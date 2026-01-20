Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 20
No. 20 Arkansas and No. 15 Vanderbilt match up at 9 p.m. ET, which is one of 12 games on Tuesday that include teams ranked in the Top 25 AP Poll. See all of the matchups below, along with our picks and projections.
There is college basketball action today, and we have you covered with the betting insights you need.
Clemson vs. NC State
- Matchup: NC State Wolfpack at No. 18 Clemson Tigers
- Projected Winner: Clemson (74.60% win probability)
- Spread: Clemson (-3.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: ACC Network
Bet on Clemson vs. NC State with FanDuel Sportsbook.
Iowa State vs. UCF
- Matchup: UCF Knights at No. 9 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (78.16% win probability)
- Spread: Iowa State (-13.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: CBS Sports Network
Bet on Iowa State vs. UCF with FanDuel Sportsbook.
Kent State vs. Miami (OH)
- Matchup: No. 25 Miami (OH) RedHawks at Kent State Golden Flashes
- Projected Winner: Miami (OH) (60.98% win probability)
- Spread: Miami (OH) (-1.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: ESPN+
Bet on Kent State vs. Miami (OH) with FanDuel Sportsbook.
Duquesne vs. Saint Louis
- Matchup: No. 24 Saint Louis Billikens at Duquesne Dukes
- Projected Winner: Saint Louis (77.92% win probability)
- Spread: Saint Louis (-9.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: ESPN+
Bet on Duquesne vs. Saint Louis with FanDuel Sportsbook.
Michigan vs. Indiana
- Matchup: Indiana Hoosiers at No. 3 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (84.92% win probability)
- Spread: Michigan (-15.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: Peacock
Bet on Michigan vs. Indiana with FanDuel Sportsbook.
Florida vs. LSU
- Matchup: LSU Tigers at No. 16 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (81.01% win probability)
- Spread: Florida (-14.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: ESPN2
Bet on Florida vs. LSU with FanDuel Sportsbook.
Oregon vs. Michigan State
- Matchup: No. 10 Michigan State Spartans at Oregon Ducks
- Projected Winner: Michigan State (79.42% win probability)
- Spread: Michigan State (-11.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: Fox Sports 1
Bet on Oregon vs. Michigan State with FanDuel Sportsbook.
Baylor vs. Texas Tech
- Matchup: No. 12 Texas Tech Red Raiders at Baylor Bears
- Projected Winner: Baylor (53.93% win probability)
- Spread: Texas Tech (-2.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: Peacock
Bet on Baylor vs. Texas Tech with FanDuel Sportsbook.
Missouri vs. Georgia
- Matchup: No. 21 Georgia Bulldogs at Missouri Tigers
- Projected Winner: Missouri (50.35% win probability)
- Spread: Georgia (-1.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: SEC Network
Bet on Missouri vs. Georgia with FanDuel Sportsbook.
Arkansas vs. Vanderbilt
- Matchup: No. 15 Vanderbilt Commodores at No. 20 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (55.95% win probability)
- Spread: Arkansas (-1.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: ESPN
Bet on Arkansas vs. Vanderbilt with FanDuel Sportsbook.
UCLA vs. Purdue
- Matchup: No. 4 Purdue Boilermakers at UCLA Bruins
- Projected Winner: Purdue (60.61% win probability)
- Spread: Purdue (-5.5)
- Time: 10 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: Peacock
Bet on UCLA vs. Purdue with FanDuel Sportsbook.
Colorado vs. Kansas
- Matchup: No. 19 Kansas Jayhawks at Colorado Buffaloes
- Projected Winner: Kansas (59.22% win probability)
- Spread: Kansas (-4.5)
- Time: 11 p.m. ET
- Date: January 21
- TV Channel: ESPN
Bet on Colorado vs. Kansas with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!