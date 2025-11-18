FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NHL

Golden Knights vs Rangers NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 18

Data Skrive
Data Skrive

Golden Knights vs Rangers NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 18

On Tuesday in the NHL, the Vegas Golden Knights are playing the New York Rangers.

Golden Knights vs Rangers Game Info

  • Vegas Golden Knights (8-4-6) vs. New York Rangers (10-8-2)
  • Date: Tuesday, November 18, 2025
  • Time: 10 p.m. ET
  • Venue: T-Mobile Arena -- Paradise, Nevada
  • Coverage: ESPN+

Golden Knights vs Rangers Odds

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Golden Knights (-146)Rangers (+122)6.5Golden Knights (-1.5)

Golden Knights vs Rangers Prediction & Pick

  • Prediction: Golden Knights win (65%)

Golden Knights vs Rangers Puck Line

  • The Golden Knights are favored by 1.5 goals (+164 to cover). New York, the underdog, is -205.

Golden Knights vs Rangers Over/Under

  • Golden Knights versus Rangers on Nov. 18 has an over/under of 6.5 goals, with the over +116 and the under -142.

Golden Knights vs Rangers Moneyline

  • The Golden Knights vs Rangers moneyline has Vegas as a -146 favorite, while New York is a +122 underdog on the road.

