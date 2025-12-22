Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 22
There are seven games on Monday's slate that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a game that has No. 1 Arizona taking on Bethune-Cookman (at 9 p.m. ET). Below, we provide our picks and predictions for every matchup.
North Carolina vs. East Carolina
- Matchup: East Carolina Pirates at No. 12 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: North Carolina (97.54% win probability)
- Spread: North Carolina (-27.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 23
- TV Channel: ACC Network
Missouri vs. Illinois
- Matchup: No. 18 Illinois Fighting Illini vs. Missouri Tigers
- Projected Winner: Illinois (66.96% win probability)
- Spread: Illinois (-8.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 23
- TV Channel: Fox Sports 1
Kansas vs. Davidson
- Matchup: Davidson Wildcats at No. 16 Kansas Jayhawks
- Projected Winner: Kansas (89.20% win probability)
- Spread: Kansas (-16.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 23
- TV Channel: ESPN+
BYU vs. Eastern Washington
- Matchup: Eastern Washington Eagles at No. 10 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (98.37% win probability)
- Spread: BYU (-35.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: December 23
- TV Channel: ESPN+
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
