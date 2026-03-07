NHL
Kings vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 7
The Los Angeles Kings are among the NHL squads playing on Saturday, up against the Montreal Canadiens.
Kings vs Canadiens Game Info
- Los Angeles Kings (25-22-14) vs. Montreal Canadiens (33-18-10)
- Date: Saturday, March 7, 2026
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Crypto.com Arena -- Los Angeles, California
- Coverage: ESPN+
Kings vs Canadiens Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Kings (-134)
|Canadiens (+112)
|5.5
|Kings (-1.5)
Kings vs Canadiens Prediction & Pick
- Prediction: Kings win (57.7%)
Kings vs Canadiens Puck Line
- The Kings are favored by 1.5 goals. The Kings are +184 to cover the spread, with the Canadiens being -235.
Kings vs Canadiens Over/Under
- The Kings-Canadiens game on March 7 has been given an over/under of 5.5 goals. The over is -132 and the under is +108.
Kings vs Canadiens Moneyline
- The Kings vs Canadiens moneyline has Los Angeles as a -134 favorite, while Montreal is a +112 underdog on the road.