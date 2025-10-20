FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

NBA iconNBA

Explore NBA

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

NHL iconNHL

Explore NHL

Breeders' Cup iconBreeders' Cup

Explore Breeders' Cup

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAF

Best College Football Games Week 9: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Best College Football Games Week 9: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

The No. 8 Ole Miss Rebels and the No. 13 Oklahoma Sooners hit the field for one of 19 games on the college football schedule in Week 9 that include a ranked team.

Here is everything you need to know in terms of the betting odds for Week 9 in college football.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

Memphis vs. South Florida

  • Matchup: No. 18 South Florida Bulls at Memphis Tigers
  • Projected Favorite: South Florida (55.63% win probability)
  • Spread: South Florida (-5.5)
  • Total: 63.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ESPN2

Bet on Memphis vs. South Florida with FanDuel Sportsbook.

North Carolina vs. Virginia

  • Matchup: No. 16 Virginia Cavaliers at North Carolina Tar Heels
  • Projected Favorite: Virginia (72.93% win probability)
  • Spread: Virginia (-10.5)
  • Total: 51.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ACC Network

Bet on North Carolina vs. Virginia with FanDuel Sportsbook.

Georgia Tech vs. Syracuse

  • Matchup: Syracuse Orange at No. 7 Georgia Tech Yellow Jackets
  • Projected Favorite: Georgia Tech (84.88% win probability)
  • Spread: Georgia Tech (-17.5)
  • Total: 53.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ESPN

Bet on Georgia Tech vs. Syracuse with FanDuel Sportsbook.

Oklahoma vs. Ole Miss

  • Matchup: No. 8 Ole Miss Rebels at No. 13 Oklahoma Sooners
  • Projected Favorite: Oklahoma (64.57% win probability)
  • Spread: Oklahoma (-5.5)
  • Total: 54.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ABC

Bet on Oklahoma vs. Ole Miss with FanDuel Sportsbook.

Indiana vs. UCLA

  • Matchup: UCLA Bruins at No. 2 Indiana Hoosiers
  • Projected Favorite: Indiana (97.72% win probability)
  • Spread: Indiana (-25.5)
  • Total: 54.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: FOX

Bet on Indiana vs. UCLA with FanDuel Sportsbook.

Washington vs. Illinois

  • Matchup: No. 23 Illinois Fighting Illini at Washington Huskies
  • Projected Favorite: Washington (69.84% win probability)
  • Spread: Washington (-4.5)
  • Total: 54.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: BTN

Bet on Washington vs. Illinois with FanDuel Sportsbook.

South Carolina vs. Alabama

  • Matchup: No. 4 Alabama Crimson Tide at South Carolina Gamecocks
  • Projected Favorite: Alabama (67.21% win probability)
  • Spread: Alabama (-11.5)
  • Total: 47.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ABC

Bet on South Carolina vs. Alabama with FanDuel Sportsbook.

Vanderbilt vs. Missouri

  • Matchup: No. 15 Missouri Tigers at No. 10 Vanderbilt Commodores
  • Projected Favorite: Vanderbilt (59.07% win probability)
  • Spread: Vanderbilt (-2.5)
  • Total: 52.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ESPN

Bet on Vanderbilt vs. Missouri with FanDuel Sportsbook.

Iowa State vs. BYU

  • Matchup: No. 11 BYU Cougars at Iowa State Cyclones
  • Projected Favorite: BYU (60.48% win probability)
  • Spread: Iowa State (-2.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: FOX

Bet on Iowa State vs. BYU with FanDuel Sportsbook.

Cincinnati vs. Baylor

  • Matchup: Baylor Bears at No. 21 Cincinnati Bearcats
  • Projected Favorite: Cincinnati (79.57% win probability)
  • Spread: Cincinnati (-4.5)
  • Total: 67.5
  • Time: 4 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ESPN2

Bet on Cincinnati vs. Baylor with FanDuel Sportsbook.

Texas Tech vs. Oklahoma State

  • Matchup: Oklahoma State Cowboys at No. 14 Texas Tech Red Raiders
  • Projected Favorite: Texas Tech (98.21% win probability)
  • Spread: Texas Tech (-37.5)
  • Total: 56.5
  • Time: 4 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ESPNU

Bet on Texas Tech vs. Oklahoma State with FanDuel Sportsbook.

Mississippi State vs. Texas

  • Matchup: No. 22 Texas Longhorns at Mississippi State Bulldogs
  • Projected Favorite: Texas (68.11% win probability)
  • Spread: Texas (-7.5)
  • Total: 44.5
  • Time: 4:15 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: SEC Network

Bet on Mississippi State vs. Texas with FanDuel Sportsbook.

Oregon vs. Wisconsin

  • Matchup: Wisconsin Badgers at No. 6 Oregon Ducks
  • Projected Favorite: Oregon (96.39% win probability)
  • Spread: Oregon (-33.5)
  • Total: 44.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: Fox Sports 1

Bet on Oregon vs. Wisconsin with FanDuel Sportsbook.

Miami (FL) vs. Stanford

  • Matchup: Stanford Cardinal at No. 9 Miami (FL) Hurricanes
  • Projected Favorite: Miami (FL) (96.74% win probability)
  • Spread: Miami (FL) (-30.5)
  • Total: 45.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ESPN

Bet on Miami (FL) vs. Stanford with FanDuel Sportsbook.

Louisville vs. Boston College

  • Matchup: Boston College Eagles at No. 19 Louisville Cardinals
  • Projected Favorite: Louisville (92.85% win probability)
  • Spread: Louisville (-25.5)
  • Total: 55.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ACC Network

Bet on Louisville vs. Boston College with FanDuel Sportsbook.

Michigan State vs. Michigan

  • Matchup: No. 25 Michigan Wolverines at Michigan State Spartans
  • Projected Favorite: Michigan (83.61% win probability)
  • Spread: Michigan (-14.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: NBC

Bet on Michigan State vs. Michigan with FanDuel Sportsbook.

LSU vs. Texas A&M

  • Matchup: No. 3 Texas A&M Aggies at No. 20 LSU Tigers
  • Projected Favorite: Texas A&M (65.66% win probability)
  • Spread: Texas A&M (-2.5)
  • Total: 47.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ABC

Bet on LSU vs. Texas A&M with FanDuel Sportsbook.

Kentucky vs. Tennessee

  • Matchup: No. 17 Tennessee Volunteers at Kentucky Wildcats
  • Projected Favorite: Tennessee (66.78% win probability)
  • Spread: Tennessee (-9.5)
  • Total: 53.5
  • Time: 7:45 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: SEC Network

Bet on Kentucky vs. Tennessee with FanDuel Sportsbook.

Arizona State vs. Houston

  • Matchup: Houston Cougars at No. 24 Arizona State Sun Devils
  • Projected Favorite: Arizona State (70.89% win probability)
  • Spread: Arizona State (-7.5)
  • Total: 46.5
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: Oct. 25
  • TV Channel: ESPN2

Bet on Arizona State vs. Houston with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup