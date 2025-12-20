Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 20
A matchup between No. 14 Arkansas and No. 8 Houston at 5:30 p.m. ET is one of the highlights of Saturday's slate, which includes nine games involving teams ranked in the AP Poll's Top 25. For picks and predictions for each matchup, continue reading.
Looking for an edge in college basketball? We break down the betting odds for each of the big games below.
Michigan State vs. Oakland
- Matchup: Oakland Golden Grizzlies vs. No. 9 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (90.71% win probability)
- Spread: Michigan State (-19.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: December 20
- TV Channel: BTN
Louisville vs. Montana
- Matchup: Montana Grizzlies at No. 11 Louisville Cardinals
- Projected Winner: Louisville (95.31% win probability)
- Spread: Louisville (-30.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: December 20
- TV Channel: ACC Network
Kentucky vs. St. John's
- Matchup: No. 22 St. John's Red Storm vs. Kentucky Wildcats
- Projected Winner: St. John's (55.30% win probability)
- Spread: St. John's (-2.5)
- Time: 12:30 p.m. ET
- Date: December 20
- TV Channel: CBS
Ohio State vs. North Carolina
- Matchup: No. 12 North Carolina Tar Heels vs. Ohio State Buckeyes
- Projected Winner: North Carolina (65.48% win probability)
- Spread: North Carolina (-4.5)
- Time: 3 p.m. ET
- Date: December 20
- TV Channel: CBS
Arkansas vs. Houston
- Matchup: No. 8 Houston Cougars vs. No. 14 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Houston (65.27% win probability)
- Spread: Houston (-4.5)
- Time: 5:30 p.m. ET
- Date: December 20
- TV Channel: CBS
Virginia vs. Maryland
- Matchup: Maryland Terrapins at No. 23 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (86.21% win probability)
- Spread: Virginia (-16.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: December 20
- TV Channel: ESPN
Purdue vs. Auburn
- Matchup: No. 21 Auburn Tigers vs. No. 6 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (67.56% win probability)
- Spread: Purdue (-8.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: December 20
- TV Channel: Peacock
Duke vs. Texas Tech
- Matchup: No. 19 Texas Tech Red Raiders vs. No. 3 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (71.04% win probability)
- Spread: Duke (-8.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 21
- TV Channel: ESPN
Arizona vs. San Diego State
- Matchup: San Diego State Aztecs vs. No. 1 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (81.00% win probability)
- Spread: Arizona (-14.5)
- Time: 10:30 p.m. ET
- Date: December 21
- TV Channel: ESPN2
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
