NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 10

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 10

No. 6 Duke and No. 24 SMU play at 2 p.m. ET, which is one of 19 games on Saturday that include teams ranked in the Top 25 AP Poll. Check out all of the matchups below, along with our picks and projections.

To get an edge ahead of today's college basketball, read our betting preview below.

Louisville vs. Boston College

West Virginia vs. Kansas

Indiana vs. Nebraska

Florida vs. Tennessee

UConn vs. DePaul

Baylor vs. Houston

Michigan vs. Wisconsin

Vanderbilt vs. LSU

South Carolina vs. Georgia

Duke vs. SMU

Purdue vs. Penn State

Virginia vs. Stanford

TCU vs. Arizona

Iowa State vs. Oklahoma State

North Carolina vs. Wake Forest

  • Matchup: Wake Forest Demon Deacons at No. 17 North Carolina Tar Heels
  • Projected Winner: North Carolina (85.57% win probability)
  • Spread: North Carolina (-9.5)
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: January 10
  • TV Channel: ACC Network

Auburn vs. Arkansas

  • Matchup: No. 15 Arkansas Razorbacks at Auburn Tigers
  • Projected Winner: Auburn (50.32% win probability)
  • Spread: Auburn (-1.5)
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: January 10
  • TV Channel: ESPN

Colorado vs. Texas Tech

  • Matchup: No. 14 Texas Tech Red Raiders at Colorado Buffaloes
  • Projected Winner: Texas Tech (52.76% win probability)
  • Spread: Texas Tech (-5.5)
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: January 11
  • TV Channel: CBS Sports Network

Alabama vs. Texas

  • Matchup: Texas Longhorns at No. 13 Alabama Crimson Tide
  • Projected Winner: Alabama (82.14% win probability)
  • Spread: Alabama (-12.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: January 11
  • TV Channel: ESPN

Utah vs. BYU

  • Matchup: No. 9 BYU Cougars at Utah Utes
  • Projected Winner: BYU (85.81% win probability)
  • Spread: BYU (-14.5)
  • Time: 10 p.m. ET
  • Date: January 11
  • TV Channel: ESPN

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

