Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 6
The men's college basketball slate on Saturday features 10 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with No. 7 Michigan State playing No. 4 Duke at 12 p.m. ET being one of the day's more anticipated matchups. Continue reading for picks and predictions for each game.
Prior to today's college basketball games, here's an in-depth dive into the betting odds.
Michigan State vs. Duke
- Matchup: No. 4 Duke Blue Devils at No. 7 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (61.55% win probability)
- Spread: Duke (-2.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: December 6
- TV Channel: FOX
Purdue vs. Iowa State
- Matchup: No. 10 Iowa State Cyclones at No. 1 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (67.98% win probability)
- Spread: Purdue (-4.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: December 6
- TV Channel: CBS
Indiana vs. Louisville
- Matchup: No. 6 Louisville Cardinals vs. No. 22 Indiana Hoosiers
- Projected Winner: Louisville (63.00% win probability)
- Spread: Louisville (-4.5)
- Time: 2:15 p.m. ET
- Date: December 6
- TV Channel: CBS
Arkansas vs. Fresno State
- Matchup: Fresno State Bulldogs vs. No. 25 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (91.16% win probability)
- Spread: Arkansas (-18.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: December 6
- TV Channel: SEC Network+
Michigan vs. Rutgers
- Matchup: Rutgers Scarlet Knights at No. 3 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (94.76% win probability)
- Spread: Michigan (-22.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: December 6
- TV Channel: BTN
USC vs. Washington
- Matchup: Washington Huskies at No. 24 USC Trojans
- Projected Winner: USC (82.78% win probability)
- Spread: USC (-5.5)
- Time: 6 p.m. ET
- Date: December 6
- TV Channel: BTN
St. John's vs. Ole Miss
- Matchup: Ole Miss Rebels at No. 23 St. John's Red Storm
- Projected Winner: St. John's (78.97% win probability)
- Spread: St. John's (-12.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 7
- TV Channel: Peacock
Tennessee vs. Illinois
- Matchup: No. 14 Illinois Fighting Illini vs. No. 13 Tennessee Volunteers
- Projected Winner: Tennessee (62.00% win probability)
- Spread: Tennessee (-1.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 7
- TV Channel: ESPN
Houston vs. Florida State
- Matchup: Florida State Seminoles vs. No. 8 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (85.98% win probability)
- Spread: Houston (-17.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 7
- TV Channel: Peacock
Arizona vs. Auburn
- Matchup: No. 20 Auburn Tigers at No. 2 Arizona Wildcats
- Projected Winner: Arizona (72.30% win probability)
- Spread: Arizona (-8.5)
- Time: 10 p.m. ET
- Date: December 7
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
