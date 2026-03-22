Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - March 22
No. 17 Kansas and No. 10 St. John's face off at 5:15 p.m. ET, which is one of nine games on Sunday that include teams ranked in the Top 25 AP Poll. Check out all of the matchups below, along with our picks and projections.
For a breakdown of all the big games in the NCAA Tournament today, read our betting preview below.
Purdue vs. Miami (FL)
- Matchup: No. 25 Miami Hurricanes vs. No. 8 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (68.75% win probability)
- Spread: Purdue (-7.5)
- Time: 12:10 p.m. ET
- Date: March 22
- TV Channel: CBS
Purdue vs. Miami (FL)
Iowa State vs. Kentucky
- Matchup: Kentucky Wildcats vs. No. 6 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (70.46% win probability)
- Spread: Iowa State (-4.5)
- Time: 2:45 p.m. ET
- Date: March 22
- TV Channel: CBS
Iowa State vs. Kentucky
Kansas vs. St. John's
- Matchup: No. 10 St. John's Red Storm vs. No. 17 Kansas Jayhawks
- Projected Winner: St. John's (58.23% win probability)
- Spread: St. John's (-3.5)
- Time: 5:15 p.m. ET
- Date: March 22
- TV Channel: CBS
Kansas vs. St. John's
Virginia vs. Tennessee
- Matchup: No. 23 Tennessee Volunteers vs. No. 9 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (58.04% win probability)
- Spread: Tennessee (-1.5)
- Time: 6:10 p.m. ET
- Date: March 22
- TV Channel: TNT
Virginia vs. Tennessee
Florida vs. Iowa
- Matchup: Iowa Hawkeyes vs. No. 4 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (71.01% win probability)
- Spread: Florida (-10.5)
- Time: 7:10 p.m. ET
- Date: March 22
- TV Channel: TBS
Florida vs. Iowa
Arizona vs. Utah State
- Matchup: Utah State Aggies vs. No. 2 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (73.39% win probability)
- Spread: Arizona (-11.5)
- Time: 7:50 p.m. ET
- Date: March 22
- TV Channel: truTV
Arizona vs. Utah State
UConn vs. UCLA
- Matchup: UCLA Bruins vs. No. 7 UConn Huskies
- Projected Winner: UConn (63.81% win probability)
- Spread: UConn (-4.5)
- Time: 8:45 p.m. ET
- Date: March 23
- TV Channel: TNT
UConn vs. UCLA
Alabama vs. Texas Tech
- Matchup: No. 20 Texas Tech Red Raiders vs. No. 18 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Texas Tech (52.02% win probability)
- Spread: Alabama (-1.5)
- Time: 9:45 p.m. ET
- Date: March 23
- TV Channel: TBS
Alabama vs. Texas Tech
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
