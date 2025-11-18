Best College Football Games Week 13: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
Top-25 teams will be in action across 19 games on the Week 13 college football slate. That includes the No. 16 USC Trojans squaring off against the No. 6 Oregon Ducks at Autzen Stadium.
Here is what you need to know about the betting odds for Week 13 in college football.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
Texas A&M vs. Samford
- Matchup: Samford Bulldogs at No. 3 Texas A&M Aggies
- Projected Favorite: Texas A&M
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: SEC Network+
Bet on Texas A&M vs. Samford with FanDuel Sportsbook.
Virginia Tech vs. Miami (FL)
- Matchup: No. 14 Miami (FL) Hurricanes at Virginia Tech Hokies
- Projected Favorite: Miami (FL) (94.89% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-17.5)
- Total: 48.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ESPN
Bet on Virginia Tech vs. Miami (FL) with FanDuel Sportsbook.
Oklahoma vs. Missouri
- Matchup: No. 23 Missouri Tigers at No. 8 Oklahoma Sooners
- Projected Favorite: Oklahoma (75.38% win probability)
- Spread: Oklahoma (-7.5)
- Total: 42.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ABC
Bet on Oklahoma vs. Missouri with FanDuel Sportsbook.
Ohio State vs. Rutgers
- Matchup: Rutgers Scarlet Knights at No. 1 Ohio State Buckeyes
- Projected Favorite: Ohio State (97.99% win probability)
- Spread: Ohio State (-31.5)
- Total: 55.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: FOX
Bet on Ohio State vs. Rutgers with FanDuel Sportsbook.
Georgia vs. Charlotte
- Matchup: Charlotte 49ers at No. 4 Georgia Bulldogs
- Projected Favorite: Georgia (99.59% win probability)
- Spread: Georgia (-44.5)
- Total: 54.5
- Time: 12:45 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: SEC Network
Bet on Georgia vs. Charlotte with FanDuel Sportsbook.
James Madison vs. Washington State
- Matchup: Washington State Cougars at No. 21 James Madison Dukes
- Projected Favorite: James Madison (90.01% win probability)
- Spread: James Madison (-13.5)
- Total: 42.5
- Time: 1 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ESPN+
Bet on James Madison vs. Washington State with FanDuel Sportsbook.
Alabama vs. Eastern Illinois
- Matchup: Eastern Illinois Panthers at No. 10 Alabama Crimson Tide
- Projected Favorite: Alabama
- Time: 2 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: SEC Network+
Bet on Alabama vs. Eastern Illinois with FanDuel Sportsbook.
Texas vs. Arkansas
- Matchup: Arkansas Razorbacks at No. 17 Texas Longhorns
- Projected Favorite: Texas (78.07% win probability)
- Spread: Texas (-9.5)
- Total: 57.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ABC
Bet on Texas vs. Arkansas with FanDuel Sportsbook.
Vanderbilt vs. Kentucky
- Matchup: Kentucky Wildcats at No. 12 Vanderbilt Commodores
- Projected Favorite: Vanderbilt (76.99% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-9.5)
- Total: 53.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ESPN
Bet on Vanderbilt vs. Kentucky with FanDuel Sportsbook.
Notre Dame vs. Syracuse
- Matchup: Syracuse Orange at No. 9 Notre Dame Fighting Irish
- Projected Favorite: Notre Dame (98.62% win probability)
- Spread: Notre Dame (-35.5)
- Total: 51.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: NBC
Bet on Notre Dame vs. Syracuse with FanDuel Sportsbook.
Oregon vs. USC
- Matchup: No. 16 USC Trojans at No. 6 Oregon Ducks
- Projected Favorite: Oregon (75.83% win probability)
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: CBS
Bet on Oregon vs. USC with FanDuel Sportsbook.
Temple vs. Tulane
- Matchup: No. 24 Tulane Green Wave at Temple Owls
- Projected Favorite: Tulane (67.63% win probability)
- Spread: Tulane (-7.5)
- Total: 56.5
- Time: 3:45 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ESPNU
Bet on Temple vs. Tulane with FanDuel Sportsbook.
Maryland vs. Michigan
- Matchup: No. 18 Michigan Wolverines at Maryland Terrapins
- Projected Favorite: Michigan (85.32% win probability)
- Spread: Michigan (-13.5)
- Total: 45.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: BTN
Bet on Maryland vs. Michigan with FanDuel Sportsbook.
Utah vs. Kansas State
- Matchup: Kansas State Wildcats at No. 13 Utah Utes
- Projected Favorite: Utah (86.39% win probability)
- Spread: Utah (-16.5)
- Total: 53.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ESPN2
Bet on Utah vs. Kansas State with FanDuel Sportsbook.
Houston vs. TCU
- Matchup: TCU Horned Frogs at No. 25 Houston Cougars
- Projected Favorite: Houston (53.97% win probability)
- Spread: Houston (-1.5)
- Total: 54.5
- Time: 4 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: FOX
Bet on Houston vs. TCU with FanDuel Sportsbook.
Georgia Tech vs. Pittsburgh
- Matchup: Pittsburgh Panthers at No. 15 Georgia Tech Yellow Jackets
- Projected Favorite: Pittsburgh (53.99% win probability)
- Spread: Georgia Tech (-2.5)
- Total: 61.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ESPN
Bet on Georgia Tech vs. Pittsburgh with FanDuel Sportsbook.
Florida vs. Tennessee
- Matchup: No. 20 Tennessee Volunteers at Florida Gators
- Projected Favorite: Tennessee (67.99% win probability)
- Spread: Tennessee (-3.5)
- Total: 57.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ABC
Bet on Florida vs. Tennessee with FanDuel Sportsbook.
Rice vs. North Texas
- Matchup: No. 22 North Texas Mean Green at Rice Owls
- Projected Favorite: North Texas (95.53% win probability)
- Spread: North Texas (-17.5)
- Total: 55.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: ESPNU
Bet on Rice vs. North Texas with FanDuel Sportsbook.
Cincinnati vs. BYU
- Matchup: No. 11 BYU Cougars at Cincinnati Bearcats
- Projected Favorite: BYU (61.91% win probability)
- Spread: BYU (-2.5)
- Total: 53.5
- Time: 8 p.m. ET
- Date: Nov. 22
- TV Channel: FOX
Bet on Cincinnati vs. BYU with FanDuel Sportsbook.
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!