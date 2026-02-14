Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 14
Looking at the men's college basketball schedule on Saturday, there are 17 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with the matchup between No. 5 Iowa State and No. 9 Kansas at 1 p.m. ET being one of the day's highlights. How does our projection system expect these games to play out? Find out below.
For analysis of all the important matchups in college basketball today, read our betting preview below.
Duke vs. Clemson
- Matchup: No. 20 Clemson Tigers at No. 4 Duke Blue Devils
- Projected Winner: Duke (76.08% win probability)
- Spread: Duke (-12.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: ESPN
Michigan vs. UCLA
- Matchup: UCLA Bruins at No. 2 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (84.96% win probability)
- Spread: Michigan (-15.5)
- Time: 12:45 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: CBS
Iowa State vs. Kansas
- Matchup: No. 9 Kansas Jayhawks at No. 5 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (68.90% win probability)
- Spread: Iowa State (-6.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: ABC
Nebraska vs. Northwestern
- Matchup: Northwestern Wildcats at No. 7 Nebraska Cornhuskers
- Projected Winner: Nebraska (89.43% win probability)
- Spread: Nebraska (-13.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: BTN
Vanderbilt vs. Texas A&M
- Matchup: Texas A&M Aggies at No. 19 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (75.98% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-6.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: SEC Network
Providence vs. St. John's
- Matchup: No. 17 St. John's Red Storm at Providence Friars
- Projected Winner: St. John's (69.89% win probability)
- Spread: St. John's (-7.5)
- Time: 1 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: TNT
North Carolina vs. Pittsburgh
- Matchup: Pittsburgh Panthers at No. 11 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: North Carolina (93.30% win probability)
- Spread: North Carolina (-11.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: ESPN
Florida vs. Kentucky
- Matchup: No. 25 Kentucky Wildcats at No. 14 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (80.40% win probability)
- Spread: Florida (-13.5)
- Time: 3 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: ABC
BYU vs. Colorado
- Matchup: Colorado Buffaloes at No. 22 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (89.19% win probability)
- Spread: BYU (-14.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: Fox Sports 1
Baylor vs. Louisville
- Matchup: No. 24 Louisville Cardinals vs. Baylor Bears
- Projected Winner: Louisville (68.29% win probability)
- Spread: Louisville (-7.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: ESPN
Houston vs. Kansas State
- Matchup: Kansas State Wildcats at No. 3 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (93.59% win probability)
- Spread: Houston (-22.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: Peacock
Iowa vs. Purdue
- Matchup: No. 13 Purdue Boilermakers at Iowa Hawkeyes
- Projected Winner: Iowa (55.11% win probability)
- Spread: Purdue (-2.5)
- Time: 5 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: FOX
Arizona vs. Texas Tech
- Matchup: No. 16 Texas Tech Red Raiders at No. 1 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (81.41% win probability)
- Spread: Arizona (-9.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: February 14
- TV Channel: ESPN
Ohio State vs. Virginia
- Matchup: No. 15 Virginia Cavaliers vs. Ohio State Buckeyes
- Projected Winner: Virginia (66.52% win probability)
- Spread: Virginia (-4.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: February 15
- TV Channel: FOX
UConn vs. Georgetown
- Matchup: Georgetown Hoyas at No. 6 UConn Huskies
- Projected Winner: UConn (88.68% win probability)
- Spread: UConn (-16.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: February 15
- TV Channel: Peacock
Arkansas vs. Auburn
- Matchup: Auburn Tigers at No. 21 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (76.69% win probability)
- Spread: Arkansas (-8.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: February 15
- TV Channel: ESPN
Santa Clara vs. Gonzaga
- Matchup: No. 12 Gonzaga Bulldogs at Santa Clara Broncos
- Projected Winner: Santa Clara (53.74% win probability)
- Spread: Gonzaga (-4.5)
- Time: 10:30 p.m. ET
- Date: February 15
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
