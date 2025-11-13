Oilers vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 13

The Edmonton Oilers are among the NHL squads in action on Thursday, versus the Columbus Blue Jackets.

Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered with all the latest NHL betting insights.

Oilers vs Blue Jackets Game Info

Edmonton Oilers (8-6-4) vs. Columbus Blue Jackets (8-7-1)

Date: Thursday, November 13, 2025

Thursday, November 13, 2025 Time: 7:30 p.m. ET

7:30 p.m. ET Venue: Nationwide Arena -- Columbus, Ohio

Nationwide Arena -- Columbus, Ohio Coverage: ESPN+

Oilers vs Blue Jackets Odds

Favorite Underdog Total Puck Line Oilers (-114) Blue Jackets (-105) 6.5 Oilers (-1.5)

Oilers vs Blue Jackets Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

Prediction: Blue Jackets win (60.1%)

Oilers vs Blue Jackets Puck Line

The Blue Jackets are underdogs by 1.5 goals (-250 to cover). And Edmonton, the favorite, is +198.

Oilers vs Blue Jackets Over/Under

Oilers versus Blue Jackets on Nov. 13 has an over/under of 6.5 goals, with the over -114 and the under -106.

Oilers vs Blue Jackets Moneyline

The Oilers vs Blue Jackets moneyline has Edmonton as a -114 favorite, while Columbus is a -105 underdog at home.

