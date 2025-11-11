NHL
Kraken vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 11
The NHL schedule on Tuesday includes the Seattle Kraken taking on the Columbus Blue Jackets.
Kraken vs Blue Jackets Game Info
- Seattle Kraken (7-4-4) vs. Columbus Blue Jackets (7-7-1)
- Date: Tuesday, November 11, 2025
- Time: 10 p.m. ET
- Venue: Climate Pledge Arena -- Seattle, Washington
- Coverage: ESPN+
Kraken vs Blue Jackets Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Kraken (-118)
|Blue Jackets (-102)
|6.5
|Kraken (-1.5)
Kraken vs Blue Jackets Prediction & Pick
- Prediction: Kraken win (52.8%)
Kraken vs Blue Jackets Puck Line
- The Kraken are 1.5-goal favorites against the Blue Jackets. The Kraken are +198 to cover the spread, and the Blue Jackets are -250.
Kraken vs Blue Jackets Over/Under
- The over/under for Kraken-Blue Jackets on Nov. 11 is 6.5. The over is +102, and the under is -124.
Kraken vs Blue Jackets Moneyline
- Columbus is a -102 underdog on the moneyline, while Seattle is a -118 favorite at home.