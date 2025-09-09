FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
MLB

Tuesday's MLB Strikeout Props - Sept. 9

Tuesday’s MLB Strikeout Props - Sept. 9

Will Emmet Sheehan strike out more than 6.5 batters? Can Mitchell Parker surpass 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Sept. 9, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Arizona Diamondbacks at San Francisco Giants

  • Robbie Ray (Giants): Over/Under 5.5 Ks (Over -104, Under -128) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 29 appearances
  • Zac Gallen (Diamondbacks): Over/Under 4.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2025 Stats: 5.3 strikeouts per game in 29 appearances

Kansas City Royals at Cleveland Guardians

  • Joey Cantillo (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over +126, Under -166) | 2025 Stats: 2.9 strikeouts per game in 30 appearances
  • Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over +100, Under -136) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 20 appearances

Pittsburgh Pirates at Baltimore Orioles

  • Kyle Bradish (Orioles): Over/Under 6.5 Ks (Over +112, Under -148) | 2025 Stats: 7.5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Mike Burrows (Pirates): Over/Under 4.5 Ks (Over -152, Under +116) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 19 appearances

Cincinnati Reds at San Diego Padres

  • Zack Littell (Reds): Over/Under 3.5 Ks (Over +106, Under -138) | 2025 Stats: 4.1 strikeouts per game in 28 appearances

Detroit Tigers at New York Yankees

  • Casey Mize (Tigers): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under -104) | 2025 Stats: 4.6 strikeouts per game in 24 appearances
  • Will Warren (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +110, Under -148) | 2025 Stats: 5.3 strikeouts per game in 29 appearances

New York Mets at Philadelphia Phillies

  • Sean Manaea (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -158, Under +116) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 10 appearances
  • Ranger Suarez (Phillies): Over/Under 5.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 22 appearances

Washington Nationals at Miami Marlins

  • Adam Mazur (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over -162, Under +122) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 3 appearances
  • Mitchell Parker (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 28 appearances

Boston Red Sox at Athletics

  • Jeffrey Springs (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -140) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 29 appearances
  • Dustin May (Red Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over -168, Under +128) | 2025 Stats: 4.9 strikeouts per game in 25 appearances

Chicago Cubs at Atlanta Braves

  • Cade Horton (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over +110, Under -144) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 20 appearances
  • Spencer Strider (Braves): Over/Under 5.5 Ks (Over -162, Under +122) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 19 appearances

Colorado Rockies at Los Angeles Dodgers

  • German Marquez (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 22 appearances
  • Emmet Sheehan (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over +102, Under -136) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 11 appearances

