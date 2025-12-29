Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 29

On Monday, there are 13 games on the calendar involving Top 25 teams in the AP Poll, which includes a contest between No. 1 Arizona and South Dakota State at 9 p.m. ET. Find our picks and predictions for each game in the article below.

Illinois vs. Southern

Matchup: Southern Jaguars at No. 20 Illinois Fighting Illini

Southern Jaguars at No. 20 Illinois Fighting Illini Projected Winner: Illinois (98.89% win probability)

Iowa vs. UMass-Lowell

Matchup: UMass-Lowell River Hawks at No. 25 Iowa Hawkeyes

UMass-Lowell River Hawks at No. 25 Iowa Hawkeyes Projected Winner: Iowa (99.41% win probability)

Florida vs. Dartmouth

Matchup: Dartmouth Big Green at No. 22 Florida Gators

Dartmouth Big Green at No. 22 Florida Gators Projected Winner: Florida (98.61% win probability)

Purdue vs. Kent State

Matchup: Kent State Golden Flashes at No. 5 Purdue Boilermakers

Kent State Golden Flashes at No. 5 Purdue Boilermakers Projected Winner: Purdue (88.26% win probability)

Michigan vs. McNeese

Matchup: McNeese Cowboys at No. 2 Michigan Wolverines

McNeese Cowboys at No. 2 Michigan Wolverines Projected Winner: Michigan (84.71% win probability)

Georgia vs. LIU

Matchup: Long Island Sharks at No. 23 Georgia Bulldogs

Long Island Sharks at No. 23 Georgia Bulldogs Projected Winner: Georgia (98.16% win probability)

Michigan State vs. Cornell

Matchup: Cornell Big Red at No. 9 Michigan State Spartans

Cornell Big Red at No. 9 Michigan State Spartans Projected Winner: Michigan State (91.97% win probability)

Arkansas vs. James Madison

Matchup: James Madison Dukes at No. 18 Arkansas Razorbacks

James Madison Dukes at No. 18 Arkansas Razorbacks Projected Winner: Arkansas (94.88% win probability)

Houston vs. Middle Tennessee

Matchup: Middle Tennessee Blue Raiders at No. 8 Houston Cougars

Middle Tennessee Blue Raiders at No. 8 Houston Cougars Projected Winner: Houston (91.49% win probability)

Alabama vs. Yale

Matchup: Yale Bulldogs at No. 14 Alabama Crimson Tide

Yale Bulldogs at No. 14 Alabama Crimson Tide Projected Winner: Alabama (78.32% win probability)

Arizona vs. South Dakota State

Matchup: South Dakota State Jackrabbits at No. 1 Arizona Wildcats

South Dakota State Jackrabbits at No. 1 Arizona Wildcats Projected Winner: Arizona (96.66% win probability)

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

