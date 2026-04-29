Wednesday’s MLB Strikeout Props - April 29
Will Jacob deGrom strike out more than 7.5 batters? Can Walker Buehler exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on April 29, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Chicago Cubs at San Diego Padres
- Edward Cabrera (Cubs): Over/Under 4.5 Ks (Over -120, Under -110) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 5 appearances
- Walker Buehler (Padres): Over/Under 3.5 Ks (Over -136, Under +102) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 5 appearances
Miami Marlins at Los Angeles Dodgers
- Shohei Ohtani (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 4 appearances
- Janson Junk (Marlins): Over/Under 3.5 Ks (Over -114, Under -114) | 2026 Stats: 3.4 strikeouts per game in 5 appearances
New York Yankees at Texas Rangers
- Jacob deGrom (Rangers): Over/Under 7.5 Ks (Over +118, Under -158) | 2026 Stats: 7 strikeouts per game in 5 appearances
- Cam Schlittler (Yankees): Over/Under 6.5 Ks (Over +114, Under -152) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 6 appearances