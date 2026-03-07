FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

NHL

Kings vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 7

Data Skrive
Kings vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 7

The Los Angeles Kings are among the NHL squads playing on Saturday, up against the Montreal Canadiens.

Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered, in terms of the most important info about today's NHL betting odds.

Kings vs Canadiens Game Info

  • Los Angeles Kings (25-22-14) vs. Montreal Canadiens (33-18-10)
  • Date: Saturday, March 7, 2026
  • Time: 7 p.m. ET
  • Venue: Crypto.com Arena -- Los Angeles, California
  • Coverage: ESPN+

Kings vs Canadiens Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Kings (-134)Canadiens (+112)5.5Kings (-1.5)

Kings vs Canadiens Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

  • Prediction: Kings win (57.7%)

Kings vs Canadiens Puck Line

  • The Kings are favored by 1.5 goals. The Kings are +184 to cover the spread, with the Canadiens being -235.

Kings vs Canadiens Over/Under

  • The Kings-Canadiens game on March 7 has been given an over/under of 5.5 goals. The over is -132 and the under is +108.

Kings vs Canadiens Moneyline

  • The Kings vs Canadiens moneyline has Los Angeles as a -134 favorite, while Montreal is a +112 underdog on the road.

