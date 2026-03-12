Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - March 12
On Thursday, there are 13 games on the slate involving Top 25 teams in the AP Poll, including a contest between No. 16 Texas Tech and No. 7 Iowa State at 12:30 p.m. ET. Find our picks and predictions for each game in the article below.
For analysis of all the big matchups in college basketball today, check out our betting preview below.
Miami (OH) vs. UMass
- Matchup: UMass Minutemen vs. No. 20 Miami (OH) RedHawks
- Projected Winner: Miami (OH) (77.40% win probability)
- Spread: Miami (OH) (-7.5)
- Time: 11 a.m. ET
- Date: March 12
- TV Channel: ESPN+
Virginia vs. NC State
- Matchup: NC State Wolfpack vs. No. 10 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (72.22% win probability)
- Spread: Virginia (-5.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: March 12
- TV Channel: ESPN2
Texas Tech vs. Iowa State
- Matchup: No. 7 Iowa State Cyclones vs. No. 16 Texas Tech Red Raiders
- Projected Winner: Iowa State (59.82% win probability)
- Spread: Iowa State (-5.5)
- Time: 12:30 p.m. ET
- Date: March 12
- TV Channel: ESPN
Wisconsin vs. Washington
- Matchup: Washington Huskies vs. No. 23 Wisconsin Badgers
- Projected Winner: Wisconsin (67.07% win probability)
- Spread: Wisconsin (-6.5)
- Time: 2:30 p.m. ET
- Date: March 12
- TV Channel: BTN
Miami (FL) vs. Louisville
- Matchup: No. 24 Louisville Cardinals vs. Miami Hurricanes
- Projected Winner: Louisville (55.09% win probability)
- Spread: Louisville (-2.5)
- Time: 2:30 p.m. ET
- Date: March 12
- TV Channel: ESPN2
Arizona vs. UCF
- Matchup: UCF Knights vs. No. 2 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (83.59% win probability)
- Spread: Arizona (-16.5)
- Time: 3 p.m. ET
- Date: March 12
- TV Channel: ESPN
Tennessee vs. Auburn
- Matchup: Auburn Tigers vs. No. 25 Tennessee Volunteers
- Projected Winner: Tennessee (68.57% win probability)
- Spread: Tennessee (-5.5)
- Time: 3 p.m. ET
- Date: March 12
- TV Channel: SEC Network
