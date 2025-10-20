FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NHL

Golden Knights vs Hurricanes NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Oct. 20

Data Skrive
Data Skrive

Golden Knights vs Hurricanes NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Oct. 20

NHL action on Monday includes the Vegas Golden Knights playing the Carolina Hurricanes.

We've got you covered, in terms of the vital info regarding NHL betting lines, before you make your wager on FanDuel Sportsbook.

Golden Knights vs Hurricanes Game Info

  • Vegas Golden Knights (4-0-2) vs. Carolina Hurricanes (5-0)
  • Date: Monday, October 20, 2025
  • Time: 10 p.m. ET
  • Venue: T-Mobile Arena -- Paradise, Nevada
  • Coverage: ESPN+

Golden Knights vs Hurricanes Odds

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Golden Knights (-113)Hurricanes (-106)6.5Golden Knights (-1.5)

Golden Knights vs Hurricanes Prediction & Pick

  • Prediction: Golden Knights win (58.7%)

Golden Knights vs Hurricanes Puck Line

  • The Hurricanes are underdogs by 1.5 goals. The Hurricanes are -250 to cover the spread, and the Golden Knights are +198.

Golden Knights vs Hurricanes Over/Under

  • An over/under of 6.5 has been set for Golden Knights-Hurricanes on Oct. 20, with the over being +110 and the under -134.

Golden Knights vs Hurricanes Moneyline

  • Looking at the moneyline for Hurricanes-Golden Knights, Carolina is the underdog at -106, and Vegas is -113 playing at home.

