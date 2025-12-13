Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 13
Looking at the men's college basketball schedule on Saturday, there are 16 games involving Top 25 teams in the AP Poll, with the matchup between No. 12 Alabama and No. 1 Arizona at 9:30 p.m. ET being one of the day's highlights. How does our projection model expect these games to play out? Find out below.
Looking for an edge in college basketball? We dissect the betting odds for all the important games below.
St. John's vs. Iona
- Matchup: Iona Gaels at No. 22 St. John's Red Storm
- Projected Winner: St. John's (96.09% win probability)
- Spread: St. John's (-26.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: TNT
Penn State vs. Michigan State
- Matchup: No. 9 Michigan State Spartans at Penn State Nittany Lions
- Projected Winner: Michigan State (75.48% win probability)
- Spread: Michigan State (-13.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: BTN
Texas Tech vs. Arkansas
- Matchup: No. 17 Arkansas Razorbacks vs. No. 16 Texas Tech Red Raiders
- Projected Winner: Texas Tech (57.61% win probability)
- Spread: Texas Tech (-1.5)
- Time: 12 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: ESPN2
Purdue vs. Marquette
- Matchup: Marquette Golden Eagles at No. 6 Purdue Boilermakers
- Projected Winner: Purdue (90.72% win probability)
- Spread: Purdue (-18.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: Peacock
North Carolina vs. South Carolina Upstate
- Matchup: South Carolina Upstate Spartans at No. 14 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: North Carolina (95.98% win probability)
- Spread: North Carolina (-27.5)
- Time: 2 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: The CW Network
Florida vs. George Washington
- Matchup: George Washington Revolutionaries vs. No. 18 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (79.21% win probability)
- Spread: Florida (-14.5)
- Time: 2:30 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: ESPN2
Houston vs. New Orleans
- Matchup: New Orleans Privateers at No. 7 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (98.46% win probability)
- Spread: Houston (-32.5)
- Time: 3 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: ESPN+
Louisville vs. Memphis
- Matchup: Memphis Tigers at No. 11 Louisville Cardinals
- Projected Winner: Louisville (81.04% win probability)
- Spread: Louisville (-15.5)
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: ESPN
Illinois vs. Nebraska
- Matchup: No. 23 Nebraska Cornhuskers at No. 13 Illinois Fighting Illini
- Projected Winner: Illinois (73.70% win probability)
- Spread: Illinois (-10.5)
- Time: 4 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: Peacock
Auburn vs. Chattanooga
- Matchup: Chattanooga Mocs vs. No. 21 Auburn Tigers
- Projected Winner: Auburn (89.90% win probability)
- Spread: Auburn (-21.5)
- Time: 4:30 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: SEC Network
NC State vs. Kansas
- Matchup: No. 19 Kansas Jayhawks at NC State Wolfpack
- Projected Winner: Kansas (54.83% win probability)
- Spread: NC State (-2.5)
- Time: 5:30 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: ESPN
Vanderbilt vs. Central Arkansas
- Matchup: Central Arkansas Bears at No. 15 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (98.82% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-34.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: December 13
- TV Channel: SEC Network
Maryland vs. Michigan
- Matchup: No. 2 Michigan Wolverines at Maryland Terrapins
- Projected Winner: Michigan (84.97% win probability)
- Spread: Michigan (-20.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 14
- TV Channel: FOX
BYU vs. UC Riverside
- Matchup: UC Riverside Highlanders at No. 10 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (97.01% win probability)
- Spread: BYU (-33.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: December 14
- TV Channel: ESPN+
Alabama vs. Arizona
- Matchup: No. 1 Arizona Wildcats vs. No. 12 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Arizona (57.74% win probability)
- Spread: Arizona (-1.5)
- Time: 9:30 p.m. ET
- Date: December 14
- TV Channel: ESPN
Gonzaga vs. UCLA
- Matchup: No. 25 UCLA Bruins vs. No. 8 Gonzaga Bulldogs
- Projected Winner: Gonzaga (69.89% win probability)
- Spread: Gonzaga (-10.5)
- Time: 11:30 p.m. ET
- Date: December 14
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.
