Best College Football Games Week 9: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
The No. 8 Ole Miss Rebels and the No. 13 Oklahoma Sooners hit the field for one of 19 games on the college football schedule in Week 9 that include a ranked team.
Here is everything you need to know in terms of the betting odds for Week 9 in college football.
Memphis vs. South Florida
- Matchup: No. 18 South Florida Bulls at Memphis Tigers
- Projected Favorite: South Florida (55.63% win probability)
- Spread: South Florida (-5.5)
- Total: 63.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ESPN2
North Carolina vs. Virginia
- Matchup: No. 16 Virginia Cavaliers at North Carolina Tar Heels
- Projected Favorite: Virginia (72.93% win probability)
- Spread: Virginia (-10.5)
- Total: 51.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ACC Network
Georgia Tech vs. Syracuse
- Matchup: Syracuse Orange at No. 7 Georgia Tech Yellow Jackets
- Projected Favorite: Georgia Tech (84.88% win probability)
- Spread: Georgia Tech (-17.5)
- Total: 53.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ESPN
Oklahoma vs. Ole Miss
- Matchup: No. 8 Ole Miss Rebels at No. 13 Oklahoma Sooners
- Projected Favorite: Oklahoma (64.57% win probability)
- Spread: Oklahoma (-5.5)
- Total: 54.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ABC
Indiana vs. UCLA
- Matchup: UCLA Bruins at No. 2 Indiana Hoosiers
- Projected Favorite: Indiana (97.72% win probability)
- Spread: Indiana (-25.5)
- Total: 54.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: FOX
Washington vs. Illinois
- Matchup: No. 23 Illinois Fighting Illini at Washington Huskies
- Projected Favorite: Washington (69.84% win probability)
- Spread: Washington (-4.5)
- Total: 54.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: BTN
South Carolina vs. Alabama
- Matchup: No. 4 Alabama Crimson Tide at South Carolina Gamecocks
- Projected Favorite: Alabama (67.21% win probability)
- Spread: Alabama (-11.5)
- Total: 47.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ABC
Vanderbilt vs. Missouri
- Matchup: No. 15 Missouri Tigers at No. 10 Vanderbilt Commodores
- Projected Favorite: Vanderbilt (59.07% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-2.5)
- Total: 52.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ESPN
Iowa State vs. BYU
- Matchup: No. 11 BYU Cougars at Iowa State Cyclones
- Projected Favorite: BYU (60.48% win probability)
- Spread: Iowa State (-2.5)
- Total: 48.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: FOX
Cincinnati vs. Baylor
- Matchup: Baylor Bears at No. 21 Cincinnati Bearcats
- Projected Favorite: Cincinnati (79.57% win probability)
- Spread: Cincinnati (-4.5)
- Total: 67.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ESPN2
Texas Tech vs. Oklahoma State
- Matchup: Oklahoma State Cowboys at No. 14 Texas Tech Red Raiders
- Projected Favorite: Texas Tech (98.21% win probability)
- Spread: Texas Tech (-37.5)
- Total: 56.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ESPNU
Mississippi State vs. Texas
- Matchup: No. 22 Texas Longhorns at Mississippi State Bulldogs
- Projected Favorite: Texas (68.11% win probability)
- Spread: Texas (-7.5)
- Total: 44.5
- Time: 4:15 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: SEC Network
Oregon vs. Wisconsin
- Matchup: Wisconsin Badgers at No. 6 Oregon Ducks
- Projected Favorite: Oregon (96.39% win probability)
- Spread: Oregon (-33.5)
- Total: 44.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: Fox Sports 1
Miami (FL) vs. Stanford
- Matchup: Stanford Cardinal at No. 9 Miami (FL) Hurricanes
- Projected Favorite: Miami (FL) (96.74% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-30.5)
- Total: 45.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ESPN
Louisville vs. Boston College
- Matchup: Boston College Eagles at No. 19 Louisville Cardinals
- Projected Favorite: Louisville (92.85% win probability)
- Spread: Louisville (-25.5)
- Total: 55.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ACC Network
Michigan State vs. Michigan
- Matchup: No. 25 Michigan Wolverines at Michigan State Spartans
- Projected Favorite: Michigan (83.61% win probability)
- Spread: Michigan (-14.5)
- Total: 48.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: NBC
LSU vs. Texas A&M
- Matchup: No. 3 Texas A&M Aggies at No. 20 LSU Tigers
- Projected Favorite: Texas A&M (65.66% win probability)
- Spread: Texas A&M (-2.5)
- Total: 47.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ABC
Kentucky vs. Tennessee
- Matchup: No. 17 Tennessee Volunteers at Kentucky Wildcats
- Projected Favorite: Tennessee (66.78% win probability)
- Spread: Tennessee (-9.5)
- Total: 53.5
- Time: 7:45 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: SEC Network
Arizona State vs. Houston
- Matchup: Houston Cougars at No. 24 Arizona State Sun Devils
- Projected Favorite: Arizona State (70.89% win probability)
- Spread: Arizona State (-7.5)
- Total: 46.5
- Time: 8 p.m. ET
- Date: Oct. 25
- TV Channel: ESPN2
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
