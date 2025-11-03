Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - November 3
No. 3 Florida and No. 13 Arizona match up at 7 p.m. ET, which is one of 19 games on Monday that include teams ranked in the Top 25 AP Poll. See all of the matchups below, along with our picks and predictions.
Read through our betting preview for college basketball's action today.
St. John's vs. Quinnipiac
- Matchup: Quinnipiac Bobcats at No. 5 St. John's Red Storm
- Projected Winner: St. John's (92.84% win probability)
- Spread: St. John's (-26.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: November 3
- TV Channel: Fox Sports 1
Bet on St. John's vs. Quinnipiac with FanDuel Sportsbook.
North Carolina vs. Central Arkansas
- Matchup: Central Arkansas Bears at No. 25 North Carolina Tar Heels
- Projected Winner: North Carolina (98.98% win probability)
- Spread: North Carolina (-31.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: ACC Network
Bet on North Carolina vs. Central Arkansas with FanDuel Sportsbook.
Michigan State vs. Colgate
- Matchup: Colgate Raiders at No. 22 Michigan State Spartans
- Projected Winner: Michigan State (97.23% win probability)
- Spread: Michigan State (-21.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: B1G+
Bet on Michigan State vs. Colgate with FanDuel Sportsbook.
Tennessee vs. Mercer
- Matchup: Mercer Bears at No. 18 Tennessee Volunteers
- Projected Winner: Tennessee (97.65% win probability)
- Spread: Tennessee (-28.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: SEC Network+
Bet on Tennessee vs. Mercer with FanDuel Sportsbook.
Florida vs. Arizona
- Matchup: No. 13 Arizona Wildcats vs. No. 3 Florida Gators
- Projected Winner: Florida (63.33% win probability)
- Spread: Florida (-3.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: TNT
Bet on Florida vs. Arizona with FanDuel Sportsbook.
Arkansas vs. Southern
- Matchup: Southern Jaguars at No. 14 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (95.01% win probability)
- Spread: Arkansas (-25.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: SEC Network
Bet on Arkansas vs. Southern with FanDuel Sportsbook.
Kansas vs. Green Bay
- Matchup: Green Bay Phoenix at No. 19 Kansas Jayhawks
- Projected Winner: Kansas (99.09% win probability)
- Spread: Kansas (-30.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: ESPN+
Bet on Kansas vs. Green Bay with FanDuel Sportsbook.
Houston vs. Lehigh
- Matchup: Lehigh Mountain Hawks at No. 2 Houston Cougars
- Projected Winner: Houston (99.09% win probability)
- Spread: Houston (-36.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: CBS Sports Network
Bet on Houston vs. Lehigh with FanDuel Sportsbook.
Auburn vs. Bethune-Cookman
- Matchup: Bethune-Cookman Wildcats at No. 20 Auburn Tigers
- Projected Winner: Auburn (98.69% win probability)
- Spread: Auburn (-24.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: SEC Network+
Bet on Auburn vs. Bethune-Cookman with FanDuel Sportsbook.
Alabama vs. North Dakota
- Matchup: North Dakota Fightin' Hawks at No. 15 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Alabama (98.11% win probability)
- Spread: Alabama (-35.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: SEC Network+
Bet on Alabama vs. North Dakota with FanDuel Sportsbook.
Wisconsin vs. Campbell
- Matchup: Campbell Fighting Camels at No. 24 Wisconsin Badgers
- Projected Winner: Wisconsin (96.44% win probability)
- Spread: Wisconsin (-20.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: B1G+
Bet on Wisconsin vs. Campbell with FanDuel Sportsbook.
Iowa State vs. Fairleigh Dickinson
- Matchup: Fairleigh Dickinson Knights at No. 16 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (99.48% win probability)
- Spread: Iowa State (-37.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: ESPN+
Bet on Iowa State vs. Fairleigh Dickinson with FanDuel Sportsbook.
Illinois vs. Jackson State
- Matchup: Jackson State Tigers at No. 17 Illinois Fighting Illini
- Projected Winner: Illinois (98.98% win probability)
- Spread: Illinois (-29.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: BTN
Bet on Illinois vs. Jackson State with FanDuel Sportsbook.
Michigan vs. Oakland
- Matchup: Oakland Golden Grizzlies at No. 7 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (95.54% win probability)
- Spread: Michigan (-24.5)
- Time: 8:30 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: Fox Sports 1
Bet on Michigan vs. Oakland with FanDuel Sportsbook.
Louisville vs. South Carolina State
- Matchup: South Carolina State Bulldogs at No. 11 Louisville Cardinals
- Projected Winner: Louisville (91.57% win probability)
- Spread: Louisville (-35.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: ACC Network
Bet on Louisville vs. South Carolina State with FanDuel Sportsbook.
Gonzaga vs. Texas Southern
- Matchup: Texas Southern Tigers at No. 21 Gonzaga Bulldogs
- Projected Winner: Gonzaga (99.10% win probability)
- Spread: Gonzaga (-29.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: ESPN+
Bet on Gonzaga vs. Texas Southern with FanDuel Sportsbook.
BYU vs. Villanova
- Matchup: Villanova Wildcats vs. No. 8 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (65.20% win probability)
- Spread: BYU (-9.5)
- Time: 9:30 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: TNT
Bet on BYU vs. Villanova with FanDuel Sportsbook.
UCLA vs. Eastern Washington
- Matchup: Eastern Washington Eagles at No. 12 UCLA Bruins
- Projected Winner: UCLA (97.82% win probability)
- Spread: UCLA (-29.5)
- Time: 10:30 p.m. ET
- Date: November 4
- TV Channel: BTN
Bet on UCLA vs. Eastern Washington with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!