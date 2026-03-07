Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - March 7
There are 15 games on Saturday's slate that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a game that has No. 1 Duke taking on No. 17 North Carolina (at 6:30 p.m. ET). Below, we offer our picks and predictions for every matchup.
Virginia vs. Virginia Tech
- Matchup: Virginia Tech Hokies at No. 13 Virginia Cavaliers
- Projected Winner: Virginia (81.82% win probability)
- Spread: Virginia (-11.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: The CW Network
Missouri vs. Arkansas
- Matchup: No. 20 Arkansas Razorbacks at Missouri Tigers
- Projected Winner: Arkansas (50.37% win probability)
- Spread: Arkansas (-0.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: ESPN
Oklahoma State vs. Houston
- Matchup: No. 7 Houston Cougars at Oklahoma State Cowboys
- Projected Winner: Houston (78.51% win probability)
- Spread: Houston (-12.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: CBS
Marquette vs. UConn
- Matchup: No. 4 UConn Huskies at Marquette Golden Eagles
- Projected Winner: UConn (82.62% win probability)
- Spread: UConn (-8.5)
- Time: 12:30 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: FOX
Iowa State vs. Arizona State
- Matchup: Arizona State Sun Devils at No. 6 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (87.78% win probability)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: Fox Sports 1
Kansas vs. Kansas State
- Matchup: Kansas State Wildcats at No. 14 Kansas Jayhawks
- Projected Winner: Kansas (91.96% win probability)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: CBS
Miami (FL) vs. Louisville
- Matchup: Louisville Cardinals at No. 22 Miami Hurricanes
- Projected Winner: Miami (FL) (63.09% win probability)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: ESPNU
Tennessee vs. Vanderbilt
- Matchup: No. 24 Vanderbilt Commodores at No. 23 Tennessee Volunteers
- Projected Winner: Tennessee (65.06% win probability)
- Spread: Tennessee (-4.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: ESPN
Kentucky vs. Florida
- Matchup: No. 5 Florida Gators at Kentucky Wildcats
- Projected Winner: Florida (59.48% win probability)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: ESPN
Purdue vs. Wisconsin
- Matchup: Wisconsin Badgers at No. 15 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (77.04% win probability)
- Spread: Purdue (-7.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: CBS
Duke vs. North Carolina
- Matchup: No. 17 North Carolina Tar Heels at No. 1 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (82.73% win probability)
- Spread: Duke (-16.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: March 7
- TV Channel: ESPN
Alabama vs. Auburn
- Matchup: Auburn Tigers at No. 16 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Alabama (75.40% win probability)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: March 8
- TV Channel: ESPN
BYU vs. Texas Tech
- Matchup: No. 10 Texas Tech Red Raiders at BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (61.52% win probability)
- Spread: BYU (-2.5)
- Time: 10:30 p.m. ET
- Date: March 8
- TV Channel: ESPN
Colorado vs. Arizona
- Matchup: No. 2 Arizona Wildcats at Colorado Buffaloes
- Projected Winner: Arizona (79.33% win probability)
- Spread: Arizona (-13.5)
- Time: 11 p.m. ET
- Date: March 8
- TV Channel: ESPN2
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
