95.70% win probability)
- Spread: Texas (-36.5)
- Total: 52.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: ABC
Duke vs. Illinois
- Matchup: No. 11 Illinois Fighting Illini at Duke Blue Devils
- Projected Favorite: Illinois (62.39% win probability)
- Spread: Illinois (-3.5)
- Total: 49.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: ESPN
Indiana vs. Kennesaw State
- Matchup: Kennesaw State Owls at No. 23 Indiana Hoosiers
- Projected Favorite: Indiana (99.74% win probability)
- Spread: Indiana (-35.5)
- Total: 52.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: Fox Sports 1
Iowa State vs. Iowa
- Matchup: Iowa Hawkeyes at No. 16 Iowa State Cyclones
- Projected Favorite: Iowa (51.41% win probability)
- Spread: Iowa State (-3.5)
- Total: 41.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: FOX
Texas A&M vs. Utah State
- Matchup: Utah State Aggies at No. 19 Texas A&M Aggies
- Projected Favorite: Texas A&M (95.60% win probability)
- Spread: Texas A&M (-31.5)
- Total: 54.5
- Time: 12:45 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: SEC Network
Ohio State vs. Grambling State
- Matchup: Grambling State Tigers at No. 1 Ohio State Buckeyes
- Projected Favorite: Ohio State
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: BTN
Georgia vs. Austin Peay
- Matchup: Austin Peay Governors at No. 4 Georgia Bulldogs
- Projected Favorite: Georgia
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: SEC Network+
Tennessee vs. East Tennessee State
- Matchup: East Tennessee State Buccaneers at No. 22 Tennessee Volunteers
- Projected Favorite: Tennessee
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: SEC Network+
Clemson vs. Troy
- Matchup: Troy Trojans at No. 8 Clemson Tigers
- Projected Favorite: Clemson (96.15% win probability)
- Spread: Clemson (-31.5)
- Total: 51.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: ACC Network
Oregon vs. Oklahoma State
- Matchup: Oklahoma State Cowboys at No. 6 Oregon Ducks
- Projected Favorite: Oregon (98.32% win probability)
- Spread: Oregon (-27.5)
- Total: 55.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: CBS
Kentucky vs. Ole Miss
- Matchup: No. 20 Ole Miss Rebels at Kentucky Wildcats
- Projected Favorite: Ole Miss (84.93% win probability)
- Spread: Ole Miss (-8.5)
- Total: 50.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: ABC
Florida vs. South Florida
- Matchup: South Florida Bulls at No. 13 Florida Gators
- Projected Favorite: Florida (93.44% win probability)
- Spread: Florida (-17.5)
- Total: 56.5
- Time: 4:15 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: SEC Network
Utah vs. Cal Poly
- Matchup: Cal Poly Mustangs at No. 25 Utah Utes
- Projected Favorite: Utah
- Time: 6 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: ESPN+
Miami (FL) vs. Bethune-Cookman
- Matchup: Bethune-Cookman Wildcats at No. 5 Miami (FL) Hurricanes
- Projected Favorite: Miami (FL)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: ACC Network Extra
South Carolina vs. South Carolina State
- Matchup: South Carolina State Bulldogs at No. 10 South Carolina Gamecocks
- Projected Favorite: South Carolina
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: SEC Network+
Oklahoma vs. Michigan
- Matchup: No. 15 Michigan Wolverines at No. 18 Oklahoma Sooners
- Projected Favorite: Oklahoma (58.44% win probability)
- Spread: Oklahoma (-5.5)
- Total: 44.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: ABC
LSU vs. Louisiana Tech
- Matchup: Louisiana Tech Bulldogs at No. 3 LSU Tigers
- Projected Favorite: LSU (96.43% win probability)
- Spread: LSU (-37.5)
- Total: 50.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: SEC Network+
Mississippi State vs. Arizona State
- Matchup: No. 12 Arizona State Sun Devils at Mississippi State Bulldogs
- Projected Favorite: Arizona State (87.15% win probability)
- Spread: Arizona State (-6.5)
- Total: 58.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: ESPN2
Alabama vs. Louisiana-Monroe
- Matchup: Louisiana-Monroe Warhawks at No. 21 Alabama Crimson Tide
- Projected Favorite: Alabama (98.39% win probability)
- Spread: Alabama (-34.5)
- Total: 49.5
- Time: 7:45 p.m. ET
- Date: Sept. 6
- TV Channel: SEC Network
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
