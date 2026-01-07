FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Explore NFL

Explore NBA

Explore NCAAF

Explore NCAAB

Explore NHL

Explore FanDuel Promos

Explore Email Sign-Up

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 7

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 7

A matchup between No. 11 Vanderbilt and No. 13 Alabama at 9 p.m. ET is one of the highlights of Wednesday's slate, which features nine games involving teams ranked in the AP Poll's Top 25. For picks and predictions for each contest, continue reading.

Looking for an edge in college basketball? We break down the betting odds for all the big matchups below.

Providence vs. UConn

Bet on Providence vs. UConn with FanDuel Sportsbook.

Baylor vs. Iowa State

Bet on Baylor vs. Iowa State with FanDuel Sportsbook.

Purdue vs. Washington

Bet on Purdue vs. Washington with FanDuel Sportsbook.

Virginia vs. Cal

Bet on Virginia vs. Cal with FanDuel Sportsbook.

Vanderbilt vs. Alabama

Bet on Vanderbilt vs. Alabama with FanDuel Sportsbook.

Arizona vs. Kansas State

Bet on Arizona vs. Kansas State with FanDuel Sportsbook.

BYU vs. Arizona State

Bet on BYU vs. Arizona State with FanDuel Sportsbook.

Clemson vs. SMU

Bet on Clemson vs. SMU with FanDuel Sportsbook.

Ole Miss vs. Arkansas

Bet on Ole Miss vs. Arkansas with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup