Best College Football Games Week 5: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
There are 12 games featuring a ranked team on the Week 5 college football schedule, including the No. 6 Oregon Ducks versus the No. 3 Penn State Nittany Lions.
With Week 5 in college football upon us, stay on top of the most current betting trends with our preview below.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
Virginia vs. Florida State
- Matchup: No. 8 Florida State Seminoles at Virginia Cavaliers
- Projected Favorite: Florida State (53.90% win probability)
- Spread: Florida State (-6.5)
- Total: 59.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Sept. 26
- TV Channel: ESPN
Wake Forest vs. Georgia Tech
- Matchup: No. 16 Georgia Tech Yellow Jackets at Wake Forest Demon Deacons
- Projected Favorite: Georgia Tech (70.64% win probability)
- Spread: Georgia Tech (-13.5)
- Total: 50.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: ESPN
Vanderbilt vs. Utah State
- Matchup: Utah State Aggies at No. 18 Vanderbilt Commodores
- Projected Favorite: Vanderbilt (88.06% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-22.5)
- Total: 59.5
- Time: 12:45 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: SEC Network
Ole Miss vs. LSU
- Matchup: No. 4 LSU Tigers at No. 13 Ole Miss Rebels
- Projected Favorite: Ole Miss (70.40% win probability)
- Spread: Ole Miss (-1.5)
- Total: 54.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: ABC
Iowa vs. Indiana
- Matchup: No. 11 Indiana Hoosiers at Iowa Hawkeyes
- Projected Favorite: Indiana (78.39% win probability)
- Spread: Indiana (-7.5)
- Total: 47.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: Peacock
Texas A&M vs. Auburn
- Matchup: Auburn Tigers at No. 9 Texas A&M Aggies
- Projected Favorite: Texas A&M (60.22% win probability)
- Spread: Texas A&M (-6.5)
- Total: 52.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: ESPN
Washington vs. Ohio State
- Matchup: No. 1 Ohio State Buckeyes at Washington Huskies
- Projected Favorite: Ohio State (61.43% win probability)
- Spread: Ohio State (-8.5)
- Total: 52.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: CBS
Mississippi State vs. Tennessee
- Matchup: No. 15 Tennessee Volunteers at Mississippi State Bulldogs
- Projected Favorite: Tennessee (75.09% win probability)
- Spread: Tennessee (-7.5)
- Total: 63.5
- Time: 4:15 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: SEC Network
Iowa State vs. Arizona
- Matchup: Arizona Wildcats at No. 14 Iowa State Cyclones
- Projected Favorite: Iowa State (79.88% win probability)
- Spread: Iowa State (-6.5)
- Total: 48.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: ESPN
Penn State vs. Oregon
- Matchup: No. 6 Oregon Ducks at No. 3 Penn State Nittany Lions
- Projected Favorite: Penn State (69.86% win probability)
- Spread: Penn State (-3.5)
- Total: 51.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: NBC
Missouri vs. UMass
- Matchup: UMass Minutemen at No. 20 Missouri Tigers
- Projected Favorite: Missouri (96.07% win probability)
- Spread: Missouri (-44.5)
- Total: 56.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: ESPNU
Georgia vs. Alabama
- Matchup: No. 17 Alabama Crimson Tide at No. 5 Georgia Bulldogs
- Projected Favorite: Georgia (53.22% win probability)
- Spread: Georgia (-2.5)
- Total: 53.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 27
- TV Channel: ABC
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
