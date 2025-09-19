MLB
Friday’s MLB Strikeout Props - Sept. 19
Will Garrett Crochet strike out more than 7.5 batters? Can Taijuan Walker record more than 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Sept. 19, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Milwaukee Brewers at St. Louis Cardinals
- Sonny Gray (Cardinals): Over/Under 5.5 Ks (Over -106, Under -125) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 30 appearances
- Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 13 appearances
San Diego Padres at Chicago White Sox
- Dylan Cease (Padres): Over/Under 6.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 30 appearances
- Davis Martin (White Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 24 appearances
New York Yankees at Baltimore Orioles
- Will Warren (Yankees): Over/Under 4.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 5.2 strikeouts per game in 31 appearances
- Trevor Rogers (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over -104, Under -128) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 16 appearances
Cleveland Guardians at Minnesota Twins
- Gavin Williams (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 30 appearances
- Chris Paddack (Twins): Over/Under 3.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 31 appearances
Philadelphia Phillies at Arizona Diamondbacks
- Taijuan Walker (Phillies): Over/Under 2.5 Ks (Over -186, Under +138) | 2025 Stats: 2.5 strikeouts per game in 31 appearances
- Ryne Nelson (Diamondbacks): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2025 Stats: 3.9 strikeouts per game in 31 appearances
San Francisco Giants at Los Angeles Dodgers
- Robbie Ray (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +120) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 31 appearances
- Clayton Kershaw (Dodgers): Over/Under 3.5 Ks (Over -188, Under +140) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 20 appearances
Seattle Mariners at Houston Astros
- Bryan Woo (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -168, Under +124) | 2025 Stats: 6.6 strikeouts per game in 29 appearances
- Hunter Brown (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over +114, Under -154) | 2025 Stats: 6.6 strikeouts per game in 29 appearances
Washington Nationals at New York Mets
- Brandon Sproat (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 2 appearances
- Andrew Alvarez (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 3 appearances
Boston Red Sox at Tampa Bay Rays
- Drew Rasmussen (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 29 appearances
- Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 7.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 8 strikeouts per game in 30 appearances