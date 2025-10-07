Best College Football Games Week 7: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
Ranked teams are on the Week 7 college football schedule in 18 games, including the No. 7 Indiana Hoosiers playing the No. 3 Oregon Ducks.
To pick up an edge before Week 7 in college football, check out our betting preview below.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
North Texas vs. South Florida
- Matchup: No. 24 South Florida Bulls at North Texas Mean Green
- Projected Favorite: South Florida (53.17% win probability)
- Spread: South Florida (-1.5)
- Total: 68.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 10
- TV Channel: ESPN2
Bet on North Texas vs. South Florida with FanDuel Sportsbook.
Florida State vs. Pittsburgh
- Matchup: Pittsburgh Panthers at No. 25 Florida State Seminoles
- Projected Favorite: Florida State (72.75% win probability)
- Spread: Florida State (-10.5)
- Total: 57.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: ESPN
Bet on Florida State vs. Pittsburgh with FanDuel Sportsbook.
Illinois vs. Ohio State
- Matchup: No. 1 Ohio State Buckeyes at No. 17 Illinois Fighting Illini
- Projected Favorite: Ohio State (70.22% win probability)
- Spread: Ohio State (-14.5)
- Total: 49.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: FOX
Bet on Illinois vs. Ohio State with FanDuel Sportsbook.
Missouri vs. Alabama
- Matchup: No. 8 Alabama Crimson Tide at No. 14 Missouri Tigers
- Projected Favorite: Alabama (55.48% win probability)
- Spread: Alabama (-3.5)
- Total: 52.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: ABC
Bet on Missouri vs. Alabama with FanDuel Sportsbook.
Ole Miss vs. Washington State
- Matchup: Washington State Cougars at No. 4 Ole Miss Rebels
- Projected Favorite: Ole Miss (95.94% win probability)
- Spread: Ole Miss (-33.5)
- Total: 58.5
- Time: 12:45 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: SEC Network
Bet on Ole Miss vs. Washington State with FanDuel Sportsbook.
Georgia Tech vs. Virginia Tech
- Matchup: Virginia Tech Hokies at No. 13 Georgia Tech Yellow Jackets
- Projected Favorite: Georgia Tech (71.10% win probability)
- Spread: Georgia Tech (-14.5)
- Total: 54.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: ACC Network
Bet on Georgia Tech vs. Virginia Tech with FanDuel Sportsbook.
Texas vs. Oklahoma
- Matchup: No. 6 Oklahoma Sooners vs. Texas Longhorns
- Projected Favorite: Texas (58.60% win probability)
- Spread: Texas (-1.5)
- Total: 43.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: ABC
Bet on Texas vs. Oklahoma with FanDuel Sportsbook.
Colorado vs. Iowa State
- Matchup: No. 22 Iowa State Cyclones at Colorado Buffaloes
- Projected Favorite: Iowa State (51.95% win probability)
- Spread: Iowa State (-3.5)
- Total: 52.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: ESPN
Bet on Colorado vs. Iowa State with FanDuel Sportsbook.
Notre Dame vs. North Carolina State
- Matchup: North Carolina State Wolfpack at No. 16 Notre Dame Fighting Irish
- Projected Favorite: Notre Dame (89.17% win probability)
- Spread: Notre Dame (-22.5)
- Total: 60.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: Peacock
Bet on Notre Dame vs. North Carolina State with FanDuel Sportsbook.
Oregon vs. Indiana
- Matchup: No. 7 Indiana Hoosiers at No. 3 Oregon Ducks
- Projected Favorite: Oregon (62.89% win probability)
- Spread: Oregon (-7.5)
- Total: 55.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: CBS
Bet on Oregon vs. Indiana with FanDuel Sportsbook.
Tennessee vs. Arkansas
- Matchup: Arkansas Razorbacks at No. 12 Tennessee Volunteers
- Projected Favorite: Tennessee (79.50% win probability)
- Spread: Tennessee (-12.5)
- Total: 68.5
- Time: 4:15 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: SEC Network
Bet on Tennessee vs. Arkansas with FanDuel Sportsbook.
Texas A&M vs. Florida
- Matchup: Florida Gators at No. 5 Texas A&M Aggies
- Projected Favorite: Texas A&M (71.37% win probability)
- Spread: Texas A&M (-7.5)
- Total: 47.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: ESPN
Bet on Texas A&M vs. Florida with FanDuel Sportsbook.
Texas Tech vs. Kansas
- Matchup: Kansas Jayhawks at No. 9 Texas Tech Red Raiders
- Projected Favorite: Texas Tech (65.90% win probability)
- Spread: Texas Tech (-14.5)
- Total: 59.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: FOX
Bet on Texas Tech vs. Kansas with FanDuel Sportsbook.
Auburn vs. Georgia
- Matchup: No. 10 Georgia Bulldogs at Auburn Tigers
- Projected Favorite: Georgia (60.68% win probability)
- Spread: Georgia (-3.5)
- Total: 45.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: ABC
Bet on Auburn vs. Georgia with FanDuel Sportsbook.
USC vs. Michigan
- Matchup: No. 15 Michigan Wolverines at USC Trojans
- Projected Favorite: Michigan (53.78% win probability)
- Spread: USC (-2.5)
- Total: 57.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: NBC
Bet on USC vs. Michigan with FanDuel Sportsbook.
LSU vs. South Carolina
- Matchup: South Carolina Gamecocks at No. 11 LSU Tigers
- Projected Favorite: LSU (53.68% win probability)
- Spread: LSU (-8.5)
- Total: 44.5
- Time: 7:45 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: SEC Network
Bet on LSU vs. South Carolina with FanDuel Sportsbook.
Arizona vs. BYU
- Matchup: No. 18 BYU Cougars at Arizona Wildcats
- Projected Favorite: BYU (73.54% win probability)
- Spread: BYU (-1.5)
- Total: 48.5
- Time: 8 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: ESPN2
Bet on Arizona vs. BYU with FanDuel Sportsbook.
Utah vs. Arizona State
- Matchup: No. 21 Arizona State Sun Devils at Utah Utes
- Projected Favorite: Arizona State (52.39% win probability)
- Spread: Utah (-5.5)
- Total: 48.5
- Time: 10:15 p.m. ET
- Date: Oct. 11
- TV Channel: ESPN
Bet on Utah vs. Arizona State with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!