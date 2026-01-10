Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 10
No. 6 Duke and No. 24 SMU play at 2 p.m. ET, which is one of 19 games on Saturday that include teams ranked in the Top 25 AP Poll. Check out all of the matchups below, along with our picks and projections.
Louisville vs. Boston College
- Matchup: Boston College Eagles at No. 20 Louisville Cardinals
- Projected Winner: Louisville (93.14% win probability)
- Spread: Louisville (-21.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: The CW Network
West Virginia vs. Kansas
- Matchup: No. 22 Kansas Jayhawks at West Virginia Mountaineers
- Projected Winner: Kansas (57.79% win probability)
- Spread: Kansas (-3.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: FOX
Indiana vs. Nebraska
- Matchup: No. 10 Nebraska Cornhuskers at Indiana Hoosiers
- Projected Winner: Indiana (60.65% win probability)
- Spread: Indiana (-3.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: BTN
Florida vs. Tennessee
- Matchup: No. 21 Tennessee Volunteers at Florida Gators
- Projected Winner: Florida (64.30% win probability)
- Spread: Florida (-4.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: ESPN
UConn vs. DePaul
- Matchup: DePaul Blue Demons at No. 4 UConn Huskies
- Projected Winner: UConn (93.08% win probability)
- Spread: UConn (-19.5)
- Time: 12:30 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: TNT
Baylor vs. Houston
- Matchup: No. 7 Houston Cougars at Baylor Bears
- Projected Winner: Houston (53.30% win probability)
- Spread: Houston (-3.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: Peacock
Michigan vs. Wisconsin
- Matchup: Wisconsin Badgers at No. 2 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (89.13% win probability)
- Spread: Michigan (-19.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: CBS
Vanderbilt vs. LSU
- Matchup: LSU Tigers at No. 11 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (85.86% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-14.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: SEC Network
South Carolina vs. Georgia
- Matchup: No. 18 Georgia Bulldogs at South Carolina Gamecocks
- Projected Winner: Georgia (51.13% win probability)
- Spread: Georgia (-3.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: ESPN2
Duke vs. SMU
- Matchup: No. 24 SMU Mustangs at No. 6 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (77.62% win probability)
- Spread: Duke (-12.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: ESPN
Purdue vs. Penn State
- Matchup: Penn State Nittany Lions at No. 5 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (93.02% win probability)
- Spread: Purdue (-21.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: BTN
Virginia vs. Stanford
- Matchup: Stanford Cardinal at No. 23 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (76.89% win probability)
- Spread: Virginia (-11.5)
- Time: 2:15 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: The CW Network
TCU vs. Arizona
- Matchup: No. 1 Arizona Wildcats at TCU Horned Frogs
- Projected Winner: Arizona (61.48% win probability)
- Spread: Arizona (-8.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: ESPN
Iowa State vs. Oklahoma State
- Matchup: Oklahoma State Cowboys at No. 3 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (85.40% win probability)
- Spread: Iowa State (-18.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: ESPN2
North Carolina vs. Wake Forest
- Matchup: Wake Forest Demon Deacons at No. 17 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: North Carolina (85.57% win probability)
- Spread: North Carolina (-9.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: ACC Network
Auburn vs. Arkansas
- Matchup: No. 15 Arkansas Razorbacks at Auburn Tigers
- Projected Winner: Auburn (50.32% win probability)
- Spread: Auburn (-1.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: January 10
- TV Channel: ESPN
Colorado vs. Texas Tech
- Matchup: No. 14 Texas Tech Red Raiders at Colorado Buffaloes
- Projected Winner: Texas Tech (52.76% win probability)
- Spread: Texas Tech (-5.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 11
- TV Channel: CBS Sports Network
Alabama vs. Texas
- Matchup: Texas Longhorns at No. 13 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Alabama (82.14% win probability)
- Spread: Alabama (-12.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: January 11
- TV Channel: ESPN
Utah vs. BYU
- Matchup: No. 9 BYU Cougars at Utah Utes
- Projected Winner: BYU (85.81% win probability)
- Spread: BYU (-14.5)
- Time: 10 p.m. ET
- Date: January 11
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
