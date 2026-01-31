NHL
Golden Knights vs Kraken NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Jan. 31
The Vegas Golden Knights versus the Seattle Kraken is on the NHL schedule for Saturday.
Golden Knights vs Kraken Game Info
- Vegas Golden Knights (25-14-14) vs. Seattle Kraken (25-19-9)
- Date: Saturday, January 31, 2026
- Time: 10 p.m. ET
- Venue: T-Mobile Arena -- Paradise, Nevada
- Coverage: ESPN+
Golden Knights vs Kraken Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Golden Knights (-210)
|Kraken (+172)
|6.5
|Golden Knights (-1.5)
Golden Knights vs Kraken Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Golden Knights win (53.8%)
Golden Knights vs Kraken Puck Line
- The Golden Knights are favored by 1.5 goals. The Golden Knights are +122 to cover the spread, with the Kraken being -150.
Golden Knights vs Kraken Over/Under
- A combined goal total of 6.5 has been set for Golden Knights-Kraken on Jan. 31, with the over at +110 and the under at -134.
Golden Knights vs Kraken Moneyline
- The moneyline numbers for Golden Knights vs. Kraken reveal Vegas as the favorite (-210) and Seattle as the underdog (+172) on the road.