Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 3
A matchup between No. 18 Arkansas and No. 19 Tennessee at 3 p.m. ET is one of the highlights of Saturday's slate, which includes 16 games involving teams ranked in the Top 25 AP Poll. For picks and predictions for each game, keep reading.
Searching for an edge in college basketball? We dissect the betting odds for each of the big matchups below.
NC State vs. Virginia
- Matchup: No. 21 Virginia Cavaliers at NC State Wolfpack
- Projected Winner: NC State (61.59% win probability)
- Spread: NC State (-4.5)
- Time: 11 a.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: ESPN2
Bet on NC State vs. Virginia with FanDuel Sportsbook.
Alabama vs. Kentucky
- Matchup: Kentucky Wildcats at No. 14 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Alabama (66.59% win probability)
- Spread: Alabama (-5.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: ESPN
Bet on Alabama vs. Kentucky with FanDuel Sportsbook.
Texas Tech vs. Oklahoma State
- Matchup: Oklahoma State Cowboys at No. 15 Texas Tech Red Raiders
- Projected Winner: Texas Tech (74.97% win probability)
- Spread: Texas Tech (-11.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: ESPN2
Bet on Texas Tech vs. Oklahoma State with FanDuel Sportsbook.
Georgia vs. Auburn
- Matchup: Auburn Tigers at No. 23 Georgia Bulldogs
- Projected Winner: Georgia (75.18% win probability)
- Spread: Georgia (-5.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: SEC Network
Bet on Georgia vs. Auburn with FanDuel Sportsbook.
Kansas State vs. BYU
- Matchup: No. 10 BYU Cougars at Kansas State Wildcats
- Projected Winner: BYU (67.29% win probability)
- Spread: BYU (-7.5)
- Time: 1:30 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: CBS
Bet on Kansas State vs. BYU with FanDuel Sportsbook.
Cincinnati vs. Houston
- Matchup: No. 8 Houston Cougars at Cincinnati Bearcats
- Projected Winner: Houston (68.87% win probability)
- Spread: Houston (-7.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: FOX
Bet on Cincinnati vs. Houston with FanDuel Sportsbook.
UCF vs. Kansas
- Matchup: No. 17 Kansas Jayhawks at UCF Knights
- Projected Winner: UCF (56.03% win probability)
- Spread: Kansas (-4.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: Peacock
Bet on UCF vs. Kansas with FanDuel Sportsbook.
South Carolina vs. Vanderbilt
- Matchup: No. 11 Vanderbilt Commodores at South Carolina Gamecocks
- Projected Winner: Vanderbilt (71.15% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-11.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: ESPNU
Bet on South Carolina vs. Vanderbilt with FanDuel Sportsbook.
SMU vs. North Carolina
- Matchup: No. 12 North Carolina Tar Heels at SMU Mustangs
- Projected Winner: SMU (54.08% win probability)
- Spread: North Carolina (-1.5)
- Time: 2:15 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: The CW Network
Bet on SMU vs. North Carolina with FanDuel Sportsbook.
Arkansas vs. Tennessee
- Matchup: No. 19 Tennessee Volunteers at No. 18 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (57.54% win probability)
- Spread: Arkansas (-1.5)
- Time: 3 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: ESPN2
Bet on Arkansas vs. Tennessee with FanDuel Sportsbook.
Florida State vs. Duke
- Matchup: No. 6 Duke Blue Devils at Florida State Seminoles
- Projected Winner: Duke (84.27% win probability)
- Spread: Duke (-15.5)
- Time: 3:45 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: CBS
Bet on Florida State vs. Duke with FanDuel Sportsbook.
Utah vs. Arizona
- Matchup: No. 1 Arizona Wildcats at Utah Utes
- Projected Winner: Arizona (81.33% win probability)
- Spread: Arizona (-18.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: Peacock
Bet on Utah vs. Arizona with FanDuel Sportsbook.
Iowa vs. UCLA
- Matchup: UCLA Bruins at No. 25 Iowa Hawkeyes
- Projected Winner: Iowa (66.90% win probability)
- Spread: Iowa (-5.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: January 3
- TV Channel: Peacock
Bet on Iowa vs. UCLA with FanDuel Sportsbook.
Penn State vs. Illinois
- Matchup: No. 20 Illinois Fighting Illini at Penn State Nittany Lions
- Projected Winner: Illinois (83.69% win probability)
- Spread: Illinois (-17.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 4
- TV Channel: BTN
Bet on Penn State vs. Illinois with FanDuel Sportsbook.
Wisconsin vs. Purdue
- Matchup: No. 5 Purdue Boilermakers at Wisconsin Badgers
- Projected Winner: Purdue (66.27% win probability)
- Spread: Purdue (-6.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: January 4
- TV Channel: FOX
Bet on Wisconsin vs. Purdue with FanDuel Sportsbook.
Missouri vs. Florida
- Matchup: No. 22 Florida Gators at Missouri Tigers
- Projected Winner: Florida (58.41% win probability)
- Spread: Florida (-6.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: January 4
- TV Channel: SEC Network
Bet on Missouri vs. Florida with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!