Best College Football Games Week 4: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
There are 16 games featuring a ranked team on the Week 4 college football schedule.
Utah vs. Texas Tech
- Matchup: No. 17 Texas Tech Red Raiders at No. 16 Utah Utes
- Projected Favorite: Utah (55.80% win probability)
- Spread: Utah (-2.5)
- Total: 57.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: FOX
Tennessee vs. UAB
- Matchup: UAB Blazers at No. 15 Tennessee Volunteers
- Projected Favorite: Tennessee (96.15% win probability)
- Spread: Tennessee (-38.5)
- Total: 69.5
- Time: 12:45 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: SEC Network
Oregon vs. Oregon State
- Matchup: Oregon State Beavers at No. 6 Oregon Ducks
- Projected Favorite: Oregon (97.68% win probability)
- Spread: Oregon (-35.5)
- Total: 56.5
- Time: 3 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: BTN
Notre Dame vs. Purdue
- Matchup: Purdue Boilermakers at No. 24 Notre Dame Fighting Irish
- Projected Favorite: Notre Dame (95.89% win probability)
- Spread: Notre Dame (-25.5)
- Total: 54.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: NBC
Oklahoma vs. Auburn
- Matchup: No. 22 Auburn Tigers at No. 11 Oklahoma Sooners
- Projected Favorite: Oklahoma (56.98% win probability)
- Spread: Oklahoma (-6.5)
- Total: 47.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: ABC
Florida State vs. Kent State
- Matchup: Kent State Golden Flashes at No. 7 Florida State Seminoles
- Projected Favorite: Florida State (93.43% win probability)
- Spread: Florida State (-45.5)
- Total: 55.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: ACC Network
Ole Miss vs. Tulane
- Matchup: Tulane Green Wave at No. 13 Ole Miss Rebels
- Projected Favorite: Ole Miss (80.98% win probability)
- Spread: Ole Miss (-11.5)
- Total: 61.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: ESPN
Nebraska vs. Michigan
- Matchup: No. 21 Michigan Wolverines at Nebraska Cornhuskers
- Projected Favorite: Michigan (58.04% win probability)
- Spread: Michigan (-2.5)
- Total: 45.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: CBS
Georgia Tech vs. Temple
- Matchup: Temple Owls at No. 18 Georgia Tech Yellow Jackets
- Projected Favorite: Georgia Tech (91.42% win probability)
- Spread: Georgia Tech (-23.5)
- Total: 51.5
- Time: 4:30 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: The CW
Missouri vs. South Carolina
- Matchup: South Carolina Gamecocks at No. 23 Missouri Tigers
- Projected Favorite: Missouri (50.84% win probability)
- Spread: Missouri (-10.5)
- Total: 48.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: ESPN
Indiana vs. Illinois
- Matchup: No. 9 Illinois Fighting Illini at No. 19 Indiana Hoosiers
- Projected Favorite: Indiana (80.88% win probability)
- Spread: Indiana (-5.5)
- Total: 52.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: NBC
Miami (FL) vs. Florida
- Matchup: Florida Gators at No. 4 Miami (FL) Hurricanes
- Projected Favorite: Miami (FL) (72.50% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-7.5)
- Total: 51.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: ABC
Vanderbilt vs. Georgia State
- Matchup: Georgia State Panthers at No. 20 Vanderbilt Commodores
- Projected Favorite: Vanderbilt (91.98% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-27.5)
- Total: 53.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: ESPNU
LSU vs. Southeastern Louisiana
- Matchup: Southeastern Louisiana Lions at No. 3 LSU Tigers
- Projected Favorite: LSU
- Time: 7:45 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: SEC Network
Texas vs. Sam Houston
- Matchup: Sam Houston Bearkats at No. 8 Texas Longhorns
- Projected Favorite: Texas (93.68% win probability)
- Spread: Texas (-39.5)
- Total: 51.5
- Time: 8 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: SEC Network+
USC vs. Michigan State
- Matchup: Michigan State Spartans at No. 25 USC Trojans
- Projected Favorite: USC (84.23% win probability)
- Spread: USC (-18.5)
- Total: 56.5
- Time: 11 p.m. ET
- Date: Sept. 20
- TV Channel: FOX
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
