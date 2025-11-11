Best College Football Games Week 12: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
There are 20 games featuring a ranked team on the Week 12 college football schedule, including the No. 10 Texas Longhorns versus the No. 5 Georgia Bulldogs.
There is college football action this week, and we've got you covered with the betting odds you need to get an edge.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
Louisville vs. Clemson
- Matchup: Clemson Tigers at No. 19 Louisville Cardinals
- Projected Favorite: Louisville (67.00% win probability)
- Spread: Louisville (-3.5)
- Total: 50.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 14
- TV Channel: ESPN
Oregon vs. Minnesota
- Matchup: Minnesota Golden Gophers at No. 7 Oregon Ducks
- Projected Favorite: Oregon (94.31% win probability)
- Spread: Oregon (-24.5)
- Total: 44.5
- Time: 9 p.m. ET
- Date: Nov. 14
- TV Channel: FOX
Texas A&M vs. South Carolina
- Matchup: South Carolina Gamecocks at No. 3 Texas A&M Aggies
- Projected Favorite: Texas A&M (88.44% win probability)
- Spread: Texas A&M (-18.5)
- Total: 47.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ESPN
Northwestern vs. Michigan
- Matchup: No. 18 Michigan Wolverines at Northwestern Wildcats
- Projected Favorite: Michigan (81.75% win probability)
- Spread: Michigan (-11.5)
- Total: 41.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: FOX
Pittsburgh vs. Notre Dame
- Matchup: No. 9 Notre Dame Fighting Irish at No. 23 Pittsburgh Panthers
- Projected Favorite: Notre Dame (77.82% win probability)
- Spread: Notre Dame (-11.5)
- Total: 55.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ABC
Cincinnati vs. Arizona
- Matchup: Arizona Wildcats at No. 22 Cincinnati Bearcats
- Projected Favorite: Cincinnati (66.69% win probability)
- Spread: Cincinnati (-6.5)
- Total: 56.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: Fox Sports 1
Indiana vs. Wisconsin
- Matchup: Wisconsin Badgers at No. 2 Indiana Hoosiers
- Projected Favorite: Indiana (96.47% win probability)
- Spread: Indiana (-29.5)
- Total: 44.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: BTN
Alabama vs. Oklahoma
- Matchup: No. 11 Oklahoma Sooners at No. 4 Alabama Crimson Tide
- Projected Favorite: Alabama (69.52% win probability)
- Spread: Alabama (-5.5)
- Total: 46.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ABC
USC vs. Iowa
- Matchup: Iowa Hawkeyes at No. 17 USC Trojans
- Projected Favorite: USC (70.83% win probability)
- Spread: USC (-6.5)
- Total: 49.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: BTN
Texas Tech vs. UCF
- Matchup: UCF Knights at No. 8 Texas Tech Red Raiders
- Projected Favorite: Texas Tech (93.51% win probability)
- Spread: Texas Tech (-23.5)
- Total: 47.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: FOX
James Madison vs. Appalachian State
- Matchup: Appalachian State Mountaineers at No. 24 James Madison Dukes
- Projected Favorite: James Madison (93.37% win probability)
- Spread: James Madison (-21.5)
- Total: 53.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ESPN+
Boston College vs. Georgia Tech
- Matchup: No. 14 Georgia Tech Yellow Jackets at Boston College Eagles
- Projected Favorite: Georgia Tech (88.27% win probability)
- Spread: Georgia Tech (-16.5)
- Total: 58.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ACC Network
Duke vs. Virginia
- Matchup: No. 20 Virginia Cavaliers at Duke Blue Devils
- Projected Favorite: Duke (60.60% win probability)
- Spread: Duke (-6.5)
- Total: 58.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ESPN2
Miami (FL) vs. North Carolina State
- Matchup: North Carolina State Wolfpack at No. 16 Miami (FL) Hurricanes
- Projected Favorite: Miami (FL) (84.67% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-14.5)
- Total: 55.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ESPN
Tennessee vs. New Mexico State
- Matchup: New Mexico State Aggies at No. 21 Tennessee Volunteers
- Projected Favorite: Tennessee (96.09% win probability)
- Spread: Tennessee (-40.5)
- Total: 61.5
- Time: 4:15 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: SEC Network
Baylor vs. Utah
- Matchup: No. 15 Utah Utes at Baylor Bears
- Projected Favorite: Utah (73.24% win probability)
- Spread: Utah (-7.5)
- Total: 60.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ESPN2
Ole Miss vs. Florida
- Matchup: Florida Gators at No. 6 Ole Miss Rebels
- Projected Favorite: Ole Miss (87.43% win probability)
- Spread: Ole Miss (-15.5)
- Total: 53.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ESPN
Georgia vs. Texas
- Matchup: No. 10 Texas Longhorns at No. 5 Georgia Bulldogs
- Projected Favorite: Georgia (69.21% win probability)
- Spread: Georgia (-6.5)
- Total: 48.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ABC
Ohio State vs. UCLA
- Matchup: UCLA Bruins at No. 1 Ohio State Buckeyes
- Projected Favorite: Ohio State (96.68% win probability)
- Spread: Ohio State (-32.5)
- Total: 48.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: NBC
BYU vs. TCU
- Matchup: TCU Horned Frogs at No. 12 BYU Cougars
- Projected Favorite: BYU (84.24% win probability)
- Spread: BYU (-5.5)
- Total: 52.5
- Time: 10:15 p.m. ET
- Date: Nov. 15
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
