Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - November 14
A matchup between No. 15 UCLA and No. 5 Arizona at 10 p.m. ET is one of the highlights of Friday's slate, which includes 10 games involving teams ranked in the Top 25 AP Poll. For picks and predictions for each contest, keep reading.
With Friday's college basketball upon us, stay on top of the most current betting trends with our preview below.
Kentucky vs. Eastern Illinois
- Matchup: Eastern Illinois Panthers at No. 9 Kentucky Wildcats
- Projected Winner: Kentucky (98.74% win probability)
- Spread: Kentucky (-39.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: November 15
- TV Channel: SEC Network+
Duke vs. Indiana State
- Matchup: Indiana State Sycamores at No. 4 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (97.93% win probability)
- Spread: Duke (-37.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: November 15
- TV Channel: ACC Network
Arkansas vs. Samford
- Matchup: Samford Bulldogs at No. 21 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (90.60% win probability)
- Spread: Arkansas (-25.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: November 15
- TV Channel: SEC Network+
Texas Tech vs. Milwaukee
- Matchup: Milwaukee Panthers at No. 11 Texas Tech Red Raiders
- Projected Winner: Texas Tech (91.00% win probability)
- Spread: Texas Tech (-28.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: November 15
- TV Channel: ESPN+
TCU vs. Michigan
- Matchup: No. 6 Michigan Wolverines at TCU Horned Frogs
- Projected Winner: Michigan (57.71% win probability)
- Spread: Michigan (-8.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: November 15
- TV Channel: ESPN2
UCLA vs. Arizona
- Matchup: No. 5 Arizona Wildcats vs. No. 15 UCLA Bruins
- Projected Winner: Arizona (59.50% win probability)
- Spread: Arizona (-3.5)
- Time: 10 p.m. ET
- Date: November 15
- TV Channel: Peacock
Arizona State vs. Gonzaga
- Matchup: No. 19 Gonzaga Bulldogs at Arizona State Sun Devils
- Projected Winner: Gonzaga (75.03% win probability)
- Spread: Gonzaga (-12.5)
- Time: 11 p.m. ET
- Date: November 15
- TV Channel: ESPN2
