FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

Ryder Cup iconRyder Cup

Explore Ryder Cup

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAF

Best College Football Games Week 5: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Best College Football Games Week 5: Predictions, Odds, Picks, Best Bets

There are 12 games featuring a ranked team on the Week 5 college football schedule, including the No. 6 Oregon Ducks versus the No. 3 Penn State Nittany Lions.

With Week 5 in college football upon us, stay on top of the most current betting trends with our preview below.

For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.

Virginia vs. Florida State

Bet on Virginia vs. Florida State with FanDuel Sportsbook.

Wake Forest vs. Georgia Tech

Bet on Wake Forest vs. Georgia Tech with FanDuel Sportsbook.

Vanderbilt vs. Utah State

Bet on Vanderbilt vs. Utah State with FanDuel Sportsbook.

Ole Miss vs. LSU

  • Matchup: No. 4 LSU Tigers at No. 13 Ole Miss Rebels
  • Projected Favorite: Ole Miss (70.40% win probability)
  • Spread: Ole Miss (-1.5)
  • Total: 54.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 27
  • TV Channel: ABC

Bet on Ole Miss vs. LSU with FanDuel Sportsbook.

Iowa vs. Indiana

  • Matchup: No. 11 Indiana Hoosiers at Iowa Hawkeyes
  • Projected Favorite: Indiana (78.39% win probability)
  • Spread: Indiana (-7.5)
  • Total: 47.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 27
  • TV Channel: Peacock

Bet on Iowa vs. Indiana with FanDuel Sportsbook.

Texas A&M vs. Auburn

  • Matchup: Auburn Tigers at No. 9 Texas A&M Aggies
  • Projected Favorite: Texas A&M (60.22% win probability)
  • Spread: Texas A&M (-6.5)
  • Total: 52.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 27
  • TV Channel: ESPN

Bet on Texas A&M vs. Auburn with FanDuel Sportsbook.

Washington vs. Ohio State

  • Matchup: No. 1 Ohio State Buckeyes at Washington Huskies
  • Projected Favorite: Ohio State (61.43% win probability)
  • Spread: Ohio State (-8.5)
  • Total: 52.5
  • Time: 3:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 27
  • TV Channel: CBS

Bet on Washington vs. Ohio State with FanDuel Sportsbook.

Mississippi State vs. Tennessee

  • Matchup: No. 15 Tennessee Volunteers at Mississippi State Bulldogs
  • Projected Favorite: Tennessee (75.09% win probability)
  • Spread: Tennessee (-7.5)
  • Total: 63.5
  • Time: 4:15 p.m. ET
  • Date: Sept. 27
  • TV Channel: SEC Network

Bet on Mississippi State vs. Tennessee with FanDuel Sportsbook.

Iowa State vs. Arizona

  • Matchup: Arizona Wildcats at No. 14 Iowa State Cyclones
  • Projected Favorite: Iowa State (79.88% win probability)
  • Spread: Iowa State (-6.5)
  • Total: 48.5
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: Sept. 27
  • TV Channel: ESPN

Bet on Iowa State vs. Arizona with FanDuel Sportsbook.

Penn State vs. Oregon

  • Matchup: No. 6 Oregon Ducks at No. 3 Penn State Nittany Lions
  • Projected Favorite: Penn State (69.86% win probability)
  • Spread: Penn State (-3.5)
  • Total: 51.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 27
  • TV Channel: NBC

Bet on Penn State vs. Oregon with FanDuel Sportsbook.

Missouri vs. UMass

  • Matchup: UMass Minutemen at No. 20 Missouri Tigers
  • Projected Favorite: Missouri (96.07% win probability)
  • Spread: Missouri (-44.5)
  • Total: 56.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 27
  • TV Channel: ESPNU

Bet on Missouri vs. UMass with FanDuel Sportsbook.

Georgia vs. Alabama

  • Matchup: No. 17 Alabama Crimson Tide at No. 5 Georgia Bulldogs
  • Projected Favorite: Georgia (53.22% win probability)
  • Spread: Georgia (-2.5)
  • Total: 53.5
  • Time: 7:30 p.m. ET
  • Date: Sept. 27
  • TV Channel: ABC

Bet on Georgia vs. Alabama with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup