FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Explore NFL

Explore NBA

Explore NCAAB

Explore NHL

Explore All-Star Weekend

    Explore FanDuel Promos

    Explore Email Sign-Up

    More

    Logo
    START YOUR OWN WINNING STREAK
    Player Image
    SportsBookLogo
    Chevrons Texture
    NCAAB

    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 14

    Data Skrive
    Data Skrive

    Subscribe to our newsletter

    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - February 14

    Looking at the men's college basketball schedule on Saturday, there are 17 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with the matchup between No. 5 Iowa State and No. 9 Kansas at 1 p.m. ET being one of the day's highlights. How does our projection system expect these games to play out? Find out below.

    For analysis of all the important matchups in college basketball today, read our betting preview below.

    Duke vs. Clemson

    Bet on Duke vs. Clemson with FanDuel Sportsbook.

    Michigan vs. UCLA

    Bet on Michigan vs. UCLA with FanDuel Sportsbook.

    Iowa State vs. Kansas

    Bet on Iowa State vs. Kansas with FanDuel Sportsbook.

    Nebraska vs. Northwestern

    Bet on Nebraska vs. Northwestern with FanDuel Sportsbook.

    Vanderbilt vs. Texas A&M

    Bet on Vanderbilt vs. Texas A&M with FanDuel Sportsbook.

    Providence vs. St. John's

    Bet on Providence vs. St. John's with FanDuel Sportsbook.

    North Carolina vs. Pittsburgh

    Bet on North Carolina vs. Pittsburgh with FanDuel Sportsbook.

    Florida vs. Kentucky

    Bet on Florida vs. Kentucky with FanDuel Sportsbook.

    BYU vs. Colorado

    Bet on BYU vs. Colorado with FanDuel Sportsbook.

    Baylor vs. Louisville

    Bet on Baylor vs. Louisville with FanDuel Sportsbook.

    Houston vs. Kansas State

    Bet on Houston vs. Kansas State with FanDuel Sportsbook.

    Iowa vs. Purdue

    Bet on Iowa vs. Purdue with FanDuel Sportsbook.

    Arizona vs. Texas Tech

    • Matchup: No. 16 Texas Tech Red Raiders at No. 1 Arizona Wildcats
    • Projected Winner: Arizona (81.41% win probability)
    • Spread: Arizona (-9.5)
    • Time: 6:30 p.m. ET
    • Date: February 14
    • TV Channel: ESPN

    Bet on Arizona vs. Texas Tech with FanDuel Sportsbook.

    Ohio State vs. Virginia

    • Matchup: No. 15 Virginia Cavaliers vs. Ohio State Buckeyes
    • Projected Winner: Virginia (66.52% win probability)
    • Spread: Virginia (-4.5)
    • Time: 8 p.m. ET
    • Date: February 15
    • TV Channel: FOX

    Bet on Ohio State vs. Virginia with FanDuel Sportsbook.

    UConn vs. Georgetown

    • Matchup: Georgetown Hoyas at No. 6 UConn Huskies
    • Projected Winner: UConn (88.68% win probability)
    • Spread: UConn (-16.5)
    • Time: 8 p.m. ET
    • Date: February 15
    • TV Channel: Peacock

    Bet on UConn vs. Georgetown with FanDuel Sportsbook.

    Arkansas vs. Auburn

    • Matchup: Auburn Tigers at No. 21 Arkansas Razorbacks
    • Projected Winner: Arkansas (76.69% win probability)
    • Spread: Arkansas (-8.5)
    • Time: 8:30 p.m. ET
    • Date: February 15
    • TV Channel: ESPN

    Bet on Arkansas vs. Auburn with FanDuel Sportsbook.

    Santa Clara vs. Gonzaga

    • Matchup: No. 12 Gonzaga Bulldogs at Santa Clara Broncos
    • Projected Winner: Santa Clara (53.74% win probability)
    • Spread: Gonzaga (-4.5)
    • Time: 10:30 p.m. ET
    • Date: February 15
    • TV Channel: ESPN

    Bet on Santa Clara vs. Gonzaga with FanDuel Sportsbook.

    Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

    For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

    Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

    Subscribe to our newsletter

    Want more stories like this?

    Sign up to our newsletter to receive the latest news.

    Newsletter Signup
    Newsletter Signup