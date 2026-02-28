Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 28
There are 15 games on Saturday's slate that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a game that has No. 1 Duke squaring off against No. 11 Virginia (at 12 p.m. ET). In the article below, we provide our picks and predictions for each matchup.
Duke vs. Virginia
- Matchup: No. 11 Virginia Cavaliers at No. 1 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (69.26% win probability)
- Spread: Duke (-10.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: ESPN
UConn vs. Seton Hall
- Matchup: Seton Hall Pirates at No. 6 UConn Huskies
- Projected Winner: UConn (80.81% win probability)
- Spread: UConn (-13.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: Fox Sports 1
Houston vs. Colorado
- Matchup: Colorado Buffaloes at No. 5 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (88.69% win probability)
- Spread: Houston (-18.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: ESPN2
Clemson vs. Louisville
- Matchup: No. 24 Louisville Cardinals at Clemson Tigers
- Projected Winner: Clemson (60.15% win probability)
- Spread: Louisville (-1.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: ESPN2
Kentucky vs. Vanderbilt
- Matchup: No. 25 Vanderbilt Commodores at Kentucky Wildcats
- Projected Winner: Kentucky (53.61% win probability)
- Spread: Kentucky (-1.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: ESPN
USC vs. Nebraska
- Matchup: No. 12 Nebraska Cornhuskers at USC Trojans
- Projected Winner: Nebraska (64.81% win probability)
- Spread: Nebraska (-3.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: BTN
Iowa State vs. Texas Tech
- Matchup: No. 16 Texas Tech Red Raiders at No. 4 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (73.20% win probability)
- Spread: Iowa State (-9.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: CBS
Arizona vs. Kansas
- Matchup: No. 14 Kansas Jayhawks at No. 2 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (77.35% win probability)
- Spread: Arizona (-9.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: ESPN
West Virginia vs. BYU
- Matchup: No. 19 BYU Cougars at West Virginia Mountaineers
- Projected Winner: BYU (50.22% win probability)
- Spread: BYU (-2.5)
- Time: 5:30 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: FOX
Tennessee vs. Alabama
- Matchup: No. 17 Alabama Crimson Tide at No. 22 Tennessee Volunteers
- Projected Winner: Tennessee (70.56% win probability)
- Spread: Tennessee (-4.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: February 28
- TV Channel: ESPN
St. John's vs. Villanova
- Matchup: Villanova Wildcats at No. 15 St. John's Red Storm
- Projected Winner: St. John's (67.75% win probability)
- Spread: St. John's (-7.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: March 1
- TV Channel: FOX
Saint Louis vs. Duquesne
- Matchup: Duquesne Dukes at No. 23 Saint Louis Billikens
- Projected Winner: Saint Louis (92.69% win probability)
- Spread: Saint Louis (-15.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: March 1
- TV Channel: ESPN+
Florida vs. Arkansas
- Matchup: No. 20 Arkansas Razorbacks at No. 7 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (77.36% win probability)
- Spread: Florida (-9.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: March 1
- TV Channel: ESPN
North Carolina vs. Virginia Tech
- Matchup: Virginia Tech Hokies at No. 18 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: North Carolina (76.02% win probability)
- Spread: North Carolina (-6.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: March 1
- TV Channel: ESPN2
Saint Mary's (CA) vs. Gonzaga
- Matchup: No. 9 Gonzaga Bulldogs at Saint Mary's Gaels
- Projected Winner: Saint Mary's (CA) (65.31% win probability)
- Spread: Gonzaga (-2.5)
- Time: 10:30 p.m. ET
- Date: March 1
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
