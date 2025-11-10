NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 10
Today's NBA slate includes top teams in play. Among the games is the Milwaukee Bucks taking on the Dallas Mavericks.
Take a look at our odds analysis for the NBA's upcoming games today.
Orlando Magic vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Magic (63.62% win probability)
- Spread: Magic (-2.5)
- Total: 235.5
- Moneyline: Magic -136, Trail Blazers +116
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSFL
Detroit Pistons vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Pistons (82.94% win probability)
- Spread: Pistons (-12)
- Total: 235.5
- Moneyline: Pistons -621, Wizards +460
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: Peacock
Charlotte Hornets vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Lakers (66.45% win probability)
- Spread: Lakers (-7.5)
- Total: 229.5
- Moneyline: Lakers -300, Hornets +245
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, SportsNet LA
Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Cavaliers (59.65% win probability)
- Spread: Cavaliers (-8)
- Total: 247.5
- Moneyline: Cavaliers -295, Heat +240
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, FDSOH
Chicago Bulls vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Bulls (58.63% win probability)
- Spread: Spurs (-3.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Spurs -164, Bulls +138
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, FDSSW
Dallas Mavericks vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Mavericks (54.97% win probability)
- Spread: Bucks (-2)
- Total: 231.5
- Moneyline: Bucks -132, Mavericks +112
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KFAA, FDSWI
Utah Jazz vs. Minnesota Timberwolves
- Projected Favorite: Timberwolves (70.46% win probability)
- Spread: Timberwolves (-7.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Timberwolves -295, Jazz +240
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: FDSN, KJZZ, Jazz+
Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Suns (76.98% win probability)
- Spread: Suns (-8)
- Total: 228.5
- Moneyline: Suns -295, Pelicans +240
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, AZFamily, Suns+
Los Angeles Clippers vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Clippers (70.06% win probability)
- Spread: Clippers (-4.5)
- Total: 222.5
- Moneyline: Clippers -168, Hawks +142
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: NBA TV, FDSSE, FDSSC
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
