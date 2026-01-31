Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 31
With 14 games on Saturday that include teams ranked in the Top 25 AP Poll, the contest between No. 14 Kansas and No. 13 BYU at 4:30 p.m. ET is one of the day's most anticipated matchups. Which teams do we project to emerge victorious? Review our picks and predictions below.
For a breakdown of all the important matchups in college basketball today, dive into our betting preview below.
Clemson vs. Pittsburgh
- Matchup: Pittsburgh Panthers at No. 22 Clemson Tigers
- Projected Winner: Clemson (90.28% win probability)
- Spread: Clemson (-11.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: ACC Network
Houston vs. Cincinnati
- Matchup: Cincinnati Bearcats at No. 10 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (87.11% win probability)
- Spread: Houston (-14.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: FOX
Virginia Tech vs. Duke
- Matchup: No. 4 Duke Blue Devils at Virginia Tech Hokies
- Projected Winner: Duke (68.15% win probability)
- Spread: Duke (-11.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: ESPN
UCF vs. Texas Tech
- Matchup: No. 11 Texas Tech Red Raiders at UCF Knights
- Projected Winner: Texas Tech (55.65% win probability)
- Spread: Texas Tech (-5.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: ESPN2
Boston College vs. Virginia
- Matchup: No. 17 Virginia Cavaliers at Boston College Eagles
- Projected Winner: Virginia (77.23% win probability)
- Spread: Virginia (-13.5)
- Time: 1:30 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: The CW Network
Arizona State vs. Arizona
- Matchup: No. 1 Arizona Wildcats at Arizona State Sun Devils
- Projected Winner: Arizona (80.09% win probability)
- Spread: Arizona (-14.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: TNT
Georgia Tech vs. North Carolina
- Matchup: No. 16 North Carolina Tar Heels at Georgia Tech Yellow Jackets
- Projected Winner: North Carolina (71.29% win probability)
- Spread: North Carolina (-10.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: ACC Network
Louisville vs. SMU
- Matchup: SMU Mustangs at No. 20 Louisville Cardinals
- Projected Winner: Louisville (75.78% win probability)
- Spread: Louisville (-8.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: ESPN
Kansas vs. BYU
- Matchup: No. 13 BYU Cougars at No. 14 Kansas Jayhawks
- Projected Winner: Kansas (64.86% win probability)
- Spread: Kansas (-3.5)
- Time: 4:30 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: ESPN
Vanderbilt vs. Ole Miss
- Matchup: Ole Miss Rebels at No. 18 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (90.28% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-13.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: SEC Network
Arkansas vs. Kentucky
- Matchup: Kentucky Wildcats at No. 15 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (76.90% win probability)
- Spread: Arkansas (-7.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: January 31
- TV Channel: ESPN
Creighton vs. UConn
- Matchup: No. 2 UConn Huskies at Creighton Bluejays
- Projected Winner: UConn (73.91% win probability)
- Spread: UConn (-6.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: February 1
- TV Channel: FOX
Gonzaga vs. Saint Mary's (CA)
- Matchup: Saint Mary's Gaels at No. 6 Gonzaga Bulldogs
- Projected Winner: Gonzaga (72.49% win probability)
- Spread: Gonzaga (-9.5)
- Time: 10:30 p.m. ET
- Date: February 1
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
