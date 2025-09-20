MLB
Saturday’s MLB Strikeout Props - Sept. 20
Will Hunter Brown strike out more than 6.5 batters? Can Tyler Mahle exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Sept. 20, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Seattle Mariners at Houston Astros
- Hunter Brown (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over +114, Under -154) | 2025 Stats: 6.6 strikeouts per game in 29 appearances
- Bryan Woo (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -168, Under +124) | 2025 Stats: 6.6 strikeouts per game in 29 appearances
Cleveland Guardians at Minnesota Twins
- Pablo Lopez (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -138) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 13 appearances
- Gavin Williams (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 30 appearances
- Parker Messick (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 5 appearances
- Chris Paddack (Twins): Over/Under 3.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 31 appearances
Milwaukee Brewers at St. Louis Cardinals
- Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +118, Under -158) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 13 appearances
- Sonny Gray (Cardinals): Over/Under 5.5 Ks (Over +102, Under -136) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 30 appearances
Miami Marlins at Texas Rangers
- Janson Junk (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over -112, Under -118) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 19 appearances
- Tyler Mahle (Rangers): Over/Under 3.5 Ks (Over +130, Under -174) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 14 appearances
