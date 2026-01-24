FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Explore NFL

Explore NBA

Explore NCAAB

Explore NHL

Explore Australian Open

    Explore FanDuel Promos

    Explore Email Sign-Up

    More

    Logo
    START YOUR OWN WINNING STREAK
    Player Image
    SportsBookLogo
    Chevrons Texture
    NCAAB

    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 24

    Data Skrive
    Data Skrive

    Subscribe to our newsletter

    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 24

    Looking at the men's college basketball schedule on Saturday, there are 19 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with the matchup between No. 4 Purdue and No. 11 Illinois at 3 p.m. ET being one of the day's highlights. How does our projection model expect these games to turn out? Find out below.

    To pick up an edge before today's college basketball, see our betting preview below.

    Minnesota vs. Nebraska

    Bet on Minnesota vs. Nebraska with FanDuel Sportsbook.

    Duke vs. Wake Forest

    Bet on Duke vs. Wake Forest with FanDuel Sportsbook.

    Michigan State vs. Maryland

    Bet on Michigan State vs. Maryland with FanDuel Sportsbook.

    Virginia vs. North Carolina

    Bet on Virginia vs. North Carolina with FanDuel Sportsbook.

    Georgia Tech vs. Clemson

    Bet on Georgia Tech vs. Clemson with FanDuel Sportsbook.

    Mississippi State vs. Vanderbilt

    Bet on Mississippi State vs. Vanderbilt with FanDuel Sportsbook.

    UConn vs. Villanova

    Bet on UConn vs. Villanova with FanDuel Sportsbook.

    Texas vs. Georgia

    Bet on Texas vs. Georgia with FanDuel Sportsbook.

    Arizona vs. West Virginia

    Bet on Arizona vs. West Virginia with FanDuel Sportsbook.

    Texas Tech vs. Houston

    Bet on Texas Tech vs. Houston with FanDuel Sportsbook.

    Louisville vs. Virginia Tech

    Bet on Louisville vs. Virginia Tech with FanDuel Sportsbook.

    Purdue vs. Illinois

    Bet on Purdue vs. Illinois with FanDuel Sportsbook.

    Oklahoma State vs. Iowa State

    Bet on Oklahoma State vs. Iowa State with FanDuel Sportsbook.

    Florida vs. Auburn

    Bet on Florida vs. Auburn with FanDuel Sportsbook.

    Arkansas vs. LSU

    Bet on Arkansas vs. LSU with FanDuel Sportsbook.

    BYU vs. Utah

    Bet on BYU vs. Utah with FanDuel Sportsbook.

    Gonzaga vs. San Francisco

    • Matchup: San Francisco Dons at No. 8 Gonzaga Bulldogs
    • Projected Winner: Gonzaga (88.94% win probability)
    • Spread: Gonzaga (-17.5)
    • Time: 8 p.m. ET
    • Date: January 25
    • TV Channel: CBS Sports Network

    Bet on Gonzaga vs. San Francisco with FanDuel Sportsbook.

    Kansas State vs. Kansas

    • Matchup: No. 19 Kansas Jayhawks at Kansas State Wildcats
    • Projected Winner: Kansas (66.63% win probability)
    • Spread: Kansas (-4.5)
    • Time: 8 p.m. ET
    • Date: January 25
    • TV Channel: FOX

    Bet on Kansas State vs. Kansas with FanDuel Sportsbook.

    Alabama vs. Tennessee

    • Matchup: Tennessee Volunteers at No. 17 Alabama Crimson Tide
    • Projected Winner: Alabama (66.39% win probability)
    • Spread: Alabama (-5.5)
    • Time: 8:30 p.m. ET
    • Date: January 25
    • TV Channel: ESPN

    Bet on Alabama vs. Tennessee with FanDuel Sportsbook.

    Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

    For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

    Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

    Subscribe to our newsletter

    Want more stories like this?

    Sign up to our newsletter to receive the latest news.

    Newsletter Signup
    Newsletter Signup