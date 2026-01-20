FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 20

Data Skrive

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 20

No. 20 Arkansas and No. 15 Vanderbilt match up at 9 p.m. ET, which is one of 12 games on Tuesday that include teams ranked in the Top 25 AP Poll. See all of the matchups below, along with our picks and projections.

There is college basketball action today, and we have you covered with the betting insights you need.

Clemson vs. NC State

Iowa State vs. UCF

Kent State vs. Miami (OH)

Duquesne vs. Saint Louis

Michigan vs. Indiana

Florida vs. LSU

Oregon vs. Michigan State

Baylor vs. Texas Tech

Missouri vs. Georgia

Arkansas vs. Vanderbilt

UCLA vs. Purdue

  • Matchup: No. 4 Purdue Boilermakers at UCLA Bruins
  • Projected Winner: Purdue (60.61% win probability)
  • Spread: Purdue (-5.5)
  • Time: 10 p.m. ET
  • Date: January 21
  • TV Channel: Peacock

Colorado vs. Kansas

  • Matchup: No. 19 Kansas Jayhawks at Colorado Buffaloes
  • Projected Winner: Kansas (59.22% win probability)
  • Spread: Kansas (-4.5)
  • Time: 11 p.m. ET
  • Date: January 21
  • TV Channel: ESPN

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

