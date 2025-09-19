FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
MLB

Friday’s MLB Strikeout Props - Sept. 19

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Friday’s MLB Strikeout Props - Sept. 19

Will Garrett Crochet strike out more than 7.5 batters? Can Taijuan Walker record more than 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Sept. 19, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Milwaukee Brewers at St. Louis Cardinals

  • Sonny Gray (Cardinals): Over/Under 5.5 Ks (Over -106, Under -125) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 30 appearances
  • Jacob Misiorowski (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over +106, Under -140) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 13 appearances

San Diego Padres at Chicago White Sox

  • Dylan Cease (Padres): Over/Under 6.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 30 appearances
  • Davis Martin (White Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 24 appearances

New York Yankees at Baltimore Orioles

  • Will Warren (Yankees): Over/Under 4.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 5.2 strikeouts per game in 31 appearances
  • Trevor Rogers (Orioles): Over/Under 5.5 Ks (Over -104, Under -128) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 16 appearances

Cleveland Guardians at Minnesota Twins

  • Gavin Williams (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -111, Under -115) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 30 appearances
  • Chris Paddack (Twins): Over/Under 3.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 31 appearances

Philadelphia Phillies at Arizona Diamondbacks

  • Taijuan Walker (Phillies): Over/Under 2.5 Ks (Over -186, Under +138) | 2025 Stats: 2.5 strikeouts per game in 31 appearances
  • Ryne Nelson (Diamondbacks): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2025 Stats: 3.9 strikeouts per game in 31 appearances

San Francisco Giants at Los Angeles Dodgers

  • Robbie Ray (Giants): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +120) | 2025 Stats: 5.8 strikeouts per game in 31 appearances
  • Clayton Kershaw (Dodgers): Over/Under 3.5 Ks (Over -188, Under +140) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 20 appearances

Seattle Mariners at Houston Astros

  • Bryan Woo (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over -168, Under +124) | 2025 Stats: 6.6 strikeouts per game in 29 appearances
  • Hunter Brown (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over +114, Under -154) | 2025 Stats: 6.6 strikeouts per game in 29 appearances

Washington Nationals at New York Mets

  • Brandon Sproat (Mets): Over/Under 4.5 Ks (Over -130, Under -102) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 2 appearances
  • Andrew Alvarez (Nationals): Over/Under 3.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 3 appearances

Boston Red Sox at Tampa Bay Rays

  • Drew Rasmussen (Rays): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 29 appearances
  • Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 7.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2025 Stats: 8 strikeouts per game in 30 appearances

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup