Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - March 19
There are 13 games on Thursday's schedule that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a contest that has No. 1 Duke squaring off against Siena (at 2:50 p.m. ET). In the article below, we provide our picks and predictions for every matchup.
Nebraska vs. Troy
- Matchup: Troy Trojans vs. No. 15 Nebraska Cornhuskers
- Projected Winner: Nebraska (77.60% win probability)
- Spread: Nebraska (-12.5)
- Time: 12:40 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: truTV
Louisville vs. South Florida
- Matchup: South Florida Bulls vs. No. 23 Louisville Cardinals
- Projected Winner: Louisville (58.98% win probability)
- Spread: Louisville (-4.5)
- Time: 1:30 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: TNT
Wisconsin vs. High Point
- Matchup: High Point Panthers vs. No. 19 Wisconsin Badgers
- Projected Winner: Wisconsin (61.61% win probability)
- Spread: Wisconsin (-10.5)
- Time: 1:50 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: TBS
Duke vs. Siena
- Matchup: Siena Saints vs. No. 1 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (88.80% win probability)
- Spread: Duke (-27.5)
- Time: 2:50 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: CBS
Vanderbilt vs. McNeese
- Matchup: McNeese Cowboys vs. No. 16 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (66.97% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-11.5)
- Time: 3:15 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: truTV
Michigan State vs. North Dakota State
- Matchup: North Dakota State Bison vs. No. 11 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (77.79% win probability)
- Spread: Michigan State (-16.5)
- Time: 4:05 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: TNT
Arkansas vs. Hawaii
- Matchup: Hawaii Rainbow Warriors vs. No. 14 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (80.94% win probability)
- Spread: Arkansas (-15.5)
- Time: 4:25 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: TBS
North Carolina vs. VCU
- Matchup: VCU Rams vs. No. 21 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: VCU (51.27% win probability)
- Spread: North Carolina (-2.5)
- Time: 6:50 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: TNT
Michigan vs. Howard
- Matchup: Howard Bison vs. No. 3 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (91.21% win probability)
- Spread: Michigan (-30.5)
- Time: 7:10 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: CBS
Saint Mary's (CA) vs. Texas A&M
- Matchup: Texas A&M Aggies vs. No. 22 Saint Mary's Gaels
- Projected Winner: Saint Mary's (CA) (68.67% win probability)
- Spread: Saint Mary's (CA) (-2.5)
- Time: 7:35 p.m. ET
- Date: March 19
- TV Channel: truTV
Illinois vs. Pennsylvania
- Matchup: Pennsylvania Quakers vs. No. 13 Illinois Fighting Illini
- Projected Winner: Illinois (88.55% win probability)
- Spread: Illinois (-25.5)
- Time: 9:25 p.m. ET
- Date: March 20
- TV Channel: TNT
Gonzaga vs. Kennesaw State
- Matchup: Kennesaw State Owls vs. No. 12 Gonzaga Bulldogs
- Projected Winner: Gonzaga (85.17% win probability)
- Spread: Gonzaga (-21.5)
- Time: 10 p.m. ET
- Date: March 20
- TV Channel: TBS
Houston vs. Idaho
- Matchup: Idaho Vandals vs. No. 5 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (87.37% win probability)
- Spread: Houston (-23.5)
- Time: 10:10 p.m. ET
- Date: March 20
- TV Channel: truTV
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!