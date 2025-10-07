Best College Football Games Week 7: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
Ranked teams are on the Week 7 college football schedule in 18 games, including the No. 7 Indiana Hoosiers playing the No. 3 Oregon Ducks.

To pick up an edge before Week 7 in college football, check out our betting preview below.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

North Texas vs. South Florida

  • Matchup: No. 24 South Florida Bulls at North Texas Mean Green
  • Projected Favorite: South Florida (53.17% win probability)
  • Spread: South Florida (-1.5)
  • Total: 68.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 10
  • TV Channel: ESPN2

Florida State vs. Pittsburgh

  • Matchup: Pittsburgh Panthers at No. 25 Florida State Seminoles
  • Projected Favorite: Florida State (72.75% win probability)
  • Spread: Florida State (-10.5)
  • Total: 57.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: ESPN

Illinois vs. Ohio State

  • Matchup: No. 1 Ohio State Buckeyes at No. 17 Illinois Fighting Illini
  • Projected Favorite: Ohio State (70.22% win probability)
  • Spread: Ohio State (-14.5)
  • Total: 49.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: FOX

Missouri vs. Alabama

  • Matchup: No. 8 Alabama Crimson Tide at No. 14 Missouri Tigers
  • Projected Favorite: Alabama (55.48% win probability)
  • Spread: Alabama (-3.5)
  • Total: 52.5
  • Time: 12 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: ABC

Ole Miss vs. Washington State

  • Matchup: Washington State Cougars at No. 4 Ole Miss Rebels
  • Projected Favorite: Ole Miss (95.94% win probability)
  • Spread: Ole Miss (-33.5)
  • Total: 58.5
  • Time: 12:45 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: SEC Network

Georgia Tech vs. Virginia Tech

  • Matchup: Virginia Tech Hokies at No. 13 Georgia Tech Yellow Jackets
  • Projected Favorite: Georgia Tech (71.10% win probability)
  • Spread: Georgia Tech (-14.5)
  • Total: 54.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: ACC Network

Texas vs. Oklahoma

  • Matchup: No. 6 Oklahoma Sooners vs. Texas Longhorns
  • Projected Favorite: Texas (58.60% win probability)
  • Spread: Texas (-1.5)
  • Total: 43.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: ABC

Colorado vs. Iowa State

  • Matchup: No. 22 Iowa State Cyclones at Colorado Buffaloes
  • Projected Favorite: Iowa State (51.95% win probability)
  • Spread: Iowa State (-3.5)
  • Total: 52.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: ESPN

Notre Dame vs. North Carolina State

  • Matchup: North Carolina State Wolfpack at No. 16 Notre Dame Fighting Irish
  • Projected Favorite: Notre Dame (89.17% win probability)
  • Spread: Notre Dame (-22.5)
  • Total: 60.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: Peacock

Oregon vs. Indiana

  • Matchup: No. 7 Indiana Hoosiers at No. 3 Oregon Ducks
  • Projected Favorite: Oregon (62.89% win probability)
  • Spread: Oregon (-7.5)
  • Total: 55.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: CBS

Tennessee vs. Arkansas

  • Matchup: Arkansas Razorbacks at No. 12 Tennessee Volunteers
  • Projected Favorite: Tennessee (79.50% win probability)
  • Spread: Tennessee (-12.5)
  • Total: 68.5
  • Time: 4:15 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: SEC Network

Texas A&M vs. Florida

  • Matchup: Florida Gators at No. 5 Texas A&M Aggies
  • Projected Favorite: Texas A&M (71.37% win probability)
  • Spread: Texas A&M (-7.5)
  • Total: 47.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: ESPN

Texas Tech vs. Kansas

  • Matchup: Kansas Jayhawks at No. 9 Texas Tech Red Raiders
  • Projected Favorite: Texas Tech (65.90% win probability)
  • Spread: Texas Tech (-14.5)
  • Total: 59.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: FOX

Auburn vs. Georgia

  • Matchup: No. 10 Georgia Bulldogs at Auburn Tigers
  • Projected Favorite: Georgia (60.68% win probability)
  • Spread: Georgia (-3.5)
  • Total: 45.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: ABC

USC vs. Michigan

  • Matchup: No. 15 Michigan Wolverines at USC Trojans
  • Projected Favorite: Michigan (53.78% win probability)
  • Spread: USC (-2.5)
  • Total: 57.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: NBC

LSU vs. South Carolina

  • Matchup: South Carolina Gamecocks at No. 11 LSU Tigers
  • Projected Favorite: LSU (53.68% win probability)
  • Spread: LSU (-8.5)
  • Total: 44.5
  • Time: 7:45 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: SEC Network

Arizona vs. BYU

  • Matchup: No. 18 BYU Cougars at Arizona Wildcats
  • Projected Favorite: BYU (73.54% win probability)
  • Spread: BYU (-1.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: ESPN2

Utah vs. Arizona State

  • Matchup: No. 21 Arizona State Sun Devils at Utah Utes
  • Projected Favorite: Arizona State (52.39% win probability)
  • Spread: Utah (-5.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 10:15 p.m. ET
  • Date: Oct. 11
  • TV Channel: ESPN

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

