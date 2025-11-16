NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 16
Today's NBA schedule has plenty of quality competition on the docket. Among those contests is the Atlanta Hawks playing the Phoenix Suns.
Delve into our betting analysis for the NBA's upcoming games today.
Boston Celtics vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Celtics (72.40% win probability)
- Spread: Celtics (-5)
- Total: 220.5
- Moneyline: Celtics -205, Clippers +172
- Time: 3:30 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, KTLA, FDSSC
San Antonio Spurs vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Spurs (61.00% win probability)
- Spread: Spurs (-7.5)
- Total: 237.5
- Moneyline: Spurs -280, Kings +230
- Time: 4:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-CA, FDSSW
Washington Wizards vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Nets (51.23% win probability)
- Spread: Wizards (-3)
- Total: 233.5
- Moneyline: Wizards -144, Nets +122
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: YES, MNMT
Houston Rockets vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Rockets (69.36% win probability)
- Spread: Rockets (-8.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Rockets -330, Magic +265
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, FDSFL
New Orleans Pelicans vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Warriors (74.97% win probability)
- Spread: Warriors (-11)
- Total: 228.5
- Moneyline: Warriors -510, Pelicans +390
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BA, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Dallas Mavericks vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Mavericks (63.79% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-4)
- Total: 232.5
- Moneyline: Trail Blazers -156, Mavericks +132
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: KUNP, KFAA
Phoenix Suns vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Suns (53.78% win probability)
- Spread: Hawks (-1.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Hawks -120, Suns +102
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, AZFamily, Suns+
Utah Jazz vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Bulls (63.47% win probability)
- Spread: Bulls (-4.5)
- Total: 243.5
- Moneyline: Bulls -190, Jazz +160
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, KJZZ, Jazz+
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
