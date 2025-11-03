NHL
Oilers vs Blues NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 3
The NHL schedule on Monday includes the Edmonton Oilers taking on the St. Louis Blues.
Oilers vs Blues Game Info
- Edmonton Oilers (6-4-3) vs. St. Louis Blues (3-7-2)
- Date: Monday, November 3, 2025
- Time: 8:30 p.m. ET
- Venue: Enterprise Center -- St. Louis, Missouri
- Coverage: ESPN+
Oilers vs Blues Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Oilers (-142)
|Blues (+118)
|6.5
|Oilers (-1.5)
Oilers vs Blues Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Oilers win (51.8%)
Oilers vs Blues Puck Line
- The Oilers are 1.5-goal favorites against the Blues. The Oilers are +160 to cover the spread, and the Blues are -200.
Oilers vs Blues Over/Under
- Oilers versus Blues, on Nov. 3, has an over/under of 6.5, with the over being +104 and the under -128.
Oilers vs Blues Moneyline
- Edmonton is the favorite, -142 on the moneyline, while St. Louis is a +118 underdog despite being at home.