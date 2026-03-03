Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - March 3
With 12 games on Tuesday that feature teams ranked in the Top 25 AP Poll, the contest between No. 5 Florida and Mississippi State at 8 p.m. ET is one of the day's most anticipated matchups. Which teams do we project to emerge victorious? Check out our picks and predictions below.
Read through our betting preview for college basketball's action today.
South Carolina vs. Tennessee
- Matchup: No. 23 Tennessee Volunteers at South Carolina Gamecocks
- Projected Winner: Tennessee (81.21% win probability)
- Spread: Tennessee (-8.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: March 3
- TV Channel: SEC Network
Georgia vs. Alabama
- Matchup: No. 16 Alabama Crimson Tide at Georgia Bulldogs
- Projected Winner: Georgia (57.56% win probability)
- Spread: Alabama (-1.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: March 3
- TV Channel: ESPNews
Virginia vs. Wake Forest
- Matchup: Wake Forest Demon Deacons at No. 13 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (91.44% win probability)
- Spread: Virginia (-14.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: ACC Network
St. John's vs. Georgetown
- Matchup: Georgetown Hoyas at No. 18 St. John's Red Storm
- Projected Winner: St. John's (87.13% win probability)
- Spread: St. John's (-15.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: Peacock
Miami (OH) vs. Toledo
- Matchup: Toledo Rockets at No. 19 Miami (OH) RedHawks
- Projected Winner: Miami (OH) (80.44% win probability)
- Spread: Miami (OH) (-8.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: ESPN+
North Carolina vs. Clemson
- Matchup: Clemson Tigers at No. 17 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: North Carolina (67.49% win probability)
- Spread: North Carolina (-3.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: ESPN
Texas Tech vs. TCU
- Matchup: TCU Horned Frogs at No. 10 Texas Tech Red Raiders
- Projected Winner: Texas Tech (81.43% win probability)
- Spread: Texas Tech (-9.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: Fox Sports 1
Florida vs. Mississippi State
- Matchup: Mississippi State Bulldogs at No. 5 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (95.96% win probability)
- Spread: Florida (-22.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: SEC Network
Ole Miss vs. Vanderbilt
- Matchup: No. 24 Vanderbilt Commodores at Ole Miss Rebels
- Projected Winner: Vanderbilt (73.55% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-6.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: SEC Network+
Arizona State vs. Kansas
- Matchup: No. 14 Kansas Jayhawks at Arizona State Sun Devils
- Projected Winner: Kansas (68.97% win probability)
- Spread: Kansas (-5.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: Fox Sports 1
Illinois vs. Oregon
- Matchup: Oregon Ducks at No. 11 Illinois Fighting Illini
- Projected Winner: Illinois (92.88% win probability)
- Spread: Illinois (-18.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: Peacock
UCLA vs. Nebraska
- Matchup: No. 9 Nebraska Cornhuskers at UCLA Bruins
- Projected Winner: Nebraska (56.74% win probability)
- Spread: UCLA (-1.5)
- Time: 11 p.m. ET
- Date: March 4
- TV Channel: Fox Sports 1
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
