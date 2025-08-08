MLB
Friday’s MLB Strikeout Props - Aug. 8
Will Tarik Skubal strike out more than 8.5 batters? Can Walker Buehler record more than 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Aug. 8, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Los Angeles Angels at Detroit Tigers
- Tarik Skubal (Tigers): Over/Under 8.5 Ks (Over -112, Under -112) | 2025 Stats: 8.2 strikeouts per game in 22 appearances
- Kyle Hendricks (Angels): Over/Under 3.5 Ks (Over +124, Under -166) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 21 appearances
Athletics at Baltimore Orioles
- Tomoyuki Sugano (Orioles): Over/Under 3.5 Ks (Over -180, Under +140) | 2025 Stats: 3.6 strikeouts per game in 21 appearances
- J.T. Ginn (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 3.5 strikeouts per game in 14 appearances
Miami Marlins at Atlanta Braves
- Bryce Elder (Braves): Over/Under 4.5 Ks (Over +108, Under -138) | 2025 Stats: 4.3 strikeouts per game in 18 appearances
- Edward Cabrera (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over +116, Under -154) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 19 appearances
Boston Red Sox at San Diego Padres
- Walker Buehler (Red Sox): Over/Under 3.5 Ks (Over +146, Under -198) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 19 appearances
- Nick Pivetta (Padres): Over/Under 6.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2025 Stats: 6.2 strikeouts per game in 22 appearances
Cincinnati Reds at Pittsburgh Pirates
- Chase Burns (Reds): Over/Under 7.5 Ks (Over -125, Under -106) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 7 appearances
- Mitch Keller (Pirates): Over/Under 4.5 Ks (Over -160, Under +128) | 2025 Stats: 4.5 strikeouts per game in 23 appearances
Kansas City Royals at Minnesota Twins
- Seth Lugo (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -186, Under +138) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 21 appearances
- Joe Ryan (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over -112, Under -112) | 2025 Stats: 6.4 strikeouts per game in 22 appearances
Tampa Bay Rays at Seattle Mariners
- Drew Rasmussen (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2025 Stats: 4.2 strikeouts per game in 22 appearances
- Luis Castillo (Mariners): Over/Under 5.5 Ks (Over +130, Under -166) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 23 appearances
Houston Astros at New York Yankees
- Hunter Brown (Astros): Over/Under 6.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2025 Stats: 7 strikeouts per game in 22 appearances
- Cam Schlittler (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +124, Under -158) | 2025 Stats: 5.2 strikeouts per game in 4 appearances
New York Mets at Milwaukee Brewers
- Brandon Woodruff (Brewers): Over/Under 5.5 Ks (Over -150, Under +118) | 2025 Stats: 7.4 strikeouts per game in 5 appearances
- Kodai Senga (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over +104, Under -138) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 17 appearances
Chicago Cubs at St. Louis Cardinals
- Matthew Boyd (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -152, Under +114) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 22 appearances
- Michael McGreevy (Cardinals): Over/Under 3.5 Ks (Over -126, Under -102) | 2025 Stats: 3.3 strikeouts per game in 7 appearances
Philadelphia Phillies at Texas Rangers
- Cristopher Sanchez (Phillies): Over/Under 6.5 Ks (Over +114, Under -152) | 2025 Stats: 6.6 strikeouts per game in 22 appearances
Toronto Blue Jays at Los Angeles Dodgers
- Max Scherzer (Blue Jays): Over/Under 5.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 8 appearances
- Clayton Kershaw (Dodgers): Over/Under 3.5 Ks (Over +138, Under -174) | 2025 Stats: 3.2 strikeouts per game in 13 appearances
Cleveland Guardians at Chicago White Sox
- Aaron Civale (White Sox): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -156) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 14 appearances
- Tanner Bibee (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -138, Under +104) | 2025 Stats: 5.1 strikeouts per game in 22 appearances
Colorado Rockies at Arizona Diamondbacks
- Zac Gallen (Diamondbacks): Over/Under 6.5 Ks (Over +128, Under -164) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 23 appearances
- Austin Gomber (Rockies): Over/Under 3.5 Ks (Over +120, Under -160) | 2025 Stats: 3 strikeouts per game in 9 appearances