NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - March 7

Data Skrive

There are 15 games on Saturday's slate that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a game that has No. 1 Duke taking on No. 17 North Carolina (at 6:30 p.m. ET). Below, we offer our picks and predictions for every matchup.

Check out our betting breakdown for college basketball's action today.

Virginia vs. Virginia Tech

Missouri vs. Arkansas

Oklahoma State vs. Houston

Marquette vs. UConn

Iowa State vs. Arizona State

  • Matchup: Arizona State Sun Devils at No. 6 Iowa State Cyclones
  • Projected Winner: Iowa State (87.78% win probability)
  • Time: 2 p.m. ET
  • Date: March 7
  • TV Channel: Fox Sports 1

Kansas vs. Kansas State

  • Matchup: Kansas State Wildcats at No. 14 Kansas Jayhawks
  • Projected Winner: Kansas (91.96% win probability)
  • Time: 2 p.m. ET
  • Date: March 7
  • TV Channel: CBS

Miami (FL) vs. Louisville

  • Matchup: Louisville Cardinals at No. 22 Miami Hurricanes
  • Projected Winner: Miami (FL) (63.09% win probability)
  • Time: 2 p.m. ET
  • Date: March 7
  • TV Channel: ESPNU

Tennessee vs. Vanderbilt

Kentucky vs. Florida

  • Matchup: No. 5 Florida Gators at Kentucky Wildcats
  • Projected Winner: Florida (59.48% win probability)
  • Time: 4 p.m. ET
  • Date: March 7
  • TV Channel: ESPN

Purdue vs. Wisconsin

Duke vs. North Carolina

  • Matchup: No. 17 North Carolina Tar Heels at No. 1 Duke Blue Devils
  • Projected Winner: Duke (82.73% win probability)
  • Spread: Duke (-16.5)
  • Time: 6:30 p.m. ET
  • Date: March 7
  • TV Channel: ESPN

Alabama vs. Auburn

  • Matchup: Auburn Tigers at No. 16 Alabama Crimson Tide
  • Projected Winner: Alabama (75.40% win probability)
  • Time: 8:30 p.m. ET
  • Date: March 8
  • TV Channel: ESPN

BYU vs. Texas Tech

  • Matchup: No. 10 Texas Tech Red Raiders at BYU Cougars
  • Projected Winner: BYU (61.52% win probability)
  • Spread: BYU (-2.5)
  • Time: 10:30 p.m. ET
  • Date: March 8
  • TV Channel: ESPN

Colorado vs. Arizona

  • Matchup: No. 2 Arizona Wildcats at Colorado Buffaloes
  • Projected Winner: Arizona (79.33% win probability)
  • Spread: Arizona (-13.5)
  • Time: 11 p.m. ET
  • Date: March 8
  • TV Channel: ESPN2

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

