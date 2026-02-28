FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 28

Data Skrive
Data Skrive

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 28

There are 15 games on Saturday's slate that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a game that has No. 1 Duke squaring off against No. 11 Virginia (at 12 p.m. ET). In the article below, we provide our picks and predictions for each matchup.

Check out our betting preview for college basketball's action today.

Duke vs. Virginia

UConn vs. Seton Hall

Houston vs. Colorado

Clemson vs. Louisville

Kentucky vs. Vanderbilt

USC vs. Nebraska

Iowa State vs. Texas Tech

Arizona vs. Kansas

West Virginia vs. BYU

Tennessee vs. Alabama

  • Matchup: No. 17 Alabama Crimson Tide at No. 22 Tennessee Volunteers
  • Projected Winner: Tennessee (70.56% win probability)
  • Spread: Tennessee (-4.5)
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: February 28
  • TV Channel: ESPN

St. John's vs. Villanova

  • Matchup: Villanova Wildcats at No. 15 St. John's Red Storm
  • Projected Winner: St. John's (67.75% win probability)
  • Spread: St. John's (-7.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: March 1
  • TV Channel: FOX

Saint Louis vs. Duquesne

  • Matchup: Duquesne Dukes at No. 23 Saint Louis Billikens
  • Projected Winner: Saint Louis (92.69% win probability)
  • Spread: Saint Louis (-15.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: March 1
  • TV Channel: ESPN+

Florida vs. Arkansas

  • Matchup: No. 20 Arkansas Razorbacks at No. 7 Florida Gators
  • Projected Winner: Florida (77.36% win probability)
  • Spread: Florida (-9.5)
  • Time: 8:30 p.m. ET
  • Date: March 1
  • TV Channel: ESPN

North Carolina vs. Virginia Tech

  • Matchup: Virginia Tech Hokies at No. 18 North Carolina Tar Heels
  • Projected Winner: North Carolina (76.02% win probability)
  • Spread: North Carolina (-6.5)
  • Time: 8:30 p.m. ET
  • Date: March 1
  • TV Channel: ESPN2

Saint Mary's (CA) vs. Gonzaga

  • Matchup: No. 9 Gonzaga Bulldogs at Saint Mary's Gaels
  • Projected Winner: Saint Mary's (CA) (65.31% win probability)
  • Spread: Gonzaga (-2.5)
  • Time: 10:30 p.m. ET
  • Date: March 1
  • TV Channel: ESPN

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

