NHL

Oilers vs Blues NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 3

Data Skrive
Data Skrive

The NHL schedule on Monday includes the Edmonton Oilers taking on the St. Louis Blues.

Get the latest NHL odds ahead of this matchup on FanDuel Sportsbook.

Oilers vs Blues Game Info

  • Edmonton Oilers (6-4-3) vs. St. Louis Blues (3-7-2)
  • Date: Monday, November 3, 2025
  • Time: 8:30 p.m. ET
  • Venue: Enterprise Center -- St. Louis, Missouri
  • Coverage: ESPN+

Oilers vs Blues Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Oilers (-142)Blues (+118)6.5Oilers (-1.5)

Oilers vs Blues Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

  • Prediction: Oilers win (51.8%)

Oilers vs Blues Puck Line

  • The Oilers are 1.5-goal favorites against the Blues. The Oilers are +160 to cover the spread, and the Blues are -200.

Oilers vs Blues Over/Under

  • Oilers versus Blues, on Nov. 3, has an over/under of 6.5, with the over being +104 and the under -128.

Oilers vs Blues Moneyline

  • Edmonton is the favorite, -142 on the moneyline, while St. Louis is a +118 underdog despite being at home.

