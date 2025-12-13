FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 13

Data Skrive
Data Skrive

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 13

Looking at the men's college basketball schedule on Saturday, there are 16 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with the matchup between No. 12 Alabama and No. 1 Arizona at 9:30 p.m. ET being one of the day's highlights. How does our projection model expect these games to play out? Find out below.

Looking for an edge in college basketball? We dissect the betting odds for all the important games below.

St. John's vs. Iona

Penn State vs. Michigan State

Texas Tech vs. Arkansas

Purdue vs. Marquette

North Carolina vs. South Carolina Upstate

Florida vs. George Washington

Houston vs. New Orleans

Louisville vs. Memphis

Illinois vs. Nebraska

Auburn vs. Chattanooga

NC State vs. Kansas

Vanderbilt vs. Central Arkansas

  • Matchup: Central Arkansas Bears at No. 15 Vanderbilt Commodores
  • Projected Winner: Vanderbilt (98.82% win probability)
  • Spread: Vanderbilt (-34.5)
  • Time: 6:30 p.m. ET
  • Date: December 13
  • TV Channel: SEC Network

Maryland vs. Michigan

  • Matchup: No. 2 Michigan Wolverines at Maryland Terrapins
  • Projected Winner: Michigan (84.97% win probability)
  • Spread: Michigan (-20.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: December 14
  • TV Channel: FOX

BYU vs. UC Riverside

  • Matchup: UC Riverside Highlanders at No. 10 BYU Cougars
  • Projected Winner: BYU (97.01% win probability)
  • Spread: BYU (-33.5)
  • Time: 9 p.m. ET
  • Date: December 14
  • TV Channel: ESPN+

Alabama vs. Arizona

  • Matchup: No. 1 Arizona Wildcats vs. No. 12 Alabama Crimson Tide
  • Projected Winner: Arizona (57.74% win probability)
  • Spread: Arizona (-1.5)
  • Time: 9:30 p.m. ET
  • Date: December 14
  • TV Channel: ESPN

Gonzaga vs. UCLA

  • Matchup: No. 25 UCLA Bruins vs. No. 8 Gonzaga Bulldogs
  • Projected Winner: Gonzaga (69.89% win probability)
  • Spread: Gonzaga (-10.5)
  • Time: 11:30 p.m. ET
  • Date: December 14
  • TV Channel: ESPN

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

