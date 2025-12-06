FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 6

Data Skrive
Data Skrive

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 6

The men's college basketball slate on Saturday features 10 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with No. 7 Michigan State playing No. 4 Duke at 12 p.m. ET being one of the day's more anticipated matchups. Continue reading for picks and predictions for each game.

Prior to today's college basketball games, here's an in-depth dive into the betting odds.

Michigan State vs. Duke

Bet on Michigan State vs. Duke with FanDuel Sportsbook.

Purdue vs. Iowa State

Bet on Purdue vs. Iowa State with FanDuel Sportsbook.

Indiana vs. Louisville

Bet on Indiana vs. Louisville with FanDuel Sportsbook.

Arkansas vs. Fresno State

Bet on Arkansas vs. Fresno State with FanDuel Sportsbook.

Michigan vs. Rutgers

Bet on Michigan vs. Rutgers with FanDuel Sportsbook.

USC vs. Washington

  • Matchup: Washington Huskies at No. 24 USC Trojans
  • Projected Winner: USC (82.78% win probability)
  • Spread: USC (-5.5)
  • Time: 6 p.m. ET
  • Date: December 6
  • TV Channel: BTN

Bet on USC vs. Washington with FanDuel Sportsbook.

St. John's vs. Ole Miss

  • Matchup: Ole Miss Rebels at No. 23 St. John's Red Storm
  • Projected Winner: St. John's (78.97% win probability)
  • Spread: St. John's (-12.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: December 7
  • TV Channel: Peacock

Bet on St. John's vs. Ole Miss with FanDuel Sportsbook.

Tennessee vs. Illinois

  • Matchup: No. 14 Illinois Fighting Illini vs. No. 13 Tennessee Volunteers
  • Projected Winner: Tennessee (62.00% win probability)
  • Spread: Tennessee (-1.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: December 7
  • TV Channel: ESPN

Bet on Tennessee vs. Illinois with FanDuel Sportsbook.

Houston vs. Florida State

  • Matchup: Florida State Seminoles vs. No. 8 Houston Cougars
  • Projected Winner: Houston (85.98% win probability)
  • Spread: Houston (-17.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: December 7
  • TV Channel: Peacock

Bet on Houston vs. Florida State with FanDuel Sportsbook.

Arizona vs. Auburn

  • Matchup: No. 20 Auburn Tigers at No. 2 Arizona Wildcats
  • Projected Winner: Arizona (72.30% win probability)
  • Spread: Arizona (-8.5)
  • Time: 10 p.m. ET
  • Date: December 7
  • TV Channel: ESPN

Bet on Arizona vs. Auburn with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

