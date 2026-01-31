FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

    NCAAB

    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 31

    Data Skrive
    Data Skrive

    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 31

    With 14 games on Saturday that include teams ranked in the Top 25 AP Poll, the contest between No. 14 Kansas and No. 13 BYU at 4:30 p.m. ET is one of the day's most anticipated matchups. Which teams do we project to emerge victorious? Review our picks and predictions below.

    For a breakdown of all the important matchups in college basketball today, dive into our betting preview below.

    Clemson vs. Pittsburgh

    Houston vs. Cincinnati

    Virginia Tech vs. Duke

    UCF vs. Texas Tech

    Boston College vs. Virginia

    Arizona State vs. Arizona

    Georgia Tech vs. North Carolina

    Louisville vs. SMU

    Kansas vs. BYU

    Vanderbilt vs. Ole Miss

    • Matchup: Ole Miss Rebels at No. 18 Vanderbilt Commodores
    • Projected Winner: Vanderbilt (90.28% win probability)
    • Spread: Vanderbilt (-13.5)
    • Time: 6 p.m. ET
    • Date: January 31
    • TV Channel: SEC Network

    Arkansas vs. Kentucky

    • Matchup: Kentucky Wildcats at No. 15 Arkansas Razorbacks
    • Projected Winner: Arkansas (76.90% win probability)
    • Spread: Arkansas (-7.5)
    • Time: 6:30 p.m. ET
    • Date: January 31
    • TV Channel: ESPN

    Creighton vs. UConn

    • Matchup: No. 2 UConn Huskies at Creighton Bluejays
    • Projected Winner: UConn (73.91% win probability)
    • Spread: UConn (-6.5)
    • Time: 8 p.m. ET
    • Date: February 1
    • TV Channel: FOX

    Gonzaga vs. Saint Mary's (CA)

    • Matchup: Saint Mary's Gaels at No. 6 Gonzaga Bulldogs
    • Projected Winner: Gonzaga (72.49% win probability)
    • Spread: Gonzaga (-9.5)
    • Time: 10:30 p.m. ET
    • Date: February 1
    • TV Channel: ESPN

    Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

    For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

