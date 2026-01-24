Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 24
Looking at the men's college basketball schedule on Saturday, there are 19 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with the matchup between No. 4 Purdue and No. 11 Illinois at 3 p.m. ET being one of the day's highlights. How does our projection model expect these games to turn out? Find out below.
To pick up an edge before today's college basketball, see our betting preview below.
Minnesota vs. Nebraska
- Matchup: No. 7 Nebraska Cornhuskers at Minnesota Golden Gophers
- Projected Winner: Nebraska (73.78% win probability)
- Spread: Nebraska (-5.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: Fox Sports 1
Duke vs. Wake Forest
- Matchup: Wake Forest Demon Deacons at No. 5 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (91.28% win probability)
- Spread: Duke (-17.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: The CW Network
Michigan State vs. Maryland
- Matchup: Maryland Terrapins at No. 10 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (94.56% win probability)
- Spread: Michigan State (-18.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: CBS
Virginia vs. North Carolina
- Matchup: No. 22 North Carolina Tar Heels at No. 14 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (77.52% win probability)
- Spread: Virginia (-7.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: ESPN2
Georgia Tech vs. Clemson
- Matchup: No. 18 Clemson Tigers at Georgia Tech Yellow Jackets
- Projected Winner: Clemson (67.63% win probability)
- Spread: Clemson (-7.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: ACC Network
Mississippi State vs. Vanderbilt
- Matchup: No. 15 Vanderbilt Commodores at Mississippi State Bulldogs
- Projected Winner: Vanderbilt (75.37% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-7.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: SEC Network+
UConn vs. Villanova
- Matchup: Villanova Wildcats at No. 2 UConn Huskies
- Projected Winner: UConn (72.51% win probability)
- Spread: UConn (-10.5)
- Time: 12:30 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: FOX
Texas vs. Georgia
- Matchup: No. 21 Georgia Bulldogs at Texas Longhorns
- Projected Winner: Texas (63.31% win probability)
- Spread: Texas (-2.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: SEC Network
Arizona vs. West Virginia
- Matchup: West Virginia Mountaineers at No. 1 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (88.06% win probability)
- Spread: Arizona (-17.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: CBS
Texas Tech vs. Houston
- Matchup: No. 6 Houston Cougars at No. 12 Texas Tech Red Raiders
- Projected Winner: Texas Tech (54.40% win probability)
- Spread: Houston (-1.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: ESPN
Louisville vs. Virginia Tech
- Matchup: Virginia Tech Hokies at No. 23 Louisville Cardinals
- Projected Winner: Louisville (79.00% win probability)
- Spread: Louisville (-12.5)
- Time: 2:15 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: The CW Network
Purdue vs. Illinois
- Matchup: No. 11 Illinois Fighting Illini at No. 4 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (71.61% win probability)
- Spread: Purdue (-5.5)
- Time: 3 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: FOX
Oklahoma State vs. Iowa State
- Matchup: No. 9 Iowa State Cyclones at Oklahoma State Cowboys
- Projected Winner: Iowa State (66.51% win probability)
- Spread: Iowa State (-9.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: Peacock
Florida vs. Auburn
- Matchup: Auburn Tigers at No. 16 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (83.56% win probability)
- Spread: Florida (-11.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: ESPN
Arkansas vs. LSU
- Matchup: LSU Tigers at No. 20 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (80.39% win probability)
- Spread: Arkansas (-9.5)
- Time: 5 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: SEC Network
BYU vs. Utah
- Matchup: Utah Utes at No. 13 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (94.64% win probability)
- Spread: BYU (-18.5)
- Time: 5:30 p.m. ET
- Date: January 24
- TV Channel: FOX
Gonzaga vs. San Francisco
- Matchup: San Francisco Dons at No. 8 Gonzaga Bulldogs
- Projected Winner: Gonzaga (88.94% win probability)
- Spread: Gonzaga (-17.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: January 25
- TV Channel: CBS Sports Network
Kansas State vs. Kansas
- Matchup: No. 19 Kansas Jayhawks at Kansas State Wildcats
- Projected Winner: Kansas (66.63% win probability)
- Spread: Kansas (-4.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: January 25
- TV Channel: FOX
Alabama vs. Tennessee
- Matchup: Tennessee Volunteers at No. 17 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Alabama (66.39% win probability)
- Spread: Alabama (-5.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: January 25
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
