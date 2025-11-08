NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 8
The NBA schedule today, which includes the Portland Trail Blazers versus the Miami Heat, is sure to please.
Curious about the betting odds for today's NBA action? Look no further! We have you covered with all of the information you need.
Washington Wizards vs. Dallas Mavericks
- Projected Favorite: Mavericks (67.18% win probability)
- Spread: Mavericks (-3.5)
- Total: 229.5
- Moneyline: Mavericks -156, Wizards +132
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: KFAA, MNMT
Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: 76ers (58.53% win probability)
- Spread: 76ers (-5)
- Total: 237.5
- Moneyline: 76ers -180, Raptors +152
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: NBCS-PH, TSN
Cleveland Cavaliers vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Cavaliers (77.95% win probability)
- Spread: Cavaliers (-8.5)
- Total: 240.5
- Moneyline: Cavaliers -340, Bulls +275
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, FDSOH
Atlanta Hawks vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Lakers (53.54% win probability)
- Spread: Lakers (-3.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Lakers -162, Hawks +136
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, SportsNet LA, NBA TV
Miami Heat vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Heat (64.09% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-3)
- Total: 240.5
- Moneyline: Trail Blazers -148, Heat +126
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, KUNP
San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Spurs (70.91% win probability)
- Spread: Spurs (-11.5)
- Total: 225.5
- Moneyline: Spurs -510, Pelicans +390
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, FDSSW
Denver Nuggets vs. Indiana Pacers
- Projected Favorite: Nuggets (62.78% win probability)
- Spread: Nuggets (-11.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Nuggets -621, Pacers +460
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, ALT
Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Clippers (72.87% win probability)
- Spread: Clippers (-4.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Clippers -186, Suns +156
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: ESPN, AZFamily, Suns+, FDSSC
