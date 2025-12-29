Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 29
On Monday, there are 13 games on the calendar involving Top 25 teams in the AP Poll, which includes a contest between No. 1 Arizona and South Dakota State at 9 p.m. ET. Find our picks and predictions for each game in the article below.
Illinois vs. Southern
- Matchup: Southern Jaguars at No. 20 Illinois Fighting Illini
- Projected Winner: Illinois (98.89% win probability)
- Spread: Illinois (-31.5)
- Time: 3 p.m. ET
- Date: December 29
- TV Channel: BTN
Iowa vs. UMass-Lowell
- Matchup: UMass-Lowell River Hawks at No. 25 Iowa Hawkeyes
- Projected Winner: Iowa (99.41% win probability)
- Spread: Iowa (-31.5)
- Time: 5 p.m. ET
- Date: December 29
- TV Channel: BTN
Florida vs. Dartmouth
- Matchup: Dartmouth Big Green at No. 22 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (98.61% win probability)
- Spread: Florida (-35.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: December 29
- TV Channel: SEC Network
Purdue vs. Kent State
- Matchup: Kent State Golden Flashes at No. 5 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (88.26% win probability)
- Spread: Purdue (-24.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: December 30
- TV Channel: B1G+
Michigan vs. McNeese
- Matchup: McNeese Cowboys at No. 2 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (84.71% win probability)
- Spread: Michigan (-23.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: December 30
- TV Channel: B1G+
Georgia vs. LIU
- Matchup: Long Island Sharks at No. 23 Georgia Bulldogs
- Projected Winner: Georgia (98.16% win probability)
- Spread: Georgia (-29.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: December 30
- TV Channel: SEC Network+
Michigan State vs. Cornell
- Matchup: Cornell Big Red at No. 9 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (91.97% win probability)
- Spread: Michigan State (-27.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: December 30
- TV Channel: Fox Sports 1
Arkansas vs. James Madison
- Matchup: James Madison Dukes at No. 18 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (94.88% win probability)
- Spread: Arkansas (-24.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 30
- TV Channel: SEC Network+
Houston vs. Middle Tennessee
- Matchup: Middle Tennessee Blue Raiders at No. 8 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (91.49% win probability)
- Spread: Houston (-27.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 30
- TV Channel: ESPN+
Alabama vs. Yale
- Matchup: Yale Bulldogs at No. 14 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Alabama (78.32% win probability)
- Spread: Alabama (-16.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 30
- TV Channel: SEC Network+
Arizona vs. South Dakota State
- Matchup: South Dakota State Jackrabbits at No. 1 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (96.66% win probability)
- Spread: Arizona (-32.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: December 30
- TV Channel: ESPN+
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
