Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 22

There are seven games on Monday's slate that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a game that has No. 1 Arizona taking on Bethune-Cookman (at 9 p.m. ET). Below, we provide our picks and predictions for every matchup.

To pick up an edge prior to today's college basketball, check out our odds breakdown below.

North Carolina vs. East Carolina

Matchup: East Carolina Pirates at No. 12 North Carolina Tar Heels

East Carolina Pirates at No. 12 North Carolina Tar Heels Projected Winner: North Carolina (97.54% win probability)

North Carolina (97.54% win probability) Spread: North Carolina (-27.5)

North Carolina (-27.5) Time: 8 p.m. ET

8 p.m. ET Date: December 23

December 23 TV Channel: ACC Network

Bet on North Carolina vs. East Carolina with FanDuel Sportsbook.

Missouri vs. Illinois

Matchup: No. 18 Illinois Fighting Illini vs. Missouri Tigers

No. 18 Illinois Fighting Illini vs. Missouri Tigers Projected Winner: Illinois (66.96% win probability)

Illinois (66.96% win probability) Spread: Illinois (-8.5)

Illinois (-8.5) Time: 8 p.m. ET

8 p.m. ET Date: December 23

December 23 TV Channel: Fox Sports 1

Bet on Missouri vs. Illinois with FanDuel Sportsbook.

Kansas vs. Davidson

Matchup: Davidson Wildcats at No. 16 Kansas Jayhawks

Davidson Wildcats at No. 16 Kansas Jayhawks Projected Winner: Kansas (89.20% win probability)

Kansas (89.20% win probability) Spread: Kansas (-16.5)

Kansas (-16.5) Time: 8 p.m. ET

8 p.m. ET Date: December 23

December 23 TV Channel: ESPN+

Bet on Kansas vs. Davidson with FanDuel Sportsbook.

BYU vs. Eastern Washington

Matchup: Eastern Washington Eagles at No. 10 BYU Cougars

Eastern Washington Eagles at No. 10 BYU Cougars Projected Winner: BYU (98.37% win probability)

BYU (98.37% win probability) Spread: BYU (-35.5)

BYU (-35.5) Time: 9 p.m. ET

9 p.m. ET Date: December 23

December 23 TV Channel: ESPN+

Bet on BYU vs. Eastern Washington with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!