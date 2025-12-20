FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 20

Data Skrive
Data Skrive

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 20

A matchup between No. 14 Arkansas and No. 8 Houston at 5:30 p.m. ET is one of the highlights of Saturday's slate, which includes nine games involving teams ranked in the AP Poll's Top 25. For picks and predictions for each matchup, continue reading.

Looking for an edge in college basketball? We break down the betting odds for each of the big games below.

Michigan State vs. Oakland

Louisville vs. Montana

Kentucky vs. St. John's

Ohio State vs. North Carolina

Arkansas vs. Houston

Virginia vs. Maryland

  • Matchup: Maryland Terrapins at No. 23 Virginia Cavaliers
  • Projected Winner: Virginia (86.21% win probability)
  • Spread: Virginia (-16.5)
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: December 20
  • TV Channel: ESPN

Purdue vs. Auburn

  • Matchup: No. 21 Auburn Tigers vs. No. 6 Purdue Boilermakers
  • Projected Winner: Purdue (67.56% win probability)
  • Spread: Purdue (-8.5)
  • Time: 6:30 p.m. ET
  • Date: December 20
  • TV Channel: Peacock

Duke vs. Texas Tech

  • Matchup: No. 19 Texas Tech Red Raiders vs. No. 3 Duke Blue Devils
  • Projected Winner: Duke (71.04% win probability)
  • Spread: Duke (-8.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: December 21
  • TV Channel: ESPN

Arizona vs. San Diego State

  • Matchup: San Diego State Aztecs vs. No. 1 Arizona Wildcats
  • Projected Winner: Arizona (81.00% win probability)
  • Spread: Arizona (-14.5)
  • Time: 10:30 p.m. ET
  • Date: December 21
  • TV Channel: ESPN2

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

