Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 16
With 11 games on Tuesday that include teams ranked in the Top 25 AP Poll, the contest between No. 20 Tennessee and No. 11 Louisville at 7 p.m. ET is one of the day's most anticipated matchups. Which teams do we project to emerge victorious? Check out our picks and predictions below.
If you're seeking additional betting information for today in college basketball, we have you covered with betting odds for each of the big matchups.
Duke vs. Lipscomb
- Matchup: Lipscomb Bisons at No. 3 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (94.76% win probability)
- Spread: Duke (-33.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: December 16
- TV Channel: ACC Network
Michigan State vs. Toledo
- Matchup: Toledo Rockets at No. 9 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (91.99% win probability)
- Spread: Michigan State (-22.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: December 16
- TV Channel: Peacock
Tennessee vs. Louisville
- Matchup: No. 11 Louisville Cardinals at No. 20 Tennessee Volunteers
- Projected Winner: Tennessee (63.91% win probability)
- Spread: Tennessee (-1.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: December 17
- TV Channel: ESPN
St. John's vs. DePaul
- Matchup: DePaul Blue Demons at No. 22 St. John's Red Storm
- Projected Winner: St. John's (94.90% win probability)
- Spread: St. John's (-19.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: December 17
- TV Channel: Peacock
North Carolina vs. East Tennessee State
- Matchup: East Tennessee State Buccaneers at No. 12 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: North Carolina (86.07% win probability)
- Spread: North Carolina (-15.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 17
- TV Channel: ACC Network
Texas Tech vs. Northern Colorado
- Matchup: Northern Colorado Bears at No. 19 Texas Tech Red Raiders
- Projected Winner: Texas Tech (83.73% win probability)
- Spread: Texas Tech (-23.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 17
- TV Channel: ESPN+
UConn vs. Butler
- Matchup: Butler Bulldogs at No. 5 UConn Huskies
- Projected Winner: UConn (75.14% win probability)
- Spread: UConn (-14.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: December 17
- TV Channel: Peacock
Arizona vs. Abilene Christian
- Matchup: Abilene Christian Wildcats at No. 1 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (98.14% win probability)
- Spread: Arizona (-33.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: December 17
- TV Channel: ESPN+
BYU vs. Pacific
- Matchup: Pacific Tigers at No. 10 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (94.05% win probability)
- Spread: BYU (-23.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: December 17
- TV Channel: ESPN+
Kansas vs. Towson
- Matchup: Towson Tigers at No. 16 Kansas Jayhawks
- Projected Winner: Kansas (88.48% win probability)
- Spread: Kansas (-18.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: December 17
- TV Channel: ESPN2
Arkansas vs. Queens
- Matchup: Queens Royals at No. 14 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (97.48% win probability)
- Spread: Arkansas (-24.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: December 17
- TV Channel: SEC Network
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
