FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

NHL iconNHL

Explore NHL

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
MLB

Friday’s MLB Strikeout Props - Aug. 8

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Friday’s MLB Strikeout Props - Aug. 8

Will Tarik Skubal strike out more than 8.5 batters? Can Walker Buehler record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 8, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Los Angeles Angels at Detroit Tigers

  • Tarik Skubal (Tigers): Over/Under 8.5 Ks (Over -112, Under -112) | 2025 Stats: 8.2 strikeouts per game in 22 appearances
  • Kyle Hendricks (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 21 appearances

Athletics at Baltimore Orioles

  • Tomoyuki Sugano (Orioles): Over/Under 3.5 Ks (Over -180, Under +140) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 21 appearances
  • J.T. Ginn (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 14 appearances

Miami Marlins at Atlanta Braves

  • Bryce Elder (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 18 appearances
  • Edward Cabrera (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 19 appearances

Boston Red Sox at San Diego Padres

  • Walker Buehler (Red Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over +146, Under -198) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 19 appearances
  • Nick Pivetta (Padres): Over/Under 6.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 22 appearances

Cincinnati Reds at Pittsburgh Pirates

  • Chase Burns (Reds): Over/Under 7.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 7 appearances
  • Mitch Keller (Pirates): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +128) | 2025 Stats: 4.5 strikeouts per game in 23 appearances

Kansas City Royals at Minnesota Twins

  • Seth Lugo (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -186, Under +138) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 21 appearances
  • Joe Ryan (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over -112, Under -112) | 2025 Stats: 6.4 strikeouts per game in 22 appearances

Tampa Bay Rays at Seattle Mariners

  • Drew Rasmussen (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 22 appearances
  • Luis Castillo (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over +130, Under -166) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 23 appearances

Houston Astros at New York Yankees

  • Hunter Brown (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2025 Stats: 7 strikeouts per game in 22 appearances
  • Cam Schlittler (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2025 Stats: 5.2 strikeouts per game in 4 appearances

New York Mets at Milwaukee Brewers

  • Brandon Woodruff (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2025 Stats: 7.4 strikeouts per game in 5 appearances
  • Kodai Senga (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 17 appearances

Chicago Cubs at St. Louis Cardinals

  • Matthew Boyd (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -152, Under +114) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 22 appearances
  • Michael McGreevy (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -126, Under -102) | 2025 Stats: 3.3 strikeouts per game in 7 appearances

Philadelphia Phillies at Texas Rangers

  • Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over +114, Under -152) | 2025 Stats: 6.6 strikeouts per game in 22 appearances

Toronto Blue Jays at Los Angeles Dodgers

  • Max Scherzer (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 8 appearances
  • Clayton Kershaw (Dodgers): Over/Under 3.5 Ks (Over +138, Under -174) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 13 appearances

Cleveland Guardians at Chicago White Sox

  • Aaron Civale (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -156) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 14 appearances
  • Tanner Bibee (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 22 appearances

Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks

  • Zac Gallen (Diamondbacks): Over/Under 6.5 Ks (Over +128, Under -164) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 23 appearances
  • Austin Gomber (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2025 Stats: 3 strikeouts per game in 9 appearances

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup