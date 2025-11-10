FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 10

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 10

Today's NBA slate includes top teams in play. Among the games is the Milwaukee Bucks taking on the Dallas Mavericks.

Take a look at our odds analysis for the NBA's upcoming games today.

Orlando Magic vs. Portland Trail Blazers

  • Projected Favorite: Magic (63.62% win probability)
  • Spread: Magic (-2.5)
  • Total: 235.5
  • Moneyline: Magic -136, Trail Blazers +116
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: KUNP, FDSFL

Detroit Pistons vs. Washington Wizards

  • Projected Favorite: Pistons (82.94% win probability)
  • Spread: Pistons (-12)
  • Total: 235.5
  • Moneyline: Pistons -621, Wizards +460
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: Peacock

Charlotte Hornets vs. Los Angeles Lakers

  • Projected Favorite: Lakers (66.45% win probability)
  • Spread: Lakers (-7.5)
  • Total: 229.5
  • Moneyline: Lakers -300, Hornets +245
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, SportsNet LA

Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers

  • Projected Favorite: Cavaliers (59.65% win probability)
  • Spread: Cavaliers (-8)
  • Total: 247.5
  • Moneyline: Cavaliers -295, Heat +240
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSUN, FDSOH

Chicago Bulls vs. San Antonio Spurs

  • Projected Favorite: Bulls (58.63% win probability)
  • Spread: Spurs (-3.5)
  • Total: 234.5
  • Moneyline: Spurs -164, Bulls +138
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: CHSN, FDSSW

Dallas Mavericks vs. Milwaukee Bucks

  • Projected Favorite: Mavericks (54.97% win probability)
  • Spread: Bucks (-2)
  • Total: 231.5
  • Moneyline: Bucks -132, Mavericks +112
  • Time: 8:30 PM ET
  • TV Channel: KFAA, FDSWI

Utah Jazz vs. Minnesota Timberwolves

  • Projected Favorite: Timberwolves (70.46% win probability)
  • Spread: Timberwolves (-7.5)
  • Total: 234.5
  • Moneyline: Timberwolves -295, Jazz +240
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: FDSN, KJZZ, Jazz+

Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans

  • Projected Favorite: Suns (76.98% win probability)
  • Spread: Suns (-8)
  • Total: 228.5
  • Moneyline: Suns -295, Pelicans +240
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, AZFamily, Suns+

Los Angeles Clippers vs. Atlanta Hawks

  • Projected Favorite: Clippers (70.06% win probability)
  • Spread: Clippers (-4.5)
  • Total: 222.5
  • Moneyline: Clippers -168, Hawks +142
  • Time: 10:30 PM ET
  • TV Channel: NBA TV, FDSSE, FDSSC

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

