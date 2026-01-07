Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 7
A matchup between No. 11 Vanderbilt and No. 13 Alabama at 9 p.m. ET is one of the highlights of Wednesday's slate, which features nine games involving teams ranked in the AP Poll's Top 25. For picks and predictions for each contest, continue reading.
Looking for an edge in college basketball? We break down the betting odds for all the big matchups below.
Providence vs. UConn
- Matchup: No. 4 UConn Huskies at Providence Friars
- Projected Winner: UConn (72.12% win probability)
- Spread: UConn (-10.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 8
- TV Channel: Peacock
Baylor vs. Iowa State
- Matchup: No. 3 Iowa State Cyclones at Baylor Bears
- Projected Winner: Iowa State (62.84% win probability)
- Spread: Iowa State (-4.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: January 8
- TV Channel: Peacock
Purdue vs. Washington
- Matchup: Washington Huskies at No. 5 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (87.89% win probability)
- Spread: Purdue (-16.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: January 8
- TV Channel: BTN
Virginia vs. Cal
- Matchup: California Golden Bears at No. 23 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (76.78% win probability)
- Spread: Virginia (-12.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 8
- TV Channel: ACC Network
Vanderbilt vs. Alabama
- Matchup: No. 13 Alabama Crimson Tide at No. 11 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (76.34% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-4.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 8
- TV Channel: ESPN2
Arizona vs. Kansas State
- Matchup: Kansas State Wildcats at No. 1 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (90.89% win probability)
- Spread: Arizona (-18.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 8
- TV Channel: Fox Sports 1
BYU vs. Arizona State
- Matchup: Arizona State Sun Devils at No. 9 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (89.84% win probability)
- Spread: BYU (-17.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 8
- TV Channel: Peacock
Clemson vs. SMU
- Matchup: No. 24 SMU Mustangs at Clemson Tigers
- Projected Winner: Clemson (65.21% win probability)
- Spread: Clemson (-4.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 8
- TV Channel: ESPNU
Ole Miss vs. Arkansas
- Matchup: No. 15 Arkansas Razorbacks at Ole Miss Rebels
- Projected Winner: Arkansas (62.43% win probability)
- Spread: Arkansas (-4.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 8
- TV Channel: SEC Network
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
